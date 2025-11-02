茶餐廳食譜｜港式風味 雪菜肉絲湯米

港式茶餐廳風味之「雪菜肉絲湯米」 再次分享呢個好好味的茶餐廳早餐／下午茶?? 不過，因為我晚餐諗到頭爆，唔知煮咩好，所以攞左黎做晚餐都係一個唔錯的選擇?? 呢個餸好百搭，除左做湯米，仲可以配通粉、意粉、米線.....都一樣咁好味，因為雪菜肉絲本身已經非常野味，我鍾意落少少辣椒粉，微辣，正到無朋友?? 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1Gco1EknVQ/?mibextid=oFDknk Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



材料

肉絲 100 g

雪菜 90 g



調味料

糖 2 g

粟粉 2.5 g

老抽 1.5 ml

生抽 2.5 ml



醬汁

水 180 ml

粟粉 9 g

生抽 4 ml

蠔油 2.5 g

糖 2.5 g

雞粉 8.5 g

蒜茸 適量

辣椒粉 適量

麻油 適量





作法:

1 ：



- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55993

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com