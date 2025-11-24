Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

盆菜2025｜食神韜韜盤滿缽滿豪華版盆菜半價再減$400！人均$133起食富貴鮑魚、如意花膠、蠔皇炆冬菇

食神韜韜突發推出盆菜優惠低至半價再減$400，「18品盤滿缽滿豪華版盆菜」12人份折後人均低至$132.3，即可以食到多款應節菜式，如鮑魚、日本元貝、花膠、大海蝦丶秘製鵝掌丶自家制客客燒腩肉等，每款食材都毫不遜色！11月24日下午三點只要經KKday預訂，就可享有超抵優惠。節日鄰近，仍未訂好餐廳的話，不如買個盆菜齊齊盆滿缽滿！

>>立即查看食神韜韜盆菜優惠<<

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

食神韜韜新年盆菜限時半價再減$400！

食神韜韜推出「18品盤滿缽滿豪華版盆菜」，由韜韜出品，質素相信有所保證！18品盆菜的材料絕對誠意十足，有爽口彈牙的富貴鮑魚，日本宗谷元貝、如意花膠、秘制鴨掌等。另外當然不少得其他意頭菜式，如自家制客客燒腩肉、龍崗走地雞、蠔王、花菇及蘿蔔等十多種食材精心研製，材料都算幾足。「18品盤滿缽滿豪華版盆菜」每日新鮮製造，使用傳統荔枝柴火石爐烹調，配搭秘製古法配方，味道夠晒傳統！食完新一年一定「實發實發」！

廣告 廣告

另外，更可以優惠價5折加購羊腩煲1個，隨煲附送羊腩汁、食神腐乳醬及生菜一份，及電磁爐 IGAS 爐適用不繡網平底煲，有得食又有小禮物，絕對是抵到爆燈！

食神韜韜推出2大盆菜

【半價再減$400】食神韜韜 18 品盤滿缽滿豪華版盆菜｜自取/送貨

優惠價：4-5人份盆菜 $988/套，平均$197.6/位 （ 原價：$2,788/套 ）

6-8人份盆菜 $1,288/套，平均$161/位 （ 原價：$2,788/套 ）

10-12人份盆菜 $1,588/套，平均$132.3/位 （ 原價：$3,988/套 ）

SHOP NOW

18品盤滿缽滿豪華版盆菜

齊集多款意頭菜式

預訂日期：即日起至2025年11月28日

使用期：即日起至2026年3月31日

自取地點：九龍城福佬村道41號地下 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多農曆新年賀年食品推介

盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞

年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕

蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉

新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣

團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位

團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略

迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠

蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆

蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品

賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標

賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子

年糕做法│4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

年糕做法│大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

辦年貨│破解5大花膠迷思！深色代表靚貨？蒸後縮水係次貨？

過年海味│超市發現「假花膠」？教你揀靚花膠三大貼士

賀年食品│四大賀年食品卡路里陷阱 最危險竟然係……

中醫養生│新年健康飲食貼士！過年食錯可致濕疹暗瘡易發作

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？