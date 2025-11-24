盆菜2025｜食神韜韜盤滿缽滿豪華版盆菜半價再減$400！人均$133起食富貴鮑魚、如意花膠、蠔皇炆冬菇

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
食神韜韜突發推出盆菜優惠低至半價再減$400，「18品盤滿缽滿豪華版盆菜」12人份折後人均低至$132.3，即可以食到多款應節菜式，如鮑魚、日本元貝、花膠、大海蝦丶秘製鵝掌丶自家制客客燒腩肉等，每款食材都毫不遜色！11月24日下午三點只要經KKday預訂，就可享有超抵優惠。節日鄰近，仍未訂好餐廳的話，不如買個盆菜齊齊盆滿缽滿！
食神韜韜新年盆菜限時半價再減$400！
食神韜韜推出「18品盤滿缽滿豪華版盆菜」，由韜韜出品，質素相信有所保證！18品盆菜的材料絕對誠意十足，有爽口彈牙的富貴鮑魚，日本宗谷元貝、如意花膠、秘制鴨掌等。另外當然不少得其他意頭菜式，如自家制客客燒腩肉、龍崗走地雞、蠔王、花菇及蘿蔔等十多種食材精心研製，材料都算幾足。「18品盤滿缽滿豪華版盆菜」每日新鮮製造，使用傳統荔枝柴火石爐烹調，配搭秘製古法配方，味道夠晒傳統！食完新一年一定「實發實發」！
另外，更可以優惠價5折加購羊腩煲1個，隨煲附送羊腩汁、食神腐乳醬及生菜一份，及電磁爐 IGAS 爐適用不繡網平底煲，有得食又有小禮物，絕對是抵到爆燈！
【半價再減$400】食神韜韜 18 品盤滿缽滿豪華版盆菜｜自取/送貨
優惠價：4-5人份盆菜 $988/套，平均$197.6/位 （
原價：$2,788/套）
6-8人份盆菜 $1,288/套，平均$161/位 （
原價：$2,788/套）
10-12人份盆菜 $1,588/套，平均$132.3/位 （
原價：$3,988/套）
預訂日期：即日起至2025年11月28日
使用期：即日起至2026年3月31日
自取地點：九龍城福佬村道41號地下 (地圖)
