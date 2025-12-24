聖誕派對妝容推介Top3！極速換妝、新手化到：Jennie熱愛「草莓女孩」妝容、善用可愛貼紙幫眼妝大加分

聖誕節到了，一眾聖誕派對都要開始！想在聖誕派對搶鏡的話，化一個聖誕派對妝容就得花點心思。這裡給你3個聖誕派對妝容推提案，新手也能化到的明星妝容，是的，是明星也熱愛化的妝容你都可以輕鬆駕馭，讓你在聖誕派對場合之上變成美美的聖誕花蝴蝶！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

聖誕派對妝容推介1｜Jennie、Hailey Bieber也愛化！草莓女孩妝容

這年頭的妝容，即使是明星，也不會化上太浮誇的妝容，反而回到基本，強調自然透亮的妝容。當中，Jennie、Hailey Bieber也常化的「草莓女孩妝容」，就能在聖誕派對之上大派用場。

廣告 廣告

（IG@jennierunyjane）

（IG@jennierunyjane）

「草莓女孩妝容」強調那種可愛、害羞的甜美可人感覺，化了基本的玫瑰紅、香檳金眼妝後，重點就是胭脂的部分，嘗試從蘋果肌與耳朵之間的皮膚開始下胭脂，慢慢打圈式地打橫掃上胭脂，連鼻子鼻樑的部分也掃上胭脂，一直打橫以打圈圈的方式掃上胭脂，掃到另外一邊就完成，新手都可以處理到的可人的聖誕妝容，也很適合出席一些下班後的派對妝容，可以極速變妝去派對。如果想讓妝容再突出一點的話，唇妝可以選用Glossy的唇彩，看起來很水潤的Kissable Lip。

（IG@haileybieber）

（IG@haileybieber）

（IG@haileybieber）

聖誕派對妝容推介2｜張員瑛、Jisoo登台妝！善用閃亮貼紙幫妝容加分

韓星們的登台妝其實大家都可以應用在聖誕派對場上，化好基本的眼妝後，可以加上閃亮的水鑽貼紙，新手的話可以簡單地加在眼頭，可以參考Jisoo的貼法，只要5顆，像「>」的形狀貼在眼頭部分，就可以有「開眼頭」的效果，放大眼睛。想再誇張一點，可以再把兩邊眼頭連起來般貼水鑽貼紙，看起來簡約，但的確可以幫你的派對妝容加分不少！

（IG@sooyaaa__）

（IG@sooyaaa__）

不想貼水鑽貼紙的話，也可以參考張員瑛、Somi，她的妝容更簡單，就是把你在文具店買到的可愛動畫人物貼紙，貼小小一顆在蘋果肌與眼底的位置，可以選星星、愛心這些甜美圖案，簡單一、兩顆就可以把整個聖誕派對妝容大加分。

（IG@for_everyoung10）

（IG@for_everyoung10）

（IG@somsomi0309）

聖誕派對妝容推介3｜舒華也化！一顆紅唇化身美艷派對女王

如果你很趕時間，派對一場接一場的話，可以參考(G)I-DLE的紅唇妝，以一顆紅唇就可以幫到你美艷全場！眼妝不用太浮誇，以最基本的啡色妝容都可以，重點在紅唇的部分，選色可從紅棕色、酒紅色的唇色入手，幫你加血色之外，偏深紅色話的唇妝可以幫你加入女王般的霸氣。如果想再誇張一點，就戴上淺色一點的Colour Con，讓聖誕妝容混血感更濃郁。

（IG@yeh.shaa_）

（IG@yeh.shaa_）

（IG@yeh.shaa_）

聖誕Dress Code主題推薦7款！閃令令派對搶盡風頭、復古綠色穿搭追上潮流｜#WearThisAllWeek

👉聖誕靈感天書！聖誕大餐、交換禮物、減價情報一個Page睇晒

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

10大聖誕絕交禮物排行榜！「絕交三寶」以外挑戰友情底線禮物

聖誕穿搭｜穿對了顏色助你人緣運UP！6款好感度高顏色推薦：別以為紅色俗氣查實可提升戀愛運？

聖誕派對後急救疲倦肌膚、掃走浮腫黑眼圈！10+款平價開架護膚品推薦 abib 60片保濕眼膜低至$79