Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

蜜粉推薦2025｜開架好評定妝蜜粉碎粉粉餅Top7！控油、柔肌、提亮、修毛孔，自然妝容就靠它

化妝想要保持妝容，蜜粉或碎粉是不可缺少的。用來定妝、持妝之外，現在的蜜粉更加入護膚成分，定妝同時令肌膚看起來更柔肌自然。在物色心儀蜜粉嗎？幫各位整合開架好評蜜粉碎粉合集！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

蜜粉，用來定妝、控油，令妝容更持久之外，有些蜜粉更有遮蓋毛孔的作用，做到柔肌效果，肌膚看起來更嫩滑貼服。市面上有不少蜜粉、蜜粉餅，蜜粉上妝輕薄亦有控油效果，而蜜粉餅則是蜜粉壓成餅，多用作補妝之用。

廣告 廣告

（Getty Images）

至於使用蜜粉的方法，以適量的蜜粉全臉輕輕掃上一層，之後可以在易出油的位置，如T字位、額頭、鼻翼，以按壓方式補上蜜粉。

上蜜粉可以用粉撲或者刷子，兩款使用方法都相近，而刷子則可以再重點在眼底、鼻翼這些微細位置，逐少逐少補粉，令妝容更細緻。

（Getty Images）

蜜粉推薦：

NARS Light Reflecting™ 原生光幻彩蜜粉 Make Up For Ever 高清柔肌空氣蜜粉 Huda Beauty 輕透紗光柔膚蜜粉 KANEBO 晶透柔光蜜粉餅 Laura Mercier 柔光透明蜜粉 Hourglass VANISH 輕霧蜜粉餅 Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉

蜜粉推薦1. NARS Light Reflecting™ 原生光幻彩蜜粉

NARS元祖級的蜜粉、蜜粉餅都相當受歡迎，其透明色調、細滑粉末，容易做到柔焦自然妝容，是很多美妝師都會用到的品牌。前陣子才推出了「紫色珠光」版本蜜粉餅，有助調亮膚色，現在又來一款是「SOLSTICE 柔和朝霞」的原⽣光幻彩蜜粉餅、「DUSK 暮光粉」淡粉色的原生光幻彩蜜粉。

兩款帶柔和粉彩色的蜜粉、蜜粉餅，幫忙定妝；同時，粉嫩香檳珠光的蜜粉色調，令妝容更自然，透出紅潤光暈肌。特別用在蘋果肌位置，有助做到漲卜卜的效果，即時令妝容更減齡。無醫美但又想做到飽滿蘋果肌效果，這款蜜粉、蜜粉餅可以幫忙加分。

Light Reflecting™ 原生光幻彩蜜粉餅 – Solstice 柔和朝霞 $370

Light Reflecting™ 原生光幻彩蜜粉 – Dusk 暮光粉 $370

NARS Light Reflecting™ 原生光幻彩蜜粉、蜜粉位 $370

蜜粉推薦1. Make Up For Ever 高清柔肌空氣蜜粉

出名化高清妝容會用到的品牌MAKE UP FOR EVER，推出新款蜜粉及蜜粉餅。空氣蜜粉可視為萬用的蜜粉，化完底妝再薄薄掃上以達至柔焦妝容，遮毛孔一流，是適合任何膚色的蜜粉。

至於蜜粉餅則有4色調，方便調整膚色及出街補妝，有中和偏黃膚色的薰衣草紫，另外有調和正常膚色以及小麥肌的色調。

HD SKIN LOOSE POWDER 高清柔肌空氣蜜粉 $350/1款色調

HD SKIN PRESSED POWDER 高清柔肌空氣蜜粉餅 $350/4款色調

MAKE UP FOR EVER圖片

MAKE UP FOR EVER圖片

HD SKIN LOOSE POWDER 高清柔肌空氣蜜粉 $350/1款色調

HD SKIN PRESSED POWDER 高清柔肌空氣蜜粉餅 $350/4款色調

HD SKIN PRESSED POWDER 高清柔肌空氣蜜粉餅 $350/4款色調

蜜粉推薦2. Huda Beauty 輕透紗光柔膚蜜粉

近年紫色碎粉、蜜粉餅都好受歡迎，Huda Beauty的新系列UBE，其中一款輕透紗光柔膚蜜粉更被很多美妝KOL大推。蜜粉看起來會很亮紫色，但上在皮膚卻有意想不到「去黃」效果，會令暗黃肌、膚色暗啞的朋友膚色得以調整，調和膚色得來所出來的紅潤是很自然明亮，很適合偏黃、小麥肌人士用來調色的蜜粉。

UBE系列裡亦有液體胭脂和玻璃感光澤唇釉，前者奶油質地更貼妝親膚，輕印在蘋果肌上就輕易營造飽滿自然紅潤的妝容，配合現在大熱的玻璃水潤唇釉，就可以擁有水潤嘟嘟嘴。

Easy Bake Loose Powder in UBE Birthday Cake 輕透紗光柔膚蜜粉 $345

Blush Filter in UBE Cream 液體胭脂 $210

FAUX FILLER Lip Gloss in UUU-Baby 玻璃感光澤唇釉 $175

Easy Bake Loose Powder in UBE Birthday Cake 輕透紗光柔膚蜜粉 $345

Blush Filter in UBE Cream 液體胭脂 $210；FAUX FILLER Lip Gloss in UUU-Baby 玻璃感光澤唇釉 $175

蜜粉推薦3. KANEBO 晶透柔光蜜粉餅

KANEBO新品晶透柔光蜜粉餅，以半透明啫喱薄膜包裹粉末，形成水潤薄膜的蜜粉餅，防止出油和暗沉。粉末觸感親膚貼妝，並幫助修飾毛孔，摸起來的妝容很舒適，粉末柔和光感亦幫助肌膚看起來更飽滿。加上光蜜粉餅以山茶花香「Teatopia」為基調，鈴蘭、玫瑰與梔子花交織出迷人的花果芳香。

晶透柔光蜜粉餅 $420；$340/補充裝；$35/粉撲

晶透柔光蜜粉餅 $420；$340/補充裝；$35/粉撲

蜜粉推薦4. Laura Mercier 柔光透明蜜粉

Laura Mercier經典柔光透明蜜粉，質地細滑無重，控油得來亦不卡粉，做到柔焦妝效，得到@cosme香港美妝大賞部門賞最佳碎粉的殊榮之外，也是不少化妝師用來幫明星化妝、美妝達人都經常用到的蜜粉。這款經典皇牌蜜粉近期推出「霧黑增量版套裝」，亦附贈天鵝絨粉撲，各位LM蜜粉忠粉隨時準備囤貨。

柔光透明蜜粉 $380

柔光透明蜜粉限定霧黑增量版套裝（附贈天鵝絨粉撲） $560/49g

柔光透明蜜粉限定霧黑增量版套裝（附贈天鵝絨粉撲） $560/49g

蜜粉推薦5. Hourglass VANISH 輕霧蜜粉餅

Hourglass全新Vanish輕霧蜜粉餅，在控油方面有不少好評。其無滑石粉配方，輕薄得來，能減低油光、減少毛孔呈現，打造空氣感效果。加上物料不含防腐劑、塑化劑、硫酸鹽、合成香料、滑石粉，溫和不刺激，不致粉刺。至於追求純素、Clean Beauty及不含動物測試品牌的朋友，都可以安心使用Hourglass。

Hourglass VANISH 輕霧蜜粉餅 $470

Hourglass VANISH 輕霧蜜粉餅 $470

蜜粉推薦6. Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉

Charlotte Tilbury的妝品，顏值高之餘亦有不少好評好物深得美妝達人推薦，當中的輕盈無瑕蜜粉亦被評為2023年@cosme香港美妝大賞部門賞最佳碎粉，得到不少用家好評推薦。其混合玫瑰蠟和杏仁油成分的蜜粉，細滑之餘亦配備保濕配方，令妝容更貼服絲滑不卡粉。

Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉 $275

SHOP NOW

Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉 $275

唇膏推薦｜Kate斷貨王怪獸唇膏、Dior Addict「這款」已經用第3支！編輯部女同事手袋裡的好用唇膏推薦Top5｜「帶錢返工」開箱

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

美白精華2025｜Clinique美白淡斑精華新品上架，升級版多了4款成分減淡黑色素兼防止炎症

2025大熱「野生眉」自然又不失個性，必學3大特點提升五官立體度！79折入手好用眉妝產品 畫出自然野生感

粉餅推介2025｜5大平價開架品牌粉餅低至$88入手！Sofina控油妝感最出色/第4款最易甩粉/泰國品牌CP值最高｜美編實測