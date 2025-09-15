Amazon優惠｜86 折入手 Fujifilm Instax Mini 12 即影即有相機！3 秒印出實體回憶

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

86 折入手 Fujifilm Instax Mini 12 即影即有相機！3 秒印出實體回憶

簡單與朋友聚會、與家人旅遊，每一個瞬間都值得珍藏， 即影即有相機比起數碼相機，更具即時性與溫度感，讓回憶不僅停留在屏幕上，更能以實物形式珍藏。Fujifilm Instax Mini 12 即影即有相機在 Amazon 限時優惠勁減 86 折，只需 US$80 (約 HK$628）就能入手，而且免運費直送香港，讓你鬆擁有即時打印體驗。此外，更可以近 7 折入手同型號相紙，只需 US$16 （約 HK$132）就有 20 張底片，多買 2 盒實現攝影自由。

Fujifilm Instax Mini 12

Fujifilm Instax Mini 12 擁有 5 種可愛甜美的外型顏色，包括醉人紫、甜心粉色、薄荷綠、霧淡藍、珍珠白，是女生喜愛入手的即影即有相機，mini 12 具有自動測光功能的智慧型閃光燈，可在任何環境中自動調節最佳的快門速度， 即使在黑暗的場景中，也能捕捉明亮的背景和主體。內建微距模式和自拍鏡,方便自拍，特寫模式適合 30cm 至 50 cm 距離拍攝，可實現完美的自拍照。相機輕巧適合隨身攜帶，而且以 AA 電芯驅動，如果沒電的話也可以隨時換電。

Amazon 特價 US$80.75（約 HK$628＋免運費 ）｜原價 US $93.95

立即購買

Fortress 特價 HK$810 | 原價 HK $890

立即購買

Fujiflim 富士 Instax Mini 拍立得底片 (白色) 20 張相片

Amazon 特價 US$16.99（約 HK$132 ）｜原價 US$23.99

立即購買

