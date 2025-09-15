同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
Amazon優惠｜86 折入手 Fujifilm Instax Mini 12 即影即有相機！3 秒印出實體回憶
簡單與朋友聚會、與家人旅遊，每一個瞬間都值得珍藏， 即影即有相機比起數碼相機，更具即時性與溫度感，讓回憶不僅停留在屏幕上，更能以實物形式珍藏。Fujifilm Instax Mini 12 即影即有相機在 Amazon 限時優惠勁減 86 折，只需 US$80 (約 HK$628）就能入手，而且免運費直送香港，讓你鬆擁有即時打印體驗。此外，更可以近 7 折入手同型號相紙，只需 US$16 （約 HK$132）就有 20 張底片，多買 2 盒實現攝影自由。
Fujifilm Instax Mini 12
Fujifilm Instax Mini 12 擁有 5 種可愛甜美的外型顏色，包括醉人紫、甜心粉色、薄荷綠、霧淡藍、珍珠白，是女生喜愛入手的即影即有相機，mini 12 具有自動測光功能的智慧型閃光燈，可在任何環境中自動調節最佳的快門速度， 即使在黑暗的場景中，也能捕捉明亮的背景和主體。內建微距模式和自拍鏡,方便自拍，特寫模式適合 30cm 至 50 cm 距離拍攝，可實現完美的自拍照。相機輕巧適合隨身攜帶，而且以 AA 電芯驅動，如果沒電的話也可以隨時換電。
Fujifilm Instax Mini 12
Amazon 特價 US$80.75（約 HK$628＋免運費 ）｜原價 US
$93.95
Fortress 特價 HK$810 | 原價 HK
$890
Fujiflim 富士 Instax Mini 拍立得底片 (白色) 20 張相片
Amazon 特價 US$16.99（約 HK$132 ）｜原價 US$23.99
更多相關優惠：
👉LG優惠｜純黑家電系列額外再折！黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6
👉懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！
👉宇宙橙 iPhone 17 Pro 五款最襯手機殼！Casetify 防撞、Nomad 皮革、Apple 新物料
👉Logitech優惠｜HK$3XX 入手人體工學垂直滑鼠再送紓壓球，做個健康上班族
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
掀起熱潮的Kodak Charmera盲盒相機，復古魅力無敵！Kodak Charmera靈感來自1987年經典Fling一次性相機，這款新系列以7款復古彩繪盲盒限量發售，含神秘透明隱藏版，驚喜滿滿。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
蘋果Apple Watch高血壓偵測功能要來了！美國FDA批准
蘋果在部分智慧手錶上推出高血壓偵測功能，包括 Apple Watch Series 9、10、11 及 Ultra 系列，透過光學心率感測器分析血管反應，提供健康提醒，預計於 9 月底全球上線。鉅亨網 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 1 天前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 9 小時前
「柔性女孩」（Soft Girl）是瑞典女性生活新風潮？全職居家女友但又不是只煮飯顧小孩的家庭主婦？
當歐美主力發動時尚有關的字詞，瑞典則負責傳來和生活態度有關的詞彙，而最新的叫作「柔性女孩」（Soft Girl）。Soft Girl和我們很熟悉的「Girl Boss」相反，遠離職場，成為全職的居家女友，依靠伴侶支持生活支出。聽起來和一般相夫教子的家庭主婦沒兩樣，但那風潮背後還會夾雜一些生活態度、一些Lifestyle？Yahoo Style HK ・ 1 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
【新聞點評】上市公司「買樓」惹風暴
身罹惡疾的股壇狙擊手David Webb日前再次發火，怒轟時裝集團包浩斯（0483.HK）居然斥835萬元購入觀塘麗港城一個住宅物業，聲稱擬用作員工宿舍；Webb認為此舉不符合股東利益，強烈要求該公司「撻訂」取消交易。信報財經新聞 ・ 9 小時前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜ 專訪 葉蒨文Sophie重視承諾另一半要有邊界感 平常心面對人氣急升：可能花無百日紅
女神、Candy、曾太、港姐、新時代女性……都會令人聯想起TVB力捧小花葉蒨文（Sophie），除了鏡頭前性感美艷的一面，到底葉蒨文是一個怎樣的人？喜愛體驗人生的Sophie從經歷了9年的影視人生中獲得甚麼啟發？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前
袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！
美國總統特朗普的政治盟友、保守派政治活動人士 Charlie Kirk 遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。鉅亨網 ・ 1 天前
姚焯菲自爆紐約升學比新西蘭適應得快 但一街都見流浪漢...
港產「國民初戀」姚焯菲（Chantel）在本月初已飛抵美國紐約升學，在社交網分享童年照，並「開學大吉」。她昨晚（13日）她趁開學兩星期，又分享一段長約分半鐘的短片，大爆當地讀書生活的情況。她早前以Q&A方式收集了Fans的問題，本來打算開Live與「小飛象」（粉絮暱稱）即時互動，但考慮到紐約與香港時差12小時，決定改為拍片回應。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 14 小時前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 4 小時前