育兒｜升中預備！踏入青少年時期 學懂自主、避免手機使用上癮、金錢管理
升讀中學是人生一個重要階段，孩子踏入青少年時期，身、心都會快速成長和改變，或會擔心學習和適應等問題。香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心 - 中心副主任何達恆（Denis）參與籌備三屆的「升中同行」計畫，與大家分享升中的常見疑難及小貼士，協助家長陪伴孩子從小六過渡至中一，及早做好準備！
「升中同行」計畫主要是從小六開始至中一，長達一年時間，陪伴孩子升中作面試預備、選校技巧等。除了學習以外，Denis也會擔任心靈陪伴的角色：
1. 準備升中面試技巧
除了考試準備外，如何準備面試技巧，表達自己也十分重要，準備升中面試包括個人面試及小組面試。
2. 講座分享選校資訊
全港Zoom講座參加者每次也會有幾百人，以往曾有沙田崇真中學戴建輝副校長及培僑書院丁繼聯主任，分享直資、津貼學校的重要選校資訊。
3. 中學生真實經驗分享
各區會安排不同中學的大哥哥大姐姐，並於中心進行分享。就參加者心儀的學校，然後會找到相關學校的大哥哥大姐姐，分享親身體驗，是大家可暢所欲言的環節。
4. 全港模擬面試
另一階段，「升中同行」將會舉辦全港模擬面試，而今年有200位參加者參與。中心會與教育大學合作，由大學生擔任面試官，即時給予同學意見，而其中一部份更是全英文面試，可以三月份去學校實地面試，像真度和模擬度都更高。
5. 升中學習、情緒適應支援
考完試後，當然要準備升中的適應，Denis指會針對如何交新朋友、留意情緒、處理學習技巧、處理時間表等作出支援。
6. 升中宿營
大家可以在升中宿營中參加活動，其中包括填寫水燈祝願及團體合作活動。而10月份更會有重聚的活動，加深大家的關係。
升中適應方面，會遇到什麼困難？
學習上適應
很多學生會擔心升中後，學習上會否難以適應，特別是升上Band 1英文中學的學生，所有科目也需要以全英文教學。
學習模式轉變
家長以前或會為孩子安排補習，自己也會幫忙處理功課，但升中學後無論是功課量、時間表也會有所不同，學習模式也改變，家長和孩子需要慢慢適應。
慢慢放手培養興趣
小學到中學的最大轉變，或許是自我規劃，要孩子學懂計劃，也可以接觸全新以往沒有參與的課外活動。家長以前也許會安排每天滿檔的興趣班，孩子上中學後，環境不同，可接觸更多不同學會和課外活動，這些興趣班與喜好選擇的空間，家長也要需學習調節。
學懂自主 安排時間
孩子亦要學懂自主安排時間溫習。上中學後，第一次用新模式去學習，考試容易失手，孩子摸索需要時間，家長需容許他們出錯。
Denis建議，家長也要學懂讓孩子有犯錯和嘗試的空間，很多時家長或許不希望孩子撞板，但上到中學後要放手讓孩子嘗試。他也建議可以請教中學的大哥哥大姐姐，如何編排溫習時間；家長也可慢慢放手，培養孩子的抉擇能力，日後面對中三選科時，便不會感到徬徨。
認識新朋友
面對新環境轉變，難免會感到焦慮不安。不論家長或孩子，認識新朋友也是他們最擔心的問題。有部份家長擔心子女過早拍拖，以及到新環境後會否被同學欺凌。
建立良好的親子關係
建立良好的親子關係，需要長年累月的累積，Denis指若親子關係穩固，無論孩子在校園或生活上遇到任何問題，都可以透過和父母傾談去抒發情緒。
手機使用上癮
不少家長會擔心上中學後，孩子會不節制地使用手機，而孩子沉迷使用手機，也成為很多家庭的爭執源頭。
嘗試用軟性手法
身教也十分重要，Denis建議家長可以做好榜樣，例如可反思自己會否邊吃飯邊看手機？家長也可以和孩子一起訂立規矩，吃飯時一起放下手機聊天。當然在平時放鬆的時間，便可以讓孩子自由使用手機，因家長用強硬手段的方法阻止子女用手機的話，或會有反效果。曾經有小朋友想盡辦法「破解」父母所定下的規矩，自行儲錢買二手機用來玩遊戲。很多時用強逼的方法未必有成果，反而會增加親子之間的衝突。
不想孩子花太多時間使用手機，Denis指也可以嘗試用軟性手法，首要建立在良好親子關係上，與孩子溝通，讓他們明白家人擔心過度使用手機會影響學業。家長亦可培養孩子其他興趣，例如做運動及玩桌遊等，減少對電子產品的依賴。
開始有物質上的追求
中學生開始對品牌留意度提升，部份學生會開始追求知名品牌的產品，例如手機、衣物、飾品等等，因此金錢管理也是值得關注。
建立理財觀念
良好的理財觀念要從小培養，讓孩子知道金錢得來不易，不能夠胡亂揮霍。家長可以根據任務或考試獎勵給予零用，不過太貴重或不必要的禮物應盡量避免，如孩子要求想要一對限量版名牌波鞋，但求學時期未必需要，家長可以趁機會灌輸理財觀念，例如分清楚「想要」及「需要」，為獎勵設規限和條件。
開學後，家長要注意⋯⋯
保持私隱度和空間
在親子相處方面，要保持私隱和空間。可能家長會想知道子女與其他朋友的交流，會偷看手機，其實家長這樣已經踏入孩子的空間，會令子女感到不舒服。如果不是行為偏差、太大變化，家長也要學懂睜一隻眼，閉一隻眼，讓孩子慢慢理解這世界。
適時放手
從小學過渡至中學，家長可慢慢放手，培養孩子的自主、抉擇能力。不論是學習、興趣，或許是自我規劃，要子女學懂計劃，也可以接觸以往沒有參與過的課外活動，讓孩子自行摸索。
好好溝通 進入子女的世界
孩子踏入青少年時期，很多選擇需要家長尊重。大家的年代不同，定會有不同意見，與孩子同行是很重要。若此時家長一直對新世代不認同，Denis認為與孩子同行十分重要，建議家長了解子女的喜好，例如他們喜歡聽Mirror的歌，可以一起聽，令子女會更喜歡分享，才可以真正進入孩子的世界，成為他的朋友。有些家長更會和子女一起打機、看動漫、行山等，大家有共同話題及喜好，之後很多事不需太多磨合，關係也可以更好。
另香港小童群益會網上升中資訊平台，可讓家長獲取更多新資訊。
