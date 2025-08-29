育兒丨K3升小一適應 向孩子預告小學生活 爸爸媽媽要注意表達方式！

孩子從幼稚園升上小學，在校園生活、學習模式也有不少轉變，爸爸媽媽可以陪伴子女為升小做好準備是非常重要的。香港小童群益會賽馬會青衣青少年綜合服務中心中心主任趙佩儀姑娘（Jennifer）在「快樂升小一・親子齊話得」計劃中了解到父母和孩子的需要，與我們分享孩子適應小一新生活的小貼士。

Jennifer指出，爸爸媽媽最希望孩子順利過度開學後頭一至兩個星期，因為頭兩個星期一般只需上學半天，只要孩子在過程中感覺愉快，之後一般也沒有問題。

四大適應範疇—「人」、環境、規矩、氣氛

趙姑娘指出，小學的「人」、環境、規矩、氣氛等四個範疇，也跟以往在幼稚園時截然不同，家長讓孩子預早了解，能令他們更安心。「人」的方面除了同學外，還包括校長、老師、校工姐姐等的轉變，小朋友需要時間去摸索如何與一班陌生的教職員相處，而環境則包括課室、廁所、操場、特別活動室、小食部等的環境間隔轉變，小朋友需要時間去辨識及認路。

而在規矩和氣氛方面，小學的校規會較為嚴謹，例如上課時不可喝水、隨便去廁所、離開座位、談天等，但小朋友在幼稚園時較多用活動教學、氣氛相對輕鬆自在。所以小孩子成為小一生後，要重新接受一套嚴謹規矩，是需要父母的鼓勵和支持。昔日幼稚園的課程著重讓小朋友愛上學，以及教授一些基本的價值觀，學習與人相處等，但孩子升上小學後，他們需要學習獨立、專注、守規矩、自己完成寫家課冊責任，這一切都是為小朋友帶來很大的挑戰。

趙姑娘坦言表示現代的父女母十分關注孩子升小一的步驟，家長愛在開學前讓小朋友了解小學環境的資訊，讓小朋友做足預備，但其實小朋的情緒是容易被感染的，只要班上有一位孩子哭起來，其他孩子也有可能被影響，繼而觸動想哭的情緒。面對小孩子的敏感情緒，家長們不妨停一停問自己有何感受？會接納孩子的不安？會包容孩子的慢速去適應？如果家長也因此而感到無奈及洩氣，可以找專業社工幫忙，大家一起陪伴及支持孩子完成這個大轉變。

預告校園生活 表達方式是關鍵

趙姑娘在「快樂升小一 親子齊話得」的兒童組發現，大部分孩子為自己升小一感到高興，認為自己長大了。但是，也有少數孩子會因為老師的教學模式、功課量較多而感到擔心。試問一個六歲的小孩，從何領悟到這份擔心？答案許多時候就在爸爸媽媽身上找到。當父母希望為孩子「打底」，預告小學老師不會像幼稚園老師般溫柔、小學將會有很多功課等訊息，小朋友就會潛移默化地認為小學的校園生活殊不簡單，繼而產生不安，嚴重的會引發焦慮。趙姑娘建議家長注意自己給孩子形容小學生活時，是帶來期待還是擔憂，如果家長能夠正面表達，相信孩子的擔心會減少。

Jennifer觀察到大部分孩子也為升小一感到高興，會認為自己長大了。

另外，父母面對孩子在校園遇上的困難時，很想立即提供解決辦法，這是父母愛鍚孩子下而產生的「衝動」，有時父母會因此而用了指令的模式，例如：「到時需要行樓梯，你要慢慢跟住前面的同學，不要心急推撞。」、「到時需要背著重甸甸的書包，你要保持腰骨挺直。」趙姑娘提醒家長，指令是重要的，可以減少孩子的出錯，但孩子接收了一系列不同情境的指令，反而會更加擔心自己做漏了或做錯了，因而變得更加緊張。趙姑娘建議家長要有份同理心，懂得代入孩子的處境，想像6歲孩子遇到這個困難時的感受，繼而理解孩子做出的行為其實是一份情緒表達，家長們有了這份明白之後，在語氣運用上也可以比較溫和。

讓孩子學習解決問題

趙姑娘觀察到有家長會擔心孩子的表達能力不足，或是遇到困難時因慌張而未能表達，因而把簡單事情弄得複雜了，家長可能會向老師了解，甚至討回公道。趙姑娘認為家長們的擔心是正常的，但如果家長希望孩子學懂自己處理自己的困難，便先要聆聽孩子的心聲，了解小朋友的角度，繼而放手讓小朋友處理，從而提升他們的抗逆能力。例如：小朋友常在校遺失文具，若家長能夠先了解原因，繼而和小朋友想出解決方法，過程中沒有責備，是一份接納及體諒，孩子便會更加有勇氣去正視困難。

趙姑娘指曾有家長教孩子，遇事時不論大小，也要告訴老師，有些聽從家長吩咐的孩子很容易變成班內的「小報告員」，不受同學歡迎，媽媽面對這類事件，覺得孩子好像走進了死胡同一樣，既擔心孩子因舉報而受身邊同學排擠，又擔心孩子不出聲啞忍而備受被欺凌。究竟怎樣做才是最明智？趙姑娘坦言，這類問題沒有一個絕對的答案，處理方法還是要了解孩子的脾性，多點和學校老師及社工溝通，當中尋找一個平衡的方法。

適應小學生活需要較長時間

幼稚園的氣氛較為保護、關愛，上廁所時也有校工姨姨照顧，但到了小學階段，孩子需要學習獨立、自律、守規，當中的轉變對剛到陌生環境的孩子來說，會構成一定的壓力。家長身為最了解孩子個性的人，在幫助他們適應小學的新生活時，要多以耐心和孩子溝通，並善用肢體語言來安撫孩子的情緒。

升小一的轉變使得孩子一時間要消化大量資訊，不少孩子在開學後一個月仍未適應，而趙姑娘指出這是正常的表現。當孩子做得不夠好，例如忘了寫手冊或忘掉老師的吩咐，家長第一時間不應責怪孩子，而要想辦法幫助孩子記住，例如可以為孩子想出趣味的方法記住學校的新資訊。爸爸媽媽留意孩子的需要而用心協助，能讓孩子得到尊重和感到被了解。

在小一階段，有的孩子會出現倒退情況，表現像是回到幼稚園的階段，甚至上課時發呆、心不在焉，但一般在適應後，孩子自己也會感到自己已經長大。

香港小童群益會賽馬會青衣青少年綜合服務中心 中心主任 趙佩儀（Jennifer）

