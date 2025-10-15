珠海好去處｜「東方小塞班」東澳島行程推介！凱悅旗下懸崖酒店開業、波光粼粼果凍海、風車山看絕景 附交通方法

劉俊謙與蔡思韵晒婚照放閃
珠海東澳島為珠海市的外島，從珠海橫琴碼頭、香洲港碼頭或深圳蛇口港出發，乘船約40至70分鐘就可到達。島上以清澈海水、豐富海洋生態、自然風光及人文歷史遺跡而聞名，令東澳島有「植物王國」，甚至是「東方小塞班」的美譽，吸引眾多遊客前來探索！今次Yahoo Travel精選珠海東澳島行程景點推介，主打悠閒放鬆，不建議將行程排得滿滿呢！
前往東澳島方法及船程
1. 從珠海香洲港出發
航程時間： 約50分鐘
船票價格： 單程約人民幣100元起
2. 從珠海橫琴客運碼頭出發
航程時間： 約40分鐘
船票價格： 單程約人民幣80元起
3. 從深圳蛇口港出發
航程時間： 約70分鐘
船票價格： 單程約人民幣160元起
東澳島行程推介1. 南沙灣沙灘
南沙灣沙灘鄰近東澳島碼頭，是珠海東澳島最受歡迎的沙灘之一，其海岸線約有15公里，沙質潔白細膩、海水清澈見底，波光粼粼的果凍海，被譽為「鑽石沙灘」。大家可在這裡大玩多種水上活動，包括帆船、香蕉船、水上單車、更可租船出海欣賞東澳島的海岸線，日落時份是觀賞日落的絕佳地點之一，夏季或初秋夜間甚至有機會看到「藍眼淚」這自然現象，不妨去碰碰運氣。
南沙灣沙灘
地址：珠海市香洲區東南部東澳島內（地圖按此）
交通：乘搭島上觀光巴士3號線至南沙灣沙灘站下車即達
東澳島行程推介2. 風車山
風車山位於東澳島的制高點，山頭矗立著多座風力發電機，是觀賞日落及全島風景的絕佳地點。站在山頂，可360度欣賞東澳島全景及周邊海域，天氣好的話，甚至可以遙望澳門及橫琴灣，而夕陽西下時，景色更為壯觀。從東澳客運碼頭乘坐島上觀光巴士2號線至風車山站下車，再步行15-20分鐘，即抵達山頂。
風車山
地址：萬山鎮東澳島旅遊度假區內（北側）（地圖按此）
交通：乘坐島上觀光巴士2號線至風車山站下車，再步行15-20分鐘
東澳島行程推介3. 求子泉
求子泉位於東澳島北面，環境寧靜舒適，泉水清澈甘甜，泉旁有一尊送子觀音的漢白玉像，據說有求子得子的美好寓意，吸引了許多遊客前來參觀。相傳一對青年男女捕到了一條紅色的無鱗魚，是南海龍王的女兒，南海龍王為了報答他們，幫他們實現了生兒育女的願望，就是每天飲山頂的泉水，這件事很快就傳開了，很多新婚夫婦都來此飲水，祈求得到龍鳳胎。
求子泉
地址：東澳島求子泉（地圖按此）
交通：乘坐島上觀光巴士2號線至求子泉站下車，再步行15-20分鐘
東澳島行程推介4. 玲玎海岸漁港
東澳島以其新鮮美味的海鮮聞名，大家可在東澳島碼頭旁邊的玲玎海岸漁港購買新鮮捕撈的海鮮，再到旁邊的餐廳加工，建議一定要貨比三家，因為海鮮的確是「海鮮價」，推介東發海鮮酒家的椒鹽九吐魚、蔥薑炒花蟹；是旦海鮮茶餐廳的清蒸白灼蝦、避風塘炒蟹；東澳灣海鮮餐廳的雞煲蟹、黃金蝦餅等。
玲玎海岸漁港
地址：珠海市香洲區東南部東澳島內（地圖按此）
交通：從東澳島碼頭步行5分鐘
東澳島行程推介5. Alila阿麗拉珠海東澳酒店
凱悅旗下Alila阿麗拉珠海東澳，屹立在珠海東澳島的懸崖邊上，30,000平方米的酒店採取EarthCheck可持續發展標準打造酒店設施，保留了島上自然風光，又將現代化的「養生旅遊」帶到島上。最矚目的懸崖泳池，足有15米長延伸出懸崖，加上玻璃無邊際設計，令人置身在海岸線、礁石、晚霞等海島風景當中！
104間套房中，大部分客房都是海景套房，最基本房型都有925.7平方呎，除了有寬闊舒適的大床外，還有客廳、私人露台及茶室，住客足不出戶就可以飽覽海天一色的絕景。除此之外，酒店還有24小時的健身房及瑜珈室、兒童俱樂部「童聚阿麗拉」，以及提供土耳其浴的Alila SPA。酒店預計將於2025年4月15日開業，現已接受預訂，每晚人民幣2,700元起，除開人均人民幣1,350起，每房只要多加人民幣150元就可以有雙人早餐。
Alila阿麗拉珠海東澳島
10-12月房價：$3,308起，人均$1,654起
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經官網預訂
Alila阿麗拉珠海東澳島
地址：珠海香洲區東澳島長角路100號（地圖按此）
交通：香洲北堤客運站或從深圳蛇口港搭船，需時約1小時20分鐘；珠海橫琴碼頭搭乘高速客輪，40分鐘即可抵達。島上酒店均會在碼頭提供接駁車，相信Alila阿麗拉珠海東澳島開幕後都會提供接駁車服務。
珠海酒店｜10大珠海酒店推介！人均低至$133 珠海長隆飛船/夢幻海洋主題複式房/溫泉渡假村
珠海好去處｜5大室內遊樂場推介！最平$150玩全日 橫琴最大室内卡丁車場、超刺激空中飛人
珠海好去處｜超抵玩直升機飛行體驗！人均$325起俯瞰港珠澳大橋/打卡景點日月貝、唐家灣
珠海酒店｜橫琴悅椿酒店破天荒價$10！套房、別墅都有優惠 穿梭巴往返長隆海洋王國/橫琴口岸
珠海酒店｜長隆橫琴灣酒店復活節優惠！最平人均$340起 2大2小任玩2日宇宙飛船/海洋王國 送橫琴灣水世界門票、單程遊艇票
珠海酒店｜馬卡龍粉色親子度假酒店優惠買1送1！雙床複式房人均$110.2起 送早餐、生日佈置、接送服務
珠海酒店｜珠海長隆企鵝酒店優惠 2大1小入住人均$411.2起 送飛船樂園/海洋王國/《卡卡虎奇遇記》門票
珠海/廣州長隆門票優惠｜飛船樂園/海洋王國/野生動物世界/2大馬戲表演 優惠低至7折再買1送1！人均低至$199.5起
