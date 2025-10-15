Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

珠海好去處｜「東方小塞班」東澳島行程推介！凱悅旗下懸崖酒店開業、波光粼粼果凍海、風車山看絕景 附交通方法

珠海東澳島為珠海市的外島，從珠海橫琴碼頭、香洲港碼頭或深圳蛇口港出發，乘船約40至70分鐘就可到達。島上以清澈海水、豐富海洋生態、自然風光及人文歷史遺跡而聞名，令東澳島有「植物王國」，甚至是「東方小塞班」的美譽，吸引眾多遊客前來探索！今次Yahoo Travel精選珠海東澳島行程景點推介，主打悠閒放鬆，不建議將行程排得滿滿呢！

珠海東澳島為珠海市的外島，以清澈海水、豐富海洋生態、自然風光及人文歷史遺跡而聞名，令東澳島有「植物王國」，甚至是「東方小塞班」的美譽。（相片來源：一恒@小紅書）

前往東澳島方法及船程

1. 從珠海香洲港出發

航程時間： 約50分鐘

船票價格： 單程約人民幣100元起

2. 從珠海橫琴客運碼頭出發

航程時間： 約40分鐘

船票價格： 單程約人民幣80元起

3. 從深圳蛇口港出發

航程時間： 約70分鐘

船票價格： 單程約人民幣160元起

東澳島行程推介1. 南沙灣沙灘

南沙灣沙灘鄰近東澳島碼頭，是珠海東澳島最受歡迎的沙灘之一，其海岸線約有15公里，沙質潔白細膩、海水清澈見底，波光粼粼的果凍海，被譽為「鑽石沙灘」。大家可在這裡大玩多種水上活動，包括帆船、香蕉船、水上單車、更可租船出海欣賞東澳島的海岸線，日落時份是觀賞日落的絕佳地點之一，夏季或初秋夜間甚至有機會看到「藍眼淚」這自然現象，不妨去碰碰運氣。

南沙灣沙灘

地址：珠海市香洲區東南部東澳島內（地圖按此）

交通：乘搭島上觀光巴士3號線至南沙灣沙灘站下車即達

南沙灣沙灘鄰近東澳島碼頭，是珠海東澳島最受歡迎的沙灘之一。（相片來源：CC的旅行備忘錄@小紅書）

大家可在這裡大玩多種水上活動，包括帆船、香蕉船、水上單車等。（相片來源：CC的旅行備忘錄@小紅書）

乘坐島上觀光巴士即可到達大部份景點。（相片來源：LanHush@小紅書）

東澳島行程推介2. 風車山

風車山位於東澳島的制高點，山頭矗立著多座風力發電機，是觀賞日落及全島風景的絕佳地點。​站在山頂，可360度欣賞東澳島全景及周邊海域，天氣好的話，甚至可以遙望澳門及橫琴灣，而夕陽西下時，景色更為壯觀。從東澳客運碼頭乘坐島上觀光巴士2號線至風車山站下車，再步行15-20分鐘，即抵達山頂。

風車山

地址：萬山鎮東澳島旅遊度假區內（北側）（地圖按此）

交通：乘坐島上觀光巴士2號線至風車山站下車，再步行15-20分鐘

風車山位於東澳島的制高點，山頭矗立著多座風力發電機，是觀賞日落及全島風景的絕佳地點。（相片來源：還沒想好名字的我@小紅書）

夕陽西下時，景色更為壯觀。（相片來源：還沒想好名字的我@小紅書）

東澳島行程推介3. 求子泉

求子泉位於東澳島北面，​環境寧靜舒適，泉水清澈甘甜，​泉旁有一尊送子觀音的漢白玉像，據說有求子得子的美好寓意，吸引了許多遊客前來參觀。相傳一對青年男女捕到了一條紅色的無鱗魚，是南海龍王的女兒，南海龍王為了報答他們，幫他們實現了生兒育女的願望，就是每天飲山頂的泉水，這件事很快就傳開了，很多新婚夫婦都來此飲水，祈求得到龍鳳胎。

求子泉

地址：東澳島求子泉（地圖按此）

交通：乘坐島上觀光巴士2號線至求子泉站下車，再步行15-20分鐘

求子泉位於東澳島北面，​泉旁有一尊送子觀音的漢白玉像，據說有求子得子的美好寓意。（相片來源：大蝦@小紅書）

相傳一對青年男女捕到了一條紅色的無鱗魚，是南海龍王的女兒，南海龍王為了報答他們，幫他們實現了生兒育女的願望。（相片來源：大蝦@小紅書）

東澳島行程推介4. 玲玎海岸漁港

東澳島以其新鮮美味的海鮮聞名，大家可在東澳島碼頭旁邊的玲玎海岸漁港購買新鮮捕撈的海鮮，再到旁邊的餐廳加工，建議一定要貨比三家，因為海鮮的確是「海鮮價」，推介東發海鮮酒家的椒鹽九吐魚、蔥薑炒花蟹；是旦海鮮茶餐廳的清蒸白灼蝦、避風塘炒蟹；東澳灣海鮮餐廳的雞煲蟹、黃金蝦餅等。

玲玎海岸漁港

地址：珠海市香洲區東南部東澳島內（地圖按此）

交通：從東澳島碼頭步行5分鐘

玲玎海岸漁港購買新鮮捕撈的海鮮，再到旁邊的餐廳加工，建議一定要貨比三家，因為海鮮的確是「海鮮價」。（相片來源：哦味陀佛@小紅書）

東澳島以其新鮮美味的海鮮聞名，必到玲玎海岸漁港。（相片來源：哦味陀佛@小紅書）

是旦海鮮茶餐廳必食清蒸白灼蝦、避風塘炒蟹。（相片來源：朱樂與可樂@小紅書）

在島上可大擦美味海鮮。（相片來源：哦味陀佛@小紅書）

東澳島行程推介5. Alila阿麗拉珠海東澳酒店

凱悅旗下Alila阿麗拉珠海東澳，屹立在珠海東澳島的懸崖邊上，30,000平方米的酒店採取EarthCheck可持續發展標準打造酒店設施，保留了島上自然風光，又將現代化的「養生旅遊」帶到島上。最矚目的懸崖泳池，足有15米長延伸出懸崖，加上玻璃無邊際設計，令人置身在海岸線、礁石、晚霞等海島風景當中！

104間套房中，大部分客房都是海景套房，最基本房型都有925.7平方呎，除了有寬闊舒適的大床外，還有客廳、私人露台及茶室，住客足不出戶就可以飽覽海天一色的絕景。除此之外，酒店還有24小時的健身房及瑜珈室、兒童俱樂部「童聚阿麗拉」，以及提供土耳其浴的Alila SPA。酒店預計將於2025年4月15日開業，現已接受預訂，每晚人民幣2,700元起，除開人均人民幣1,350起，每房只要多加人民幣150元就可以有雙人早餐。

Alila阿麗拉珠海東澳島

10-12月房價：$3,308起，人均$1,654起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經官網預訂

凱悅旗下Alila阿麗拉珠海東澳島定位為懸崖海景奢華度假酒店，屹立在珠海東澳島的懸崖邊上，既保留島上自然風光，又將現代化的「養生旅遊」帶到島上。（圖片：Alila阿麗拉珠海東澳島）

酒店15米長的泳池延伸出懸崖，加上玻璃無邊際設計，令人置身在海岸線、礁石、晚霞等海島風景當中！（圖片：Alila阿麗拉珠海東澳島）

每房都有私人露台。（圖片：Alila阿麗拉珠海東澳島）

Alila阿麗拉珠海東澳島

地址：珠海香洲區東澳島長角路100號（地圖按此）

交通：香洲北堤客運站或從深圳蛇口港搭船，需時約1小時20分鐘；珠海橫琴碼頭搭乘高速客輪，40分鐘即可抵達。島上酒店均會在碼頭提供接駁車，相信Alila阿麗拉珠海東澳島開幕後都會提供接駁車服務。

