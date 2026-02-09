觀音借庫2026｜全港4大人氣觀音廟推介＋開放時間！利是銀碼越大不代表越富有？可以代親友借庫？

正月廿六（2026年3月14日）是「觀音借庫」的大日子，不少善信都會把握機會到訪觀音廟借庫，往往都吸引大批人次前往！今次Yahoo Travel整合了全港4間最具人氣的廟宇，包括被指為觀音借庫發源地的太平山街觀音堂、被譽為全港最靈的紅磡觀音廟，以及人龍不絕的大坑蓮花宮及旺角水月宮，最後講講觀音借庫4大有趣冷知識，讓大家進一步了解這傳統節日吧！

每年正月廿六是「觀音借庫」的大日子。（圖片來源：Getty Images）

觀音借庫廟宇推介｜1. 觀音堂

據說上環太平山街的觀音堂是觀音借庫的發源地。觀音堂創建於清道光二十年（1840年），光緒乙未年（1895年）重建，90年代初期修葺及加建，是本港5個豁免於《華人廟宇條例》的廟宇之一。堂內供奉著港島現存最古老的觀音像，不時有明星和政商名人到廟參拜，如歌手李克勤和蘇永康等。借庫活動一直持續至廿六日傍晚，在這裡取得的利是均不涉及銀碼，只有寫上賺錢意頭如「生意興隆」、「財源廣進」、「丁財兩旺」等。有網民表示借庫後未至於發大財，但人生變得較順暢，人緣較好。

觀音堂

地址：上環太平山街34號（地圖按此）

廣告 廣告

營業時間：上午7時至下午5時30分

據說上環太平山街的觀音堂是觀音借庫的發源地。（圖片來源：賈耐斯@小紅書）

觀音堂創建於清道光二十年（1840年），光緒乙未年（1895年）重建，90年代初期修葺及加建，是本港5個豁免於《華人廟宇條例》的廟宇之一。（圖片來源：賈耐斯@小紅書）

觀音借庫廟宇推介｜2. 大坑蓮花宮

位於香港大坑蓮花街的蓮花宮，建於1863年，於2014年被列為法定古蹟，廟內上下兩層各有神龕供奉觀音大使。每年有兩項備受關注的活動，分別是觀音借庫及農曆八月十四至十六的大坑舞火龍。每年農曆正月二十六日，不少街坊及區外人士都會到蓮花宮伯庫，由正月廿五晚上11時開始到翌日早上6時，善信絡繹不絕。值得一提的是，廟外設有專門點香區，廟內則禁止燃燒任何蠟燭或寶帛。據說人氣的原因與觀音借出的銀碼較大有關。

大坑蓮花宮

地址：香港大坑蓮花街（地圖按此）

營業時間： 3月13日晚上11時通宵開放至3月14日下午6時

位於香港大坑蓮花街的蓮花宮，建於1863年，於2014年被列為法定古蹟。（圖片來源：東華三院廟宇及文化推廣服務網站）

觀音借庫廟宇推介｜3. 紅磡觀音廟

說到被全港最靈的觀音廟，非紅磡觀音廟莫屬！紅磡觀音廟建於同治十二年（1873年）、有近150年歷史，據說第二次世界大戰末期，黃埔船廠是當時盟軍轟炸目標，但當日炸彈落下，觀音廟附近的屋宇蕩然無存，只有觀音廟仍屹立如故，廟內人士亦安然無恙，因此居民均認為是觀音顯靈庇佑！每年觀音借庫都逼爆滿「借庫」善信，以往都是通宵開放，方便善信向觀音大士借庫，抽吉利銀碼由3,000萬至10億不等，由於銀碼較其他寺廟大，因此大受善信歡迎。

紅磡觀音廟

地址：九龍紅磡差館里15號 （地圖按此）

營業時間：3月13日晚上11時通宵開放至3月14日晚上8時；為籌備觀音開庫，3月13日下午5時關廟

紅磡觀音廟建於同治十二年（1873年）、有近150年歷史。（圖片來源：東華三院廟宇及文化推廣服務網站）

觀音借庫廟宇推介｜4. 旺角水月宮

約1884年始建於今窩打老道與亞皆老街交界，1926年遷至現址，廟內保存一批珍貴文物，如兩塊1927年的古物牌匾、觀音銅扇、香案等，亦有昇運蓮花燈供善信祈福。每年「觀音開庫」，大批善信早於農曆正月廿五日晚上到對面的麥花臣遊樂場排隊等候，場面墟冚，當晚將會通宵達旦至正月廿六日傍晚。網上不約而同有善信指旺角水月宮超靈，大家不妨去試試！

旺角水月宮

地址：九龍山東街90號（地圖按此）

營業時間：3月13日晚上11時通宵開放至3月14日晚上7時

約1884年始建於今窩打老道與亞皆老街交界，1926年遷至現址。（相片來源：東華三院廟宇及文化推廣服務網站）

觀音借庫4大冷知識一覽

大家對觀音借庫又有幾了解呢？原來借庫不單止用來求財，還可以祈求健康、平安、求子等，而借庫利是內的銀碼不是越大越有財富，一齊睇睇以下觀音借庫4大冷知識！

1. 不限於求財

觀音借庫儀式不僅限於求財，還可以祈求健康、平安、求子等，每位善信可根據個人需求向觀音菩薩祈求保佑，有不少老人家風雨不改每年都拜觀音，為的是祈求新一年健康渡過！

2. 銀碼越大不代表越富有

借庫後會得到一封借庫利是，內有一張寫有銀碼的紅紙，很多善信認為銀碼越大越有富有，其實是錯誤的觀念。這銀碼不一定是指財運，可能是指健康、事業、人緣等，至於借了甚麼就由觀音菩薩自行判斷。

3. 為何在晚上11點舉行

觀音借庫總在晚間舉行，是因為晚上11點正屬子時，代表著一天將結束並迎接新一天，象徵除舊迎新與希望的到來，因此這個時辰令儀式顯得更有意義。

4. 可以幫人借嗎？

可以的，只要你在上香時說明你是代那一位借庫便可，但當然自己親身借庫就更有誠意呢！

更多相關文章：

農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項

黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排

大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知

年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學

年初二維港煙花匯演2026｜比去年多8千發！8字型禮花彈、金元寶點亮維港｜即睇最佳觀賞地點