海洋公園買一送一優惠！人均只要$264起 入園睇熊貓家姐、細佬＋大玩Halloween「哈囉喂」

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自熊貓家姐「加加」和細佬「得得」出世、大熊貓新成員「安安」和「可可」遷入海洋公園後，在本港掀起一股熊貓熱潮，吸引一眾熊貓粉絲入園跟牠們見面！探熊貓外，10月當然要大玩「哈囉喂全園祭2025」，入6個不同主題鬼屋試試膽量啦～海洋公園門票推出買一送一優惠，2張標準門票原價$528起，折後人均只要$264起，十分划算！

大熊貓寶寶家姐「加加」和細佬「得得」終於與一眾港人見面！（圖片：海洋公園）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

限時買一送一！人均$264即可入場

海洋公園6隻熊貓深受港人、旅客歡迎，不但可以入園親眼見到牠們可愛的身影，還可以在園內尋找不同的熊貓足跡。入園當然少不了門票優惠啦！Yahoo購物專員幫大家睇過價錢，Klook於10月11日9pm推出的買一送一優惠，人均只要$264起，相當抵買～

海洋公園門票

買一送一優惠價：$528起/2位，人均$264起

優惠推出日期：2025年10月11日9am起發售

按此經Klook預訂門票

廣告 廣告

Yahoo購物專員幫大家睇過價錢，Klook於10月11日9pm推出的買一送一優惠，人均只要$264起，相當抵買。（官方圖片）

海洋公園哈囉喂開始！鬼屋門票每張$238起

提提大家，海洋公園「哈囉喂全園祭2025」已經開始！6個不同主題的鬼屋，厲加上10個令人毛骨悚然的表演，包保大家可以盡情享受Halloween限定的驚嚇體驗～搶到買一送一優惠，可以即刻入手「哈囉喂項目票」，哈囉喂「邪靈三煞」： 盲盒・館宅・噬森」／哈囉喂「亡魂三劫」： 奇案・H25・墓地」門票可以進入3間指定鬼屋，每張$238起。

哈囉喂「邪靈三煞」： 盲盒・館宅・噬森」／哈囉喂「亡魂三劫」： 奇案・H25・墓地」門票

價錢：$238起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

【Trip.com 呈獻：詭宅獻祭】以邪教為題。（官方圖片）

【噬魂墓地】上演墨西哥亡靈節儀式。（官方圖片）

【九龍醺店呈獻：港詭奇案】化身神探揭開真相。（官方圖片）

更多相關文章：

Halloween好去處｜大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺！過萬呎真實旅舍探險、殭屍邪教主題玩足150分鐘 門票價錢包專車接送

灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集

直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025

Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠

瘋搶！海洋公園水上樂園低至32折、每人只要$93 暢玩27個室內外設施

海洋公園哈囉喂2025登場！設驚嚇結界、6大驚嚇體驗 走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒

迪士尼半價優惠！單次入園人均低至$283.8 送20周年紀念品/入園睇Halloween惡人派對

香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫

Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法