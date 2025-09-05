玩手機如廁易坐太久 痔瘡風險增 46%
Trip.com平機票訂購攻略｜台北/曼谷/大阪/札幌/哈爾濱來回機票連稅$99起、包寄艙行李
繼續飛，繼續旅行，繼續探索世界！Trip.com 9月9日至9月12日期間，為各位準備一連串激抵機票優惠，來回台北、高雄、曼谷、大阪、札幌、哈爾濱，機票連稅只要$99起，所有機票都包寄艙行李額～絕對是「蔗渣價錢，燒鵝味道」，睇優惠詳情！
一口價機票連稅低至$99！來回台北、曼谷、大阪、札幌
機票優惠一向都廣受歡迎，Trip.com由9月9日起至9月12日每日晚上9點推出激抵一口價來回機票，只要$99起就可以入手香港來回台北、高雄、曼谷、大阪、札幌、哈爾濱，票價已經連稅。至於行李額方面，Yahoo購物專員睇過每個航點的航空公司選擇，除了哈爾濱是不限航空公司外，其他都是傳統航空公司，換句話說，一律都有寄艙行李額，當中以香港航空最少，只有20KG。而機票出發日期為由各個活動推廣期起至2025年12月31日，有效期為2-7日。
要成功搶到，參與者必須通過APP頁面並點選附有「一口價」優惠標籤之價格方能享受優惠。大家還要提前看看月曆，淡季平日出發的話，成功率普遍會高一點。另外，想付款時可以快速完成填寫步驟，可以在Trip.com常用旅客及付款方法欄中事先填寫護照及付款信用卡資料，那麼付款時就可以點選常用資料以節省時間。
9月9日9pm一口價機票
1/ 台北來回機票連稅$99（航空公司：中華航空）
旅遊日期：2025年9月9日至2025年12月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）99 HKD 預訂香港前往台北、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
2/ 高雄來回機票連稅$99（航空公司：中華航空）
旅遊日期：2025年9月9日至2025年12月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）99 HKD 預訂香港前往高雄、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
9月10日9pm一口價機票
曼谷來回機票連稅$399（航空公司：Emirates）
旅遊日期：2025年9月10日至2025年12月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）399 HKD 預訂香港前往曼谷、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
9月11日9pm一口價機票
1/ 大阪來回機票連稅$399（航空公司：香港航空）
旅遊日期：2025年9月11日至2025年12月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）399 HKD 預訂香港前往大阪、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
2/ 札幌來回機票連稅$1,399（航空公司：香港航空）
旅遊日期：2025年9月11日至2025年12月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）1,399 HKD 預訂香港前往札幌、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
9月12日9pm一口價機票
1/ 哈爾濱來回機票連稅$599（航空公司：不限）
旅遊日期：2025年9月12日至2025年12月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）599 HKD 預訂香港前往哈爾濱、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
