澳門teamLab優惠買1送1！必睇8,000朵蘭花空中花園、夢幻光影、親子藝術體驗

喜歡影相打卡的朋友，一定不能錯過澳門的teamLab超自然空間，特別適合光影藝術愛好者！teamLab將藝術與科技完美融合打造出的沉浸式互動展覽，澳門teamLab超自然空間自從在澳門威尼斯人開幕以來，就吸引很多旅客朝聖。而Trip.com更在8月29日推出買一送一優惠，人均$139.8就可以入場玩足全日，立即睇優惠詳情啦！

門票買1送1！人均$139.8入場打卡

設於澳門威尼斯人金光會展的「澳門teamLab超自然空間」，是teamLab的常設沉浸式互動體驗藝術空間。來自東京的國際跨藝術團隊teamLab，把佔地5,000平方米 （53,800平方呎）、高達8米的空間改造成一個精密複雜的立體世界，透過藝術作品及沉浸式體驗方式，讓大家盡情於夢幻場景中打卡影相。

Trip.com將於8月29日早上10點推出買一送一優惠，人均$139.8即可入場體驗各個場景，大家記得校定鬧鐘開搶啦！提提大家，此優惠門票需要在現場換領門票，在購票處告知工作人員兌換Trip.com買一送一門票，並提供Trip.com訂單號便可。

【買一送一優惠】全日門票

買一送一價錢：$279.6/2位 （原價$559.3/2位） ，人均$139.8

推出日期：2025年7月25日10am

適用日期：即日起至2025年8月31日

需於現場告知工作人員此為Trip.com買一送一產品，並提供Trip.com訂單號換票入場

SHOP NOW

沉浸式藝術主題作品推介

「澳門teamLab超自然空間」是由多個「作品群」構成的「身體沉浸式美術館」，當中最吸睛的展區有《漂浮的花園── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體》、《EN TEA HOUSE》、《無相之光》與《超越邊界》、《光之雕刻群》，還有能夠與他人一起創造作品的空間，觀展同時又可以互動，大大增加趣味性！

《漂浮的花園── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體》

由超過8,000朵蘭花構建而成的互動花園，蘭花在半空中綻放，彷彿漂浮在空中。當入場人士靠近蘭花簾幕，花朵就會慢慢漂浮上升，騰出空間。當走進空間內，升起的蘭花會在身後緩緩下降，十分夢幻！

漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體（圖片：teamLab）

《EN TEA HOUSE》

觀賞者可欣賞「綻放在茶碗裡那無限宇宙中的花朵」。只要茶碗倒上茶，茶碗中就會不斷綻放花朵，花朵的大小還會跟隨茶水面積大小而不斷改變。特別一提，作品的花朵會，隨着季節變化而在每個月綻放出不同的花朵，保持新鮮感！

EN TEA HOUSE（圖片：teamLab）

《無相之光》與《超越邊界》

這個「超自然的世界」中的藝術空間同樣被肥皂泡填滿，在這個巨大白色團塊形成的雕塑中，即使被破壞，肥皂泡也會如同生命一樣自我修復。創作者希望大家可以領悟，世上的簡單物理行為是無法被移動，這個能量秩序也無法被破壞。

無相之雲，雕塑與生命之間（圖片：teamLab）

《光之雕刻群》

這個沉浸式藝術作品目前僅於澳門teamLab超自然空間展出，巨大的光之雕塑空間出現在空中，不斷躍動蛻變，形成不同面貌的光之形態。

這個沉浸式藝術作品目前僅於澳門teamLab超自然空間展出。（圖片：teamLab）

「共同的創造性，共創」

一個可以自由地創造遊樂世界的空間，有「彩繪海洋」、「消梯水果園」、「小人兒所居住的桌子」、「小人兒所居住的音樂牆」，非常適合親子！

此展區以「共同的創造性，共創」為概念，打造一個可以自由地創造遊樂世界的空間。（圖片：teamLab）

澳門teamLab超自然空間

地址：澳門威尼斯人3/F金光會展展覽館F館（地圖按此）

營業時間：11am-7pm

交通：澳門口岸如港珠澳大橋澳門口岸、澳門外港碼頭、澳門國際機場，乘搭免費穿梭巴士直達澳門威尼斯人

