澳門船票優惠｜金光飛航買一送一、每程低至$86.5！還有免費升頭等艙、杏仁餅、上網SIM卡
澳門船票優惠又來啦～Klook推出優惠，金光飛航來回船飛只要$173，除開單程只要$86.5，十分划算！KKday同樣抵買，既有免費升級頭等艙，還送杏仁餅、上網SIM卡等優惠，慳了船票使費，入住澳門酒店就可以豪花一點。提提大家，船票優惠一向都好搶手，大家記得趁早入手！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
每程金光飛航船票折後只要$86.5起
金光飛航船票優惠長做長有，先講講Klook快閃優惠！9月20日12pm推出買去程送回程優惠，原價$346起，折後只要$173起，除開每程只要$86.5起，最啱一個人去澳門睇演唱會，或飲飲食食～之後就到KKday，主要分成單人來回船飛、二人同行及免費升級頭等艙3款優惠！單人來回船飛夜晚及假期航次都維持平日日間優惠價，折後每人來回船票只要$260、單程$130；二人同行最平$280就有2張去程或單程船票，會按航班時間、日期加減價錢，同時會送一盒杏仁餅或一張$10聖安娜餅屋現金券，比較下，杏仁餅比較划算；免費升級頭等艙適用於平日標準艙船飛，最平$171起就可以坐頭等艙位過大門或返香港。提提大家，經KKday買船飛都會送一張含$20儲值額的AIRSIM無國界上網SIM卡，記得到門市換領啊！
以上優惠澳門船票可選上環港澳碼頭往澳門氹仔碼頭，或澳門氹仔碼頭往香港上環碼頭。完成付款就會收到確認電郵，憑電郵內的二維碼就可以直接到登船處兌換船飛、上船，夠方便。
【Klook】買去程送回程優惠｜澳門金光飛航標準艙
價錢：$173起/來回船票，單程$86.5起
優惠推出日期時間：2025年9月20日12pm
【KKday夜航/假期免附加費｜標準艙低至$125/位/程】香港上環碼頭出發往澳門氹仔碼頭來回船票｜獨家送AIRSIM無國界上網卡
價錢：$260/來回船票，單程$130
KKday獨家贈送AIRSIM無國界上網卡，兌換有效期限：2025年12月31日前；預訂下單後AIRSIM上網卡兌換碼（10位英文字母）將會顯示在訂單憑證「注意事項」，請自行查收並按照兌換流程操作（可查看商品說明）
AIRSIM現有用戶：前往線上兌換頁面填寫兌換碼（10位英文字母）、姓名、電話號碼及郵箱，並填寫本人現有 AIRSIM 帳號 (10 位數字)，會於30天內把 HK$20儲值額存入指定帳戶內；
AIRSIM新用戶：前往線上兌換頁面填寫兌換碼（10位英文字母）、個人聯絡資料及郵寄地址，會於5個工作天內郵寄一張 AIRSIM (內含 HK$20儲值額) 給您。香港郵遞派送需時約5個工作天。您亦可選擇親身到 AIRSIM 銅鑼灣服務中心或 AIRSIM 沙田石門辦事處領取，提交申請後便可取卡。
【二人同行·單程船票】香港上環碼頭 ↔ 澳門氹仔碼頭 ｜特別連杏仁餅/聖安娜餅屋$10現金券｜獨家送AIRSIM無國界上網卡
價錢：$280/2人，人均單程$140
如選擇聖安娜餅屋現金券（2人一張現金券）：現金券可作HK$10使用，購買各款聖安娜產品，適用於香港聖安娜餅屋各分店(澳門及國內分店除外)；每券限用1次，請於付款前出示此券，選購之產品與本券之差價須在現場支付；有效期至2026年12月31日止 (以取貨日期計算)，逾期作廢。
如選擇杏仁餅（2人一盒杏仁餅）：必須與去程船票同日領取，領取地點（二選一）：1. 澳門總店地址： 十月初五日街117號地下 ；2. 氹仔店： 澳門氹仔官也街25號地下；到達指定門店後請出示「KKday憑證上的兌換二維碼」進行核銷。
KKday獨家贈送AIRSIM無國界上網卡，兌換有效期限：2025年12月31日前；預訂下單後AIRSIM上網卡兌換碼（10位英文字母）將會顯示在訂單憑證「注意事項」，請自行查收並按照兌換流程操作（可查看商品說明）
AIRSIM現有用戶：前往線上兌換頁面填寫兌換碼（10位英文字母）、姓名、電話號碼及郵箱，並填寫本人現有 AIRSIM 帳號 (10 位數字)，會於30天內把 HK$20儲值額存入指定帳戶內；
AIRSIM新用戶：前往線上兌換頁面填寫兌換碼（10位英文字母）、個人聯絡資料及郵寄地址，會於5個工作天內郵寄一張 AIRSIM (內含 HK$20儲值額) 給您。香港郵遞派送需時約5個工作天。您亦可選擇親身到 AIRSIM 銅鑼灣服務中心或 AIRSIM 沙田石門辦事處領取，提交申請後便可取卡。
【平日標準艙免費升級頭等艙】香港上環碼頭 ↔ 澳門氹仔碼頭｜單程船票｜獨家送AIRSIM無國界上網卡
價錢：$171起
KKday獨家贈送AIRSIM無國界上網卡，兌換有效期限：2025年12月31日前；預訂下單後AIRSIM上網卡兌換碼（10位英文字母）將會顯示在訂單憑證「注意事項」，請自行查收並按照兌換流程操作（可查看商品說明）
AIRSIM現有用戶：前往線上兌換頁面填寫兌換碼（10位英文字母）、姓名、電話號碼及郵箱，並填寫本人現有 AIRSIM 帳號 (10 位數字)，會於30天內把 HK$20儲值額存入指定帳戶內；
