香港山頂夜景新玩法！攀岩再飛索、俯瞰香港璀璨夜景 即睇每人收費

遊客總會坐纜車上山頂看香港百萬夜景，而作為本地人當然要挑戰性高一點，最近就有「太平山飛索」活動，為香港山頂帶來了一場前所未有的冒險體驗，結合了攀岩、高空橫越與飛索，讓參與者以獨特的方式俯瞰維多利亞港的璀璨夜景。

最近就有「太平山飛索」活動，為香港山頂帶來了一場前所未有的冒險體驗。（官方圖片）

山頂夜景新玩法！攀岩再飛索、俯瞰香港璀璨夜景

太平山飛索的亮點之一，是結合了「鐵索棧道」（Via Ferrata）的攀爬體驗。這項源自歐洲阿爾卑斯山區的活動，近年來逐漸風靡全球，如今在香港山頂也能體驗到。參加者將通過固定的鋼索和梯子，在陡峭的岩壁上攀爬，感受與大自然近距離接觸的刺激。接着，體驗「爬繩橫越山峰」，運用一條懸空的繩索，從一座山峰橫越到另一座山峰，過程中，將有機會在高空中搖擺，如置身高空韆鞦，既驚險又充滿樂趣。活動高潮，莫過於「維港飛索」的體驗。這條長達50米的飛索，如雀鳥視覺俯瞰香港最著名的夜景，萬家燈火的璀璨景象。

活動高潮，莫過於「維港飛索」的體驗，如雀鳥視覺俯瞰香港最著名的夜景。（官方圖片）

夜間飛索每人$1,100起、玩足4小時

最後徒步從香港島頂部到維多利亞港的觀光，每日4pm出發，歷時4小時，體驗只需$1,100起，全程有教練陪同，教練均持完成活動相應的課程如繩索教練、山藝、攀岩或運動攀登等課程，同時持有急救證書，以確保活動的安全性，參加者亦可自行考慮購買保險。有興趣的大家不妨把握機會，以另類方式感受香港的魅力。

太平山飛索

價錢：$1,100/人 (4pm-8pm)

結合了攀岩、高空橫越與飛索，玩足4小時。（官方圖片）

教練均持完成活動相應的課程如繩索教練、山藝、攀岩或運動攀登等課程，同時持有急救證書，以確保活動的安全性。（官方圖片）

太平山飛索

