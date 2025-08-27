Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港好去處｜觀塘室內釣蝦場買1送1！每小時人均$56.7起任釣鮮蝦2/3小時、即場烹煮大擦一餐

觀塘室內釣蝦場Halloland再度推出人氣買1送1優惠！可以自選釣足2小時或3小時，除開每小時人均低至$56.7，費用已包租用釣竿及釣餌，專人指導，並可在自助燒烤區即場烹煮鮮蝦～8月27日下午3點開搶，校定鬧鐘啦！

觀塘室內釣蝦場Halloland於KKday推出快閃限量買1送1優惠。（相片來源：KKday）

SHOP NOW

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

全港最大室內釣蝦場 人均$56.7起任釣鮮蝦2/3小時

Halloland是全港最大室內釣蝦場， 位於觀塘市中心，交通方便；場內環境舒適，長期開放冷氣，即使炎熱天氣或落雨天都無傷雅興；今次買1送1優惠有2/3小時可供選擇，折後價錢分別為$250/2位及$340/2位，每小時人均低至$56.7起，即可無限量任釣鮮蝦，全程有專人在場教學指導，即使新手都無問題；釣完蝦更可將「戰利品」打包回家，又或在店內的自助燒烤區，即場清蒸或鹽燒鮮蝦大擦一餐，集食玩於一身！

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】歡樂釣蝦連免費現煮

價錢：

2小時｜$250/2位，平均每小時人$62.5/位 （原價$500/2位）

3 小時｜$340/2 位，平均每小時$56.7/位 （原價$680/2位）

2/3小時無限量任釣鮮蝦

每位租用釣竿及釣餌

專人教學指導

免費加工現煮釣獲（鹽燒/ 清蒸）

預訂日期：2025年8月27日3pm

體驗日期：2025年8月28日至2025年9月30日

SHOP NOW

可無限量任釣鮮蝦，全程有專人在場教學指導，即使新手都無問題。（相片來源：KKday）

釣完蝦更可將「戰利品」打包回家，又或在店內的自助燒烤區，即場清蒸或鹽燒鮮蝦大擦一餐。（相片來源：KKday）

室內釣蝦場Halloland

地址：觀塘巧明街116-118 號萬年工業大廈4樓A室（地圖按此）

營業時間：星期一至五2pm-10pm/ 星期六、日及公眾假期 1pm-10pm

更多相關文章：

$280就睇到Jay Fung?M+夜不同音樂體驗9月新表演陣容 一票睇勻表演、展覽，盡情享受Happy Friday

Bouncetopia開新店！選址奧海城、大玩運動競技主題 早鳥優惠人均$71起｜親子室內彈跳樂園

SEVENTEEN演唱會《NEW_》香港站9月啟德開唱！Trip.com 8月28日開售 即睇搶飛詳情、票價、座位表

香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand

香港熱氣球節都有主題跑！三甲獲熱氣球定點飛行體驗 最平$480、再送你熱氣球節入場券

童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處

郵輪優惠｜香港遊宮古島每日人均$356.8起！包全天候飲食、娛樂設施，輕鬆快閃日本

香港七夕好去處5選！脫單必去坪洲七姐誕/寶雲道姻緣石、拍拖推介沉浸式體驗/花漾玻璃工作坊

中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶

熊貓加加、得得生日｜大熊貓主題小輪、Panda Friends期間限定店！路牌都換上熊貓主題？｜熊貓經濟

郵輪旅遊｜海洋光譜號香港出發、遊越南峴港！每晚人均只要$361.8起

MAMA香港2025｜11.28-29登陸啟德主場館 一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）

啟德體育園入場懶人包！即睇NCT Dream演唱會違禁品、入場/散場交通、自拍棒/應援物大小｜啟德演唱會注意事項