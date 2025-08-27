天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
香港好去處｜觀塘室內釣蝦場買1送1！每小時人均$56.7起任釣鮮蝦2/3小時、即場烹煮大擦一餐
觀塘室內釣蝦場Halloland再度推出人氣買1送1優惠！可以自選釣足2小時或3小時，除開每小時人均低至$56.7，費用已包租用釣竿及釣餌，專人指導，並可在自助燒烤區即場烹煮鮮蝦～8月27日下午3點開搶，校定鬧鐘啦！
全港最大室內釣蝦場 人均$56.7起任釣鮮蝦2/3小時
Halloland是全港最大室內釣蝦場， 位於觀塘市中心，交通方便；場內環境舒適，長期開放冷氣，即使炎熱天氣或落雨天都無傷雅興；今次買1送1優惠有2/3小時可供選擇，折後價錢分別為$250/2位及$340/2位，每小時人均低至$56.7起，即可無限量任釣鮮蝦，全程有專人在場教學指導，即使新手都無問題；釣完蝦更可將「戰利品」打包回家，又或在店內的自助燒烤區，即場清蒸或鹽燒鮮蝦大擦一餐，集食玩於一身！
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】歡樂釣蝦連免費現煮
價錢：
2小時｜$250/2位，平均每小時人$62.5/位
（原價$500/2位）
3 小時｜$340/2 位，平均每小時$56.7/位
（原價$680/2位）
2/3小時無限量任釣鮮蝦
每位租用釣竿及釣餌
專人教學指導
免費加工現煮釣獲（鹽燒/ 清蒸）
預訂日期：2025年8月27日3pm
體驗日期：2025年8月28日至2025年9月30日
室內釣蝦場Halloland
地址：觀塘巧明街116-118 號萬年工業大廈4樓A室（地圖按此）
營業時間：星期一至五2pm-10pm/ 星期六、日及公眾假期 1pm-10pm
全球最大型室內滑雪場「深圳前海華發冰雪世界」料10月試業！設JW萬豪酒店、33米室內潛水場、極光主題商店街
一眾熱愛滑雪人士注意，位於深圳前海的華發冰雪世界預計將於今年10月試業，總建築面積達33.93萬平方米，內有全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、大灣區首個室內潛水設施、五星級酒店JW萬豪酒店等，打造一個全年無休的滑雪娛樂綜合體，以後北上深圳又多一個滑雪好去處。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
泰勒絲凱爾西宣布訂婚 全球矚目
（法新社華盛頓26日電） 美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與職業美式足球聯盟NFL球星崔維斯．泰勒絲是迄今榮獲過14座葛萊美獎（Grammy Awards）的實力派歌手；凱爾西則是隨堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）拿過3屆超級盃（Super Bowl）冠軍。法新社 ・ 8 小時前
Google 翻譯新增 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具
相比被 Google 主推的 Gemini，日常使用率不低的 Google 翻譯並沒有因大型語言模型的流行而獲得明顯升級，不過這種情況很快會發生改變，今日公布的重大更新為 Google 翻譯帶來了 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
大熊貓加加得得一歲了！可愛圖集大放送 細數港產熊貓BB出生至今成長重要時刻，萌爆契爺契媽！
香港海洋公園龍鳳胎熊貓BB「加加」和「得得」自2024年8月出生後，便成為一眾香港人的焦點。從手心大小的粉嫩小身軀，到漸漸長出黑白斑紋，再到滿月時的毛絨絨模樣，每一個重要瞬間都讓人心頭一暖。如今港產熊貓BB踏入一歲生日，海洋公園特意舉辦大型慶典，不僅有嘉賓與熊貓迷參與，更為牠們準備專屬生日蛋糕。即使未能親眼見證這份喜悅也沒關係，以下即帶大家回顧加加與得得從誕生至今的重要時刻，每一張照片都絕對萌化你心！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
豬肉食譜│啤酒蒜泥白肉 咁烚豬肉嫩多汁
蒜泥白肉做法簡單，傳統就是用清水白烚，但只要加入啤酒做成這個啤酒蒜泥白肉，保證會更愛這做法，用啤酒來烚五花腩，肉質會更軟嫩，而在烚的時候切記要冷水入鍋，小火慢煮50分鐘，肉質才不會乾硬，沾上蒜泥醬，一人也可以吃掉半盤，即睇如何製作啤酒蒜泥白肉：Yahoo Food ・ 10 小時前
韓國紅葉團早鳥優惠！每人$199即可朝聖雪嶽山、內藏山 賞楓＋睇銀杏/任食海鮮/打卡超大森林系cafe｜韓國紅葉2025
轉眼間又準備踏入9月，不知道正在籌備秋季旅行的朋友有沒有考慮加入觀賞紅葉這一活動呢！作為港人最愛的賞花國家之一的韓國已公佈2025年韓國紅葉預測，今年將從10月上旬持續到11月中旬，紅葉由北往南盛開，首爾地區約10月中旬至11月上旬， 而釜山等地則在10月中旬至11月中旬。KKday已推出了超多賞楓行程，近日更推出了3個$199韓國賞紅葉一日遊，10月到韓國的朋友趕緊趁此機會購買吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年8月週年慶突發優惠低至71折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb最新有29週年慶預售優惠，由即日起至10月1日凌晨1點，逾400個品牌產品低至71折，在iHerb app首次下單並輸入優惠碼更可享全單71折，非常抵買！此外，iHerb還有一系列週年慶優惠，記得bookmark定文章，不要錯過iHerb全年最抵優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 8 小時前
贛鋒鋰業(01772)擬配股及發行可換股債券共籌25.42億元
贛鋒鋰業(01772)宣布，建議配股及發行可換股債券，共籌25.42億元，淨額25.15億元，擬用於償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。公司建議配售4002.56萬股新H股，佔擴大後已發行H股9.02%及擴大後已發行股份總數1.95%，每股配售價29.28元，較H股昨日收市價30.98元折讓5.49%，集資11.72億元，淨額11.69億元。另外，公司建議發行於2026年到期的13.7億元的可換股債券，按年利率1.5%計息，初始轉換價為每股H股33.67元，較昨日H股收市價30.98元溢價8.68%，可悉數轉換為4068.904萬股H股，佔擴大後已發行H股9.16%及擴大後已發行股份總數1.98%。發行債券所得款項淨額13.46億元，擬用於償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。可換股債券擬於維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。公司將向香港聯交所申請批准債券轉換後將予配發及發行的轉換股份在香港聯交所上市及買賣。 (ST)infocast ・ 1 天前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
恒生：本港商業房地產風險敞口升逾倍至660.51億元
恒生銀行(0011.HK)昨日發布中期報告,當中對香港商業房地產敞口作出更多披露。截至6月底,該行列入「第3階段」香港商業房地產貸款,較去年底增加52億港元或26%,達到250.12億港元。香港商業房地產的預期信貸損失,則由去年底的16.54億港元,升至41.94億港元。infocast ・ 9 小時前
泰勒絲甜蜜宣布「要結婚了」！google搜尋灑下紙花雨 連川普也送祝福：一切順利
西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在台灣時間27日凌晨無預警投下震撼彈，宣布與美式足球球星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）訂婚！她在Instagram曬出多張求婚甜蜜照片，並幽默寫下：「你們的英文老師和體育老師要結婚囉！」貼文短短幾小時就吸引超過2000萬人按讚。姊妹淘 ・ 1 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
深田恭子素顏合體8頭身女神：42歲凍齡真相藏什麼秘密？
說到日本演藝圈的「永遠少女」，深田恭子絕對榜上有名！這位1972年11月2日出生的東京女星，出道28年來從《神啊！請多給我一點時間》到《To Heart》，橫跨日劇、電影和歌壇，甜美笑容和凍齡身材讓人驚嘆。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會薯片大測試！消委會曾測試市面上多款預先包裝薯片、薯條等零食樣本，發現大部份都含有可能令人致癌的丙烯酰胺。薯片、粟米片、蝦片等零食香脆美味，深受大人老少歡迎，卻不利健康，過量進食對健康絕對有一定負擔，這次Yahoo Food嚴選10款高分薯片、蝦片等零食，讓大家食薯片都可以食得安心又放心，即刻睇睇以下10款消委會4星半以上的高評分零食。Yahoo Food ・ 9 小時前
53歲吳美珩「古典美人」罕見露面！與Do姐鄭裕玲、顧紀筠、宣萱好姊妹們「六美聚首」，真實的美貌與智慧並重
近日，鄭裕玲分享合照，指在努力兩年半後，和好友們終於能齊腳見面，而她的好友們包括顧紀筠、宣萱、吳美珩、丘凱敏和劉曉彤。合照不但令人驚訝，走智慧路線的人身邊都是同頻的朋友，也驚訝這六人確是美貌與智慧並重，無論外表或腦袋，經過年月都更好看，皆因人人都有各自的保養法。Yahoo Style HK ・ 1 天前
自助餐突發1折！沙田萬怡酒店「食力滿分自助晚餐」 人均$142起食即製迷你和牛漢堡/芝士焗龍蝦/焗阿拉斯加雪山
沙田萬怡酒店推出「食力滿分自助餐」主題，8月27日中午十二點更於KKday推1折優惠！食客即可以人均低至$142的價錢品嚐這個結合運動、美式和墨西哥風味的美味盛宴！不論是自助午餐或自助晚餐都是一樣主題，菜式包括金獎南澳洲牛肩胛肉、現場即製的迷你和牛漢堡、多款美式海鮮湯等，食客不能錯過！而且每款都極重蛋白質，就算是喜愛運動人士都適合，立即睇下文了解啦！Yahoo Food ・ 6 小時前
《大行》阿里巴巴(09988.HK)投資評級及目標價(表)
阿里巴巴-W(09988.HK)(BABA.US)將於本周五(29日)公布截至今年6月底止2026財年首財季業績，受到電商平台「外賣大戰」及即時零售補貼的競爭所拖累，本網綜合7間券商預測，阿里巴巴2026財年首財季非通用會計準則(Non-GAAP)淨利潤介乎321.19億元至362.45億人民幣，較上年同期的449.22億人民幣，按年跌22.5%至升1.5%，中位數344億元人民幣，按年跌15.5%。 綜合10間券商預測，阿里巴巴2026財年首季經調整EBITA介乎376.16億元至384億元，較上年同期的453.71億元，按年跌14.7%至16.5%，中位數378.5億元人民幣，按年跌16%。 投資者將聚焦阿里巴巴管理層最新營運指引、AI雲計算增長動能、AI Agent(智能代理)計劃進展、最新投資的具體情況(AI資本開支、外賣/即時零售營運開支)，以及外賣補貼的持續時間，最終能否實現「日常應用」的生態目標，並藉由88VIP會員體系的擴展來增強黏性、中期利潤率走勢(AI訓練與推理收入佔比上升，但同時伴隨AI相關折舊支出增加)、戰略平衡(股東回報與AI與本地生活零售投資的持續性策略)、AASTOCKS ・ 1 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 7 小時前
電腦節優惠2025｜Lenovo ThinkPad X1 Carbon 歷史性 65 折！HK$6,300 搶商務機王
電腦節殺到，全城撲優惠！Lenovo官方亦提早直接放出震撼優惠，經典商務旗艦 ThinkPad X1 Carbon 驚現 65 折，原價近 2 萬的頂配輕薄筆記本，現在直降近 HK$7,000！這款被商務人士譽為「移動辦公室」的神機，更搭載強勁性能與超長續航，是工作上的好夥伴。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 2 小時前