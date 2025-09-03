Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港JP超動感世界優惠低至7折！每人每小時$127起 日本著名遊樂場JOYPOLIS登港、首個超音鼠主題互動遊樂場

日本台場TOKYO JOYPOLIS主打高科技遊戲，刺激度十足！其SEGA集團已於2024年12月20日來港開設首家海外旗艦店，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）進駐啟德體育園，面積近30,000平方呎、樓高5層，超過20個結合尖端科技與創新娛樂的遊樂項目。門票現有7折優惠、折後每人$254起，可以入場玩120分鐘，十分划算！

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）進駐啟德體育園，面積近30,000平方呎、樓高5層，超過20個結合尖端科技與創新娛樂的遊樂項目。（圖片：Klook）

3大主題遊樂區 首次登場超音鼠主題區

這旗艦店引入首個以超音鼠（Sonic the Hedgehog）為運動主題的SONIC STADIUM互動遊樂場，除了為0至6歲兒童設計的Playground區、必玩密封式氣墊彈床「Air Dome」，還有針對成人和青少年的「SONIC ATHLETICS」運動比賽；當然少不了日本當地非常受歡迎的現代忍者訓練體驗 「NINJA DOJO」，融合傳統忍者文化與現代Ninja Warrior運動概念，體驗傳統的忍術、武術訓練和投擲忍具等，如置身忍者訓練道場般；走到「FUTURE ARENA」MR運動體驗區，將有大中華區首推出的「VALO ARENA」，讓玩家無需穿戴任何設備，利用MR混合實境和虛擬世界的運動追蹤技術，意想不到的運動遊戲樂趣。

音速田徑競技場。（圖片：Klook）

忍刀狂舞。（圖片：Klook）

冒險之輪。（圖片：Klook）

空中金環大冒險。（圖片：Klook）

觀景酒吧餐廳 食增肌餐、飲能量奶昔

頂層主題餐廳酒吧融合運動元素與人氣IP，提供半室外用餐區，能夠飽覽主場館壯麗景觀，而室內區就採潮流現代風格，推出融合西日風味的新派Fusion菜式，餐牌特別呼應啟德體育園區主題，有多款健康選擇及限量主題餐點，如增肌餐、素食餐、能量奶昔等，入夜後就化身為酒吧：Hidden Dragon Bar，為食客提供更加多元化的選擇。

餓虎藏龍餐廳及酒吧。（圖片：Klook）

JP超動感全票7扣折優惠 每人每小時$127起

JP超動感全票優惠現有低至71折優惠，經KKday入手，成人原價$360起、折後$254起就有可以入場玩足2小時，除開每小時$127起！如計劃與小朋友同行，那就可以入手JP超動感親子門票，1大1小人均$275起，送一對防滑襪；如2大1小入場就可以在Klook、Trip.com入手，人均$255起，不過不包防滑襪。

提提大家，入場門票只適用於G/F至3/F遊戲樓層，並不包括4/F餐飲樓層的消費項目。如打算在4/F餐廳消費，可以考慮入手【餓虎藏龍餐廳及酒吧－ 2人午市套餐】，人均$149.5，可以有名古屋土雞餃子配洋蔥薑酸醋汁、香脆薯格配香草檸檬醬、6" 瑪格麗塔薄餅、大麥味噌春雞定食、焗香甜蕃薯配雲尼拿雪糕、綠茶香蕉蛋糕配椰子雪糕，以及每人各1杯飲品。

Playhouse award最多元全齡玩樂獎限定 ｜限時低至7折｜JP超動感全票（含入場券＋120分鐘遊樂設施暢玩）

價錢：$254起 （原價$360起）

按此經KKday預訂

【KKday 獨家優惠｜1大1小（4-11歲）】JP超動感全票（含入場券＋120分鐘遊樂設施暢玩）＋防滑襪1對

價錢：$550起 （原價$690起） ，1大1小人均$275起

按此經KKday預訂

JOYPOLIS SPORTS (JP超動感世界)門票家庭（2位成人+1位小童）

價錢：$775起 （原價$990起） ，2大1小人均$255起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂

餓虎藏龍餐廳及酒吧－ 2人午市套餐

價錢：$299起，人均$149.5起

餓虎藏龍餐廳及酒吧－2人午市套餐人均$149.5。（圖片：Klook）

香港JOYPOLIS SPORTS（JP超動感世界）

地址：九龍城啟德體育園運動健康中心G至4樓（地圖按此）

營業時間：星期一至三及日12pm-10pm，星期四至六12pm-2am

