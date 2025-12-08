精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
雪菜肉絲食譜│做法簡單雪櫃備用隨時加餸！米粉/湯麵點配搭都得
雪菜肉絲米粉或麵是不少人的心頭好，平日先弄一盒放雪櫃看門口，下班晚做消夜或早上配個米粉做早餐就很方便，即睇Yahoo Food雪菜肉絲米粉食譜：
茶餐廳早午常餐必備的雪菜肉絲米粉/麵，是不少人的心頭好，平日有空時先弄一盒放雪櫃看門口，下班晚做消夜或早上配個米粉做早餐也夠方便。如果想方便，可以用火鍋肉片來切絲，省時快捷。雪菜在煮之前要先處理，調好鹹淡味道才跟肉絲一起煮，用保鮮盒盛好放雪櫃，可以保存四至五日，但每次取用時要用乾淨的餐具，即睇Yahoo Food如何製作雪菜肉絲米粉：
雪菜肉絲米粉（2人份量）
烹煮時間：25分鐘
材料
脢頭肉片150克
雪菜3棵
蘑菇2隻
鮮冬菇1隻
蒜頭2粒
薑2片
葱2條
芫荽1棵
辣椒1隻
粉或麵2份
紹酒1湯匙
糖1茶匙
麻油少許
醃料
生抽1茶匙
糖半茶匙
胡椒粉少許
紹酒1茶匙
粟粉1茶匙
水1茶匙
油1茶匙
做法
1. 肉片切成絲，加醃料拌勻醃15分鐘。蒜頭切碎，切葱花，薑切絲，辣椒切碎。蘑菇及鮮冬菇切片。
2. 雪菜浸水，切碎，試鹹味。白鑊烘炒雪菜，灒紹酒，加糖調味，拌勻下少許油盛起。
3. 燒熱油，收中火炒肉絲，至轉色加蒜頭、薑、辣椒同炒，加入雪菜和菇片炒勻，再加紹酒和糖，熄火，加少許麻油。把炒好的雪菜肉絲放在已經用清水煮好的湯粉或麵上。加少許芫荽或葱花同吃。
更多家常小菜食譜
鹹蛋蒸肉餅食譜秘訣 15分鐘煮出酒樓水準蒸肉餅 肉餅變滑靠一樣食材
