雪菜肉絲食譜│做法簡單雪櫃備用隨時加餸！米粉/湯麵點配搭都得

【Now Sports】曼聯周一在英超以4:1大勝主場的狼隊，升上聯賽榜第6位。曼聯與上周四賽和韋斯咸的正選相比，只作出一個調動，那就是由曼治取代施亞斯。賽前報稱有微傷的古亞無恙正選倒戈。狼隊有祖奧高美斯停賽，其位置由賀化頂上。面對賽前只有兩分的狼隊，曼聯反客為主，開賽後10分鐘內先後有杜古及安保姆施射被擋出。25分鐘，古亞撥交予般奴費蘭迪斯，後者雖然跣腳，不過在他面前的阿巴度同樣「論盡」，結果被般奴起身後再起腳，門將莊士東擋到仍入網。曼聯之後接連錯失擴大比數的機會，直到上半場補時，狼隊由比格迪在禁區內撞射扳平。這是狼隊上半場僅有中框射門，亦是自10月29日英格蘭聯賽盃對車路士以來的首個入球。易邊後曼聯再沒予狼隊機會，由安保姆及曼治各建一功，加上般奴尾段射入12碼大勝4:1。紅魔賽後以25分升上第6位。

now.com 體育 ・ 1 小時前