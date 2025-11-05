雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
如果鍾意COS，都會鍾意Massimo Dutti！爆紅樂福鞋衝上LYST熱搜榜，5大秋冬寶藏單品必搶
Massimo Dutti與COS一同衝上LYST熱搜榜，成為讓人大跌眼鏡的爆紅品牌！OL們想入手比H&M及Zara精緻一點的返工服飾，必定會逛COS、Massimo Dutti和Club Monaco「御三家」。Massimo Dutti的樂福鞋登上2024年第4季的時尚熱銷榜Top 10，小編為大家盤點Massimo Dutti的8大寶藏單品，為秋冬衣櫃添上時尚新意！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Massimo Dutti品牌特色
Massimo Dutti由西班牙集團Inditex創立，亦是Zara的姊妹品牌，Massimo Dutti起初以男裝起家，及後製作女裝後更受歡迎。由於品牌的男裝基底深厚，因此亦較擅長打造女性正裝，例如西裝外套、恤衫、西褲等。近期爆紅的樂福鞋亦極具老錢風質感，親民的價格即可買到時尚的設計，性價比十分高。
Massimo Dutti爆紅樂福鞋
Massimo Dutti的樂福鞋Penny Loafer爆紅，登上LYST時尚熱銷榜的第10位，採用100％牛皮打造，老錢風設計優雅圓潤，而且決勝點在於鞋頭寬，穿得舒適又時尚，因而受到許多OL喜愛。除了返工穿著外，日常配闊褲亦非常帥氣好看，千元左右的價格亦非常實惠。
壓紋真皮樂福鞋
價錢：$1,190
Massimo Dutti推薦單品1）寬管長褲
寬管長褲真的是每位女生都要有的褲款，其垂墜傭懶感，很多大品牌如The Row、Balenciaga都在追崇，Massimo Dutti也不例外，推出非常易襯的平替款，日常配襯返工、約會服飾十分完美。
高腰寬管長褲
價錢：$790
彈性腰身打褶寬管褲
價錢：$990
細條紋寬管長褲
價錢：$790
Massimo Dutti推薦單品2）露肩服飾
這個秋冬季就是要露肩，由一字領平肩，到斜肩設計的服飾都要拿出來穿，絕對是大勢的穿搭款式。露肩上衣把女生顯瘦的鎖骨展現出來，別害羞地盡情把香肩展現出來吧！
毛氈紋理船領罩衫
價錢：$690
露肩針織衫
價錢：$790
垂褶腰帶長版洋裝
價錢：$1,290
Massimo Dutti推薦單品3）有領外套
像學院風的有領外套，在近年的秋冬系列都很常見，斯文大方又時尚，特別在選色可以考慮灰色以及啡色，都是今年大熱的高級色調。啡色也可以考慮麂皮款或是燈芯絨款，也在近期的大品牌系列裡常見呢！
短版羊毛混紡插肩袖大衣
價錢：$2,190
口袋裝飾植絨短版牛仔外套
價錢：$1,790
Massimo Dutti推薦單品4）Miu Miu風橫間衫
Miu Miu橫間衫真的是很深入民心，從春夏的短袖橫間衫，到了秋冬季還是很流行，Massimo Dutti也有相應的款式，低調百搭的粗橫間衫，配搭西裝褲或是錐形褲都很好看。
口袋裝飾喀什米爾山羊絨針織衫
價錢：$2,190
Massimo Dutti推薦單品5）靜奢迷別錯過實用大手袋
實用大手袋可謂靜奢迷必備的單品，而且是無Logo很純粹實用的款式，The Row、Jil Sander這些靜奢界頂流都在推出這類設計。Massimo Dutti的款式也有很多選擇，也分別有皮革、近期大流行的麂皮款，千多元都已經可以買到，相對會划算一點。
大型絨面真皮肩包
價錢：$2,690
隔層納帕軟革真皮小包
價錢：$1,990
迷你納帕皮革 MD ICON 手提包
價錢：$2,690
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
BV手袋加價？歐洲價格上調前「這裡買」BV最抵！舒淇同款Campana手袋平官網$4,400
許光漢把UNIQLO穿出「高訂」氣質！演繹高領發熱衣HEATTECH，「許太」：是戀愛預告
其他人也在看
21歲任晴佳「最美星二代」180cm模特兒身型超會穿！與父母任達華琦琦遠赴意大利的兩套飲宴晚裝，一套更是由她自己設計
「最美星二代」競爭持續，任達華及琦琦之女任晴佳 180cm 模特兒身型獲盛讚！任晴佳最近與父母一同遠赴意大利參加婚宴，期間穿上兩套服裝，穿出 180cm 好身材之外，其中一套更由她親自設計，盡顯新世代的時尚才華！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
12個放手提電腦的返工袋推介！手袋容量大耐用易清潔都是選tote bag的理由
不論是全職的OL或是Slasher，電腦都是工作上的必需品；現今流行間歇性在家工作，Slasher又會拿着電腦跑咖啡店，作為最佳拍檔的返工袋，最理想當然是美觀、易清潔，並放得下手提電腦以及日常工作文件。今次編輯便嚴選了12個大容量的上班tote bag款，不同物料不同袋型，讓上班一族通勤時仍可展現各自的時尚風格！容量大袋款推薦：自然帆布系 帆布拼皮革手袋 （$1,929 Paravel, available at Net-a-porter) Paravel的耐用帆布袋主打實用設計，這款中大款帆布shopper單先外表已知道實用又易襯，簡約的大地色實在最適合不喜歡常換袋的女士！ DiorDior Toujours手袋 (HK$33,500)說到Tote bag，大家一定會想起Dior的Book Tote手袋，是長青又時尚的選擇，而這款Dior Toujours手袋是近年流行的款式，比起Book Tote少了一份幹練感，但柔軟的皮革造成的小型切口更予人平易近人的感覺，大小剛好能放一台laptop，大型藤格紋圖案縫線讓手袋更時尚有型，簡潔又耐看，相信用幾季也不是問題。 草織拼皮革手袋 （$9ELLE.com.hk ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜American Eagle官網限時低至36折 過千款減價服飾！AE印花Tee低至$128／冷外套$216起
最近天氣終於轉涼，大家又是時候要為衣櫃添置新服飾！適逢雙11優惠2025來臨，不少品牌及網購平台都陸續推出大型減價，當中美國人氣街頭風品牌American Eagle官網推出限時低至45折優惠，更加碼買滿3件再額外85折，滿5件額外8折，折上折後最平36折入手，折扣力度勁到Yahoo購物專員都準備大掃貨！今次American Eagle雙11優惠有超過1,000款男、女裝服飾有平，絕對是大家轉季掃平貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
2025年末派對這樣穿！亮片、蕾絲、金屬色，3種派對造型閃出高光時髦
派對穿搭提案：告別單身派對、亮片＆粉嫩洋裝是亮點在告別單身的夜晚，穿搭的重點不只是「好看」，更是要穿出一種「我準備好迎接全新篇章」的氣場。這場派對是屬於妳和自由靈魂的壓軸慶典，服裝自然要有態度、有亮點。亮片、金屬光澤、粉色或潔白的單品，象徵自信與新開始。...styletc ・ 22 小時前
Levi’s® x Barbour聯名潮人必搶！BLACKPINK愛牌上身、Gap x Sandy Liang少女心秒變酷
Levi’s®x Barbour當丹寧遇上蠟布，英倫工藝與美式精神的一場型格冒險當美式丹寧之王 Levi’s® 遇上英倫蠟布之父 Barbour，一場跨越大西洋的時尚探險。這兩個擁有超過170年歷史的傳奇品牌，將經典工藝、戶外靈魂與機能設計完美融合，推出全新Levi’s® x Barbour 聯名系列，重新...styletc ・ 1 天前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌棉柔及洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 4 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 1 天前
高鈞賢老婆黃梓漫激罕分享與前夫離婚細節 疑淨身出戶：靠自己雙手打拼的底氣和尊嚴
高鈞賢（Matthew）去年12月宣布與比佢年輕10歲嘅太太黃梓漫結婚，並且公布雙喜臨門。當時，有網民爆出黃梓漫家底雄厚，據悉有份投資嘅美容院更喺香港有4間分店，又直言黃梓漫曾離婚兼有一對仔女。對於太太被攻擊，高鈞賢對此表示心痛：「畢竟佢唔係圈中人，亦係後生女。所以公佈嗰陣，話一定要講清楚細過我10年，其他都唔太理。當然佢有唔開心，我亦有心痛，所以第一時間企出嚟講返件事，好過太多猜測。」日前，黃梓漫罕有分享與前夫離婚細節，又因前往酒店欣賞頂級名錶期間，回想起一件往事。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
英超話題 ｜C朗責之切 阿摩廉註定難在曼聯成功
曼聯名宿C朗接受訪問，大談曼聯能否重現昔日光輝，他指在曼聯現有架構下，儘管葡萄牙同鄉阿摩廉在執教上很努力，但註定無法在曼聯取得成功。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
物業拍賣｜大埔康樂園三屍命案戶開價1180萬 較市價低逾4成
千呎大屋滿佈掌印，浴室浴簾鐵管上，只是8歲和4歲的小朋友被領呔纏頸吊死，全屋靜得可怕，走進地下儲物房，打開儲物櫃，哇！一具女屍跌出來。一幕幕駭人聽聞的畫面，一單聞者傷心聽者流淚的滅門慘案，這個43年前大埔康樂園三屍命案單位如今再求易手，拍賣開價1,180萬元，呎價7,393元，比新近成交單位低逾4成，呎價相當於同區未補地價居屋，甚至比深圳樓還要低。BossMind ・ 23 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 1 天前
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」
小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 1 天前
日本必吃美食Top８！冠軍不是拉麵、壽司，網友大讚它：美味到在舌尖融化
說到台灣人最愛造訪的國家，日本絕對名列前茅！豐富的歷史文化、自然地景，加上整潔有序的城市環境，都讓人忍不住一再回訪。隨著2025年「大阪・關西世博會」正式登場，這場匯聚各國文化與創新作品的國際盛會，也食尚玩家 ・ 4 小時前