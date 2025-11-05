Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

如果鍾意COS，都會鍾意Massimo Dutti！爆紅樂福鞋衝上LYST熱搜榜，5大秋冬寶藏單品必搶

Massimo Dutti與COS一同衝上LYST熱搜榜，成為讓人大跌眼鏡的爆紅品牌！OL們想入手比H&M及Zara精緻一點的返工服飾，必定會逛COS、Massimo Dutti和Club Monaco「御三家」。Massimo Dutti的樂福鞋登上2024年第4季的時尚熱銷榜Top 10，小編為大家盤點Massimo Dutti的8大寶藏單品，為秋冬衣櫃添上時尚新意！

Massimo Dutti品牌特色

Massimo Dutti由西班牙集團Inditex創立，亦是Zara的姊妹品牌，Massimo Dutti起初以男裝起家，及後製作女裝後更受歡迎。由於品牌的男裝基底深厚，因此亦較擅長打造女性正裝，例如西裝外套、恤衫、西褲等。近期爆紅的樂福鞋亦極具老錢風質感，親民的價格即可買到時尚的設計，性價比十分高。

Massimo Dutti爆紅樂福鞋

Massimo Dutti的樂福鞋Penny Loafer登上LYST 2025年第4季時尚熱銷榜的第10位。（Massimo Dutti）

Massimo Dutti的樂福鞋Penny Loafer爆紅，登上LYST時尚熱銷榜的第10位，採用100％牛皮打造，老錢風設計優雅圓潤，而且決勝點在於鞋頭寬，穿得舒適又時尚，因而受到許多OL喜愛。除了返工穿著外，日常配闊褲亦非常帥氣好看，千元左右的價格亦非常實惠。

壓紋真皮樂福鞋

價錢：$1,190

按此購買

壓紋真皮樂福鞋

Massimo Dutti推薦單品1）寬管長褲

寬管長褲真的是每位女生都要有的褲款，其垂墜傭懶感，很多大品牌如The Row、Balenciaga都在追崇，Massimo Dutti也不例外，推出非常易襯的平替款，日常配襯返工、約會服飾十分完美。

高腰寬管長褲

價錢：$790

按此購買

高腰寬管長褲

彈性腰身打褶寬管褲

價錢：$990

按此購買

彈性腰身打褶寬管褲

細條紋寬管長褲

價錢：$790

SHOP NOW

細條紋寬管長褲

Massimo Dutti推薦單品2）露肩服飾

這個秋冬季就是要露肩，由一字領平肩，到斜肩設計的服飾都要拿出來穿，絕對是大勢的穿搭款式。露肩上衣把女生顯瘦的鎖骨展現出來，別害羞地盡情把香肩展現出來吧！

毛氈紋理船領罩衫

價錢：$690

按此購買

毛氈紋理船領罩衫

露肩針織衫

價錢：$790

按此購買

露肩針織衫

垂褶腰帶長版洋裝

價錢：$1,290

SHOP NOW

垂褶腰帶長版洋裝

Massimo Dutti推薦單品3）有領外套

像學院風的有領外套，在近年的秋冬系列都很常見，斯文大方又時尚，特別在選色可以考慮灰色以及啡色，都是今年大熱的高級色調。啡色也可以考慮麂皮款或是燈芯絨款，也在近期的大品牌系列裡常見呢！

短版羊毛混紡插肩袖大衣

價錢：$2,190

按此購買

短版羊毛混紡插肩袖大衣

口袋裝飾植絨短版牛仔外套

價錢：$1,790

SHOP NOW

口袋裝飾植絨短版牛仔外套

Massimo Dutti推薦單品4）Miu Miu風橫間衫

Miu Miu橫間衫真的是很深入民心，從春夏的短袖橫間衫，到了秋冬季還是很流行，Massimo Dutti也有相應的款式，低調百搭的粗橫間衫，配搭西裝褲或是錐形褲都很好看。

口袋裝飾喀什米爾山羊絨針織衫

價錢：$2,190

按此購買

口袋裝飾喀什米爾山羊絨針織衫

Massimo Dutti推薦單品5）靜奢迷別錯過實用大手袋

實用大手袋可謂靜奢迷必備的單品，而且是無Logo很純粹實用的款式，The Row、Jil Sander這些靜奢界頂流都在推出這類設計。Massimo Dutti的款式也有很多選擇，也分別有皮革、近期大流行的麂皮款，千多元都已經可以買到，相對會划算一點。

大型絨面真皮肩包

價錢：$2,690

按此購買

大型絨面真皮肩包

隔層納帕軟革真皮小包

價錢：$1,990

按此購買

隔層納帕軟革真皮小包

迷你納帕皮革 MD ICON 手提包

價錢：$2,690

按此購買

迷你納帕皮革 MD ICON 手提包

