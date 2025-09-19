MR PORTER香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至3折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

MR PORTER 香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至3折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學

MR PORTER是來自英國的網購平台，與Net-A-Porter、YOOX及The Outnet屬同一集團，而MR PORTER最大分別是只售男裝產品。講到MR PORTER吸引之處，除了有超過600個時尚品牌選購之外，不少定價都跟歐洲當地價格上架，所以價錢會比香港市面平。Mr Porter近期減價區限時低至3折，Yahoo購物專員推介入手Mr Porter自家品牌MR P.恤衫低至3折、男女都啱用的Acne Studios銀包低至5折、New Balance M1000波鞋半價，MR PORTER官網產品價錢有可能隨匯率有變動，付款前要多加留意！以下文章將會為大家解構MR PORTER網購教學、免運費及退貨詳情，定期更會更新最新優惠碼及限時優惠！不妨Bookmark文章，留意最新折扣優惠消息。

MR PORTER網購實用文

​​2025年9月最新優惠碼 Promo Code／免運費／免費退貨教學

英國網購平台MR PORTER，與Net-A-Porter一樣同屬YOOX NET-A-PORTER Group，是當地知名的大型男裝購物網站。MR PORTER集全球超過600個時尚品牌，除了不時推出限時減價區外，更會提供不少最新產品及限量版貨品，有時更可能找到一些歐洲特別款，基本上大家想到的品牌有大部份都可以在此入手。

MR PORTER頁面

網購之前當然要介紹一下MR PORTER的特色及好處，等大家可以用最快、最簡單的方法去入手最筍產品！MR PORTER可以用三個特點來簡單概括：

特點一：MR PORTER是專售男裝產品，所以款式都較其他網購平台更齊全，選擇更多

特點二：產品上架速度快，而且定價有可能比香港市價平

特點三：寄貨快，以DHL作運輸公司，最快可能2-3日都會收到

MR PORTER網站界面非常簡單清晰，沒有太多花巧的設計，以黑白為主要色調。一入頁面，最上方會見到一列清單，將網站大致分了最新上架 (What’s New)、不同場合或季節的穿搭推薦 (What To Wear)，之後就到以品牌、時裝、飾物、鞋款等類別去分類，最後就是「減價區」。如果想入手特價產品，一定要到「減價區」尋寶！

立即查看MR PORTER

「Clothing」裡面再細分不同的服飾產品，如T-Shirt、Underwear、Sweats等，簡單容易。

MR PORTER教學：開戶步驟

開戶過程非常簡單，網站左上方有個「人仔」圖案，按下並選擇「Create Account」，然後填寫姓名、電郵、密碼和生日日期即可。

左上方有個「人仔」圖案，按下並選擇「Create Account」，填寫資料即可。

網購過程簡單 香港免關稅

1）產品以英鎊結算，只要選好想買單品，再按入產品，會顯示當時港幣大概的匯率價錢

2）然後「Add to bag」。如要付款，就到右上角的購物袋，按後會見到你選購的貨品，再登入個人帳戶後就會顯示運費價錢，以及填寫送貨地址及個人資料。

3）填完地址後，如有優惠碼Promo Code，一定要在輸入信用卡前填寫，最後再入信用卡資料，按「Buy Now」就完成。

優惠碼Promo Code需要在輸入信用卡前填寫

MR PORTER滿£200免運費＋28日免費退貨

運費：

只要購買滿£200 (約HKD $2,015) 即可免運費送貨；如未滿£200，則要付£22 (約HKD $222) 為運費。產品將以DHL作為運輸公司，預2-3日收到。

退貨：

先登入個人帳戶，然後去「我的賬戶 (My Account)」裡面的「我的訂單 (My Orders)」，在已購入的貨品旁有個「申請退換貨 (Create Exchange/Return)」，只要貨品沒有剪tags及labels，以及完整無缺，再選擇退貨原因，MR PORTER就會向你發出退貨說明的電郵，去安排運輸公司上門取貨。

退款方面，可選擇退回信用卡，或者換取MR PORTER的購物金額 (store credit)。退款會在MR PORTER收到貨品後再退回，需時約10個工作天。大家要留意，退款項目不包括稅項及運費。

如想知道郵寄情況或想退貨，可到左上角的My Orders了解

！！減價區必買貨品推薦！！

Mr Porter近期減價區低至3折，有不少名牌好物都有平，Yahoo購物專員精選男裝各款平價名牌服飾、鞋款、手袋等產品。首先講講男裝服飾，Mr Porter自家品牌MR P.優惠低至3折，恤衫由£165（約港幣$1,751）減至£50（約港幣$530），Paul Smith西裝外套都有4折優惠，折後只需£344（約港幣$3,646）。另外，減價區有不少Acne Studios產品，男裝手袋由原價£1,2494減至£500（約港幣$5,300），而銀包折後都是£165 (約港幣$1,749），銀包有齊coins位、紙幣位和卡位，而且款式男女都啱用，趁平可以考慮入手！Mr Porter鞋款同樣吸引，New Balance和Salomon波鞋都低至半價，鞋款和顏色都是香港市面少見的款式，折後不用千元就可以買回家！不過注意MR PORTER官網產品價錢有可能隨匯率有變動，付款前要多加留意。

