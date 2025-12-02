Black Friday黑五優惠2025｜75 折入手 Samsung Galaxy Tab S10+，輕鬆體驗強效性能平板

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

75 折入手 Samsung Galaxy Tab S10+，輕鬆體驗強效性能平板

如果本身就打算升級平板，或者一直在 Samsung 不同系列之間搖擺不定，今次黑五 Samsung Galaxy Tab S10+ 以 78 折價位，讓你輕鬆直上高階平板體驗。Galaxy Tab S10+ 在 Amazon 上折扣後，只需 US$749 （約 HK$5,841) 就能入手，而且免運費直送香港，比起香港購買慳多一千元。相比一般文書或追劇平板，Galaxy Tab S10+ 最大吸引力在於一部機，可同時兼顧生產力與娛樂，內置的高效處理器以及大容量記憶體，多工處理依然流暢，簡直可以用來簡單取代筆電作為日常工作之用。

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10+ 摒棄了之前沿用的高通處理器，搭載全新 MTK 天璣 9300+ 八核心處理器 ，12GB Ram + 256GB / 512GB 內存，支援最大 1.5TB 的記憶卡擴充。機身採用全金屬機殼材質，支援 IP68 防水防塵，厚度從前代的5.7mm 削薄 0.1mm 至 5.6mm，同時重量亦減輕至 571g，增加便携性。

Tab S10+ 螢幕達 12.4 吋，採用 2800 x 1752 Dynamic AMOLED 2X 螢幕，色彩顯示依舊非常頂級，支援 120Hz 更新率，能體驗超流暢效果，屏幕也效仿 Galaxy S24 Ultra 加入抗反射塗層技術，能夠有效降低螢幕反射。另外一大重點，莫過於 Tab S10+ 亦包攬了所有 Galaxy AI 功能，優化多任務處理，顯著提升工作效率。而且支援超多手寫功能的 S Pen ，可遠程操作，旁側的按鍵亦可充當無線快門鍵。

Samsung Galaxy Tab S10+ 12GB＋256GB

Amazon 特價 US$749.99（約 HK$5,841＋免運費 ）｜原價 US $999.99

立即購買

Samsung 官網 HK$6,888

立即購買

