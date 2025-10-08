家常菜食譜│香煎蓮藕夾 咁樣切蓮藕唔會斷

脆爽的蓮藕很適合夏天用，在兩片蓮藕中釀入肉餡的香煎蓮藕夾賣相漂亮又易做，用來做家庭宴客菜式也適合。將兩片蓮藕不切斷再釀餡，煎起來比較易處理，可以用一隻筷子來作輔助，便不會把中間切斷，即睇如何製作香煎蓮藕夾：

香煎蓮藕夾 （3人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料

蓮藕200克

豬肉碎150克

蝦米1茶匙

葱1條

醃料：

韓式麵豉醬1湯匙

糖少許

紹酒1茶匙

粟粉1茶匙

調味：

蠔油1湯匙

老抽半茶匙

糖少許

紹酒1湯匙

水100毫升

粟粉1茶匙

麻油幾滴

做法

1. 蓮藕刨皮，放筷子在砧板上，蓮藕切0.5厘米厚度，切到筷子位置便停，再切0.5厘米厚度，切斷，兩片為一組，切完餘下蓮藕。

2. 豬肉碎加入醃料拌勻，葱花切碎，蝦米熱水浸5分鐘切碎，加入豬肉碎中。在蓮藕片內層拍少許粟粉，再塗抹上豬肉餡。

3. 燒熱油，加入 蓮藕夾中火煎3分鐘，反轉面，繼續煎，加蓋焗3 分鐘。倒入已調好的調味汁，煮至稠身即成。

完成品

