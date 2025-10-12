月光族媽媽靠「菜市場理財法」存下第一桶金！3年減少45%家庭支出，4步驟讓記帳變簡單

女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注
許多人以為致富一定需要高薪或有投資眼光，但其實真正的財務自由，往往來自於最基本的金錢管理方式。台灣有一位媽媽本來也是典型的月光族，甚至還經歷過一場家庭危機。但她並沒有被困境擊垮，反而以「菜市場理財法」在 3 年內成功將家庭支出減少 45%！
台灣媽媽靠「菜市場理財法」從月光族變富媽媽！
台灣理財達人李雅雯曾經只是一位普通不過媽媽，她過去曾一直受到傳統觀念的影響，認為賺錢必須辛苦勞動，富有是命中註定，甚至覺得追求財富是一種貪婪。然而，當她開始觀察身邊的成功人士，才發現這些觀念未必正確。
她的朋友透過投資股票，一次獲利 500 萬，顛覆了「錢要一點一點賺」的想法；有人白手起家，憑藉努力與機運創造財富，證明了財富並非天生註定。她也發現世界級富豪賺錢後仍致力於公益事業，反駁了「追求富有就是貪心」的偏見。當她開始重新審視這些金錢信念時，才意識到真正阻礙財富累積的，並不是收入的多寡，而是根深蒂固的錯誤觀念。她決定拋開這些限制，開始用更開放的心態思考理財之道，這才是她致富的真正起點。
「菜市場理財法」從亂花錢到精準控制
當她真正開始面對自己的財務狀況，才發現自己其實並不知道錢都花到哪裡去了。當她首次計算年度總支出時，驚訝地發現自己一年花了 13 萬 6 千 9 百 14 元，這比她想像的還要高出許多！她意識到自己再不改變，就永遠存不到錢。於是，她開始執行一個簡單卻高效的理財策略——「預算監視系統」，並建立了一套嚴謹的記帳流程：
每月帳本：記錄日常支出
月報表：分析每個月的消費習慣
年度開支報表：追蹤整年財務狀況
來年支出目標表：規劃未來的財務目標
支出監控表：找出可以減少的開支
這個方法執行後，她驚訝地發現第 2 年家庭總支出減少 20%；第 3 年總支出再減少 25%。短短 3 年內，支出整體降低 45%，相當於少花了近一半的錢。值得一提的是她在這段時間內還連續生了兩個孩子，但家庭開支卻不增反減，相當厲害！
「P.S.F.T. 理論」4步驟讓記帳變簡單！
不少人認為記帳很麻煩，但她發現真正有效的記帳，不只是記錄，而是為了讓財務更清楚，幫助自己做更好的決策！ 她遵循了「P.S.F.T. 理論」，讓記帳變成一種輕鬆可持續的習慣：
Touch（T）：她堅持手寫帳本，讓自己能夠「摸得到」金錢流向，而不是只依賴銀行 APP。
Feel（F）：當帳本一頁頁填滿，她能直觀感受到自己的進步，從而產生動力。
Small （S）：從小額支出開始精簡，讓自己容易執行。
Path（P）：設計固定的記帳流程，讓習慣能夠長期維持。
最有效的財務管理，是來自於對金錢的高度掌控。透過最簡單的「菜市場理財法」記帳與預算管理，讓財務狀況變得更穩定，為未來打造更堅實的財務基礎，大家也快試試看吧！
