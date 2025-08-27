居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機
A19 晶片和 Apple Intelligence 是最好猜的。
2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？現階段已經是流言四起，在 9 月 10 日凌晨的發布會正式到來前，我們在這裡先為大家總結了一篇懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列最大變數的動態。
👉 摺疊 iPhone 流言懶人包：似 Samsung Fold？最大超過 12 吋？2026 年推出？
命名從 Slim 到 Air，效仿筆電定位？
坊間最早出現有關這款手機的流言時，依舊是把它當作新的 Plus 機種，只是說尺寸會稍稍縮小。之後慢慢開始有人將其改稱為 iPhone 17 Slim，並指出賣點是機身纖薄，打造方向是以設計而非規格為先。如此定位不免讓人想起 MacBook Air 之於 Apple 筆電，iPhone 17 Air 這個名字遂開始廣泛流傳，從產品推廣的角度來說這也的確是個合情合理的選擇。
👉 iPhone 17 新流言指向縮小的動態島和替代 Plus 的「Slim」型號
👉 傳 iPhone 17「Slim」會以設計而非規格優先，僅有單相機且會採用 Apple 自研 5G 晶片
👉 iPhone 17「Slim」輕薄機或擁有類似 MacBook Air 之於 Apple 筆電的定位
全新設計！機身厚度不到 6mm？！僅 145g？！
歷史上 MacBook Air 讓人印象最深刻的記憶點就是薄，初代被 Jobs 從紙袋中抽出的那一刻早已成為永世經典。背負起相同名字的 iPhone 17 Air 似乎也將在這件事上達到里程碑，早期流言都提到它的厚度僅為 6mm 左右，將打破 Apple 手機中由 iPhone 6 保持的 6.9mm 紀錄。上月知名分析師郭明錤甚至透露其最薄處只有約 5.5mm，如果屬實的話，那這勢必會成為巨大的差異化賣點。
不過，當今的手機顯然不可能從上到下完全保持同一厚度。而根據爆料大神們提供的諜照，iPhone 17 Air 至少在視覺上會非常頭重腳輕。它的外觀很容易讓人想起早年的 Nexus 6P，或者說是把 Pixel 9 的相機位置移到了後背頂部。自 iPhone X/XS 之後，我們就沒再見過 Apple 有如此激進的設計改動呢。除此之外，Apple 似乎會在這款裝置上使用鋁製後蓋，但工藝或許會比以前更加複雜。還有傳說稱 Air 會是唯一使用鈦金屬的 iPhone 17 機型，它的中框可能由鈦鋁合金製成，其中鈦的含量較之前的 Pro 型號有所下降。同時最新的消息也指出，新機重量可能只有 145g，直逼 iPhone 13 mini。
👉 iPhone 17「Air」僅 6mm 將成 Apple 史上最薄，同代新機被傳仍為 3nm 製程
縮小的螢幕和動態島
關於螢幕如上文所說，從一開始傳的就是 iPhone 17 Air 的尺寸會比之前的 Plus 要小，流傳最廣的規格是 6.6 吋。既然是超薄機，那它正常來說應該會採用 OLED 面板。120Hz 刷新率今年可能也會首度向非 Pro 機種開放，但非 Pro 型號似乎會缺少 ProMation 自適應調整功能。有消息說 iPhone 17 Pro Max 的「動態島」會變得更小，不知 Air 在這件事上有沒有可能跟進。
相機和電池都有所犧牲，完全轉向 eSIM？
為了盡量瘦身，iPhone 17 Air 在相機和電池上估計都做出了犧牲。從諜照中已經可以看出它只保留了單相機，傳說規格是 48MP，對表現最好是不要抱過高的期待。電池因為空間有限應該也做不了太大，不過有消息說 Apple 會選擇 2,800mAh 高密度電池盡量減少對續航力的影響，並且重新螢幕和晶片組件降低功耗。目前也不確定 Air 是不是會像 iPhone 16e 那樣把 MagSafe 砍掉，另外據說 Apple 為了降低厚度，已決定在這款新機上徹底取消實體 SIM 卡槽。但這帶來的潛在問題就是裝置恐將在關鍵的中國市場遇到障礙，因中國目前並不推廣僅支援 eSIM 之手機。
👉 iPhone 17「Air」為輕薄犧牲音質、SIM 卡，Pro 機種又要改用回鋁合金？
Apple 自研 SoC 加全套無線晶片
iPhone 17 Air 估計將搭載基於台積電第三代 3nm 製程的 A19 晶片，效能弱於兩款 Pro 型號所用的 A19 Pro。iPhone 16e 首發的 Apple C1 5G 晶片大概率也會出現在 Air 上，傳說也在籌備當中的 Apple 自研 Wi-Fi 晶片到時會不會作為搭檔出場，目前仍是一個謎團。不管怎麼說，按照 Apple 在宣傳 16e 時的說法，C1 的存在理應能增加手機的續航力，而這對無法奢望大電池的 Air 來說無疑是相當重要的。
👉 傳 iPhone 17 Air 和 iPad 11 將各搭載 A19 和 A17 Pro 晶片，Apple Intelligence 全面覆蓋
👉 iPhone 17 全系搭載 Apple 自研 Wi-Fi 晶片？iPhone 16e 首發 C1 下半年即迎來搭檔
推出時間和售價
按照慣例，iPhone 17 Air 應該會在今年 9 月和另外三款 iPhone 17 新機一同到來。雖說是取代了 Plus，但其定價策略估計會有變化。漲價的可能性較大，但到什麼程度就要等更多爆料才能判斷了。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
蘋果iPhone 17 V.S. 華為三摺疊手機！發表會日期相近掀高階市場新戰局
蘋果 9 月 9 日將發表 iPhone 17、Apple Watch Series 11 等新品，華為則提前在 9 月 4 日推出三摺疊旗艦 Mate XTs。兩大巨頭發表會撞期，高端手機市場競爭白熱化，供應鏈與消費者選擇皆受影響。鉅亨網 ・ 2 小時前
蘋果9/10舉行秋季新品發表會 iPhone 17系列登場倒數
蘋果 (AAPL-US) 周二 (26 日) 向媒體與分析師發出邀請，將於美西時間 9 月 9 日上午 10 點 (台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 點) 舉行秋季新品發表會，主題標語為「Awe dropping」。外界普遍預期，蘋果將在這場發表會上推出新鉅亨網 ・ 16 小時前
iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池
除了進入 2025 年後頻繁轟炸新聞版面的 iPhone 17 Air 外，關於同代的另三款新機 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 近期也有不少消息曝光。根據各方爆料，它們的特別程度可能不及 Air，但仍帶來了許多主流消費者需要的升級。在這裡我們為大家總結了一篇流言懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列的最新動態。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
趕在蘋果新品發表會前 華為定9/4發表新款三折疊機
中國華為周三（27 日）宣布，將於 9 月 4 日舉辦 Mate XTs 非凡大師及全場景新品發表會，將發表新款三折疊手機。鉅亨網 ・ 7 小時前
Apple iPhone 17 將於 9 月 10 日凌晨登場
Apple 正式向媒體發出邀請函，將於美國時間 9 月 9 日舉行秋季發佈會，主題為 Awe dropping。會上主角自然是我們期待已久的 iPhone 17 系列吧。除了手機外，預計會有多款新品同步登場，包括升級版 Apple Watch 以及可能的 AirPods Pro 3。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
SpaceX 成功完成 Starship 測試飛行 10 的有效載荷部署
SpaceX 在週二晚上成功完成了第十次 Starship 測試飛行，這次發射因多次延遲而推遲至今。原定於週日 […]TechRitual ・ 7 小時前
$280就睇到Jay Fung?M+夜不同音樂體驗9月新表演陣容 一票睇勻表演、展覽，盡情享受Happy Friday
熱愛音樂與藝術的市民要留意！M+博物館的「M+夜不同」秋季第一個節目9月5日正式登場，由馮允謙Jay Fung、香港本地唱作歌手Allex Chan用音樂帶大家感受今季主題：「祝君安好」。每位只要$280，就可以欣賞到本地歌手精彩演出，又能夠持票在活動期間參觀所有展廳及展覽，一舉兩得，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版8.28晚10時開售 即睇搶購攻略(附連結)
泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於明晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可選擇經淘寶平台訂購am730 ・ 5 小時前
Google 翻譯新增 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具
相比被 Google 主推的 Gemini，日常使用率不低的 Google 翻譯並沒有因大型語言模型的流行而獲得明顯升級，不過這種情況很快會發生改變，今日公布的重大更新為 Google 翻譯帶來了 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期熱選（27/08-31/08）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Kronenbourg 1664 白啤酒500ml $21.9/2件、Paldo大碗麵 $17.9/2件、桃哈多家庭裝薯格/脆薯圈 $33.9/2件、Nature's Snack 核桃仁 $26.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
香港好去處｜觀塘室內釣蝦場買1送1！每小時人均$56.7起任釣鮮蝦2/3小時、即場烹煮大擦一餐
觀塘室內釣蝦場Halloland再度推出人氣買1送1優惠！可以自選釣足2小時或3小時，除開每小時人均低至$56.7，費用已包租用釣竿及釣餌，專人指導，並可在自助燒烤區即場烹煮鮮蝦～8月27日下午3點開搶，校定鬧鐘啦！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
Spotify 新增內建訊息服務
幾年前，大家都在開玩笑說 Google 最終會在所有應用程式中加入一個獨立的訊息服務，儘管這個想法毫無意義。幸 […]TechRitual ・ 3 小時前
Samsung 首款 XR 頭戴式顯示器的發佈日期、價格及可用性確認報告
幾個月前，有韓國媒體報導指出，Samsung 首款 XR 頭盔，代號 Project Moohan，將於 9 […]TechRitual ・ 2 小時前
I-DLE舒華根本#OOTD教科書！日常穿搭5連發：甜美、前衛、機能風、讓人秒戀愛
i-dle舒華穿搭風格：全黑西裝外套＋短裙，活潑俏皮舒華用黑色西裝外套搭配同色百褶短裙，短裙帶來輕盈感、西裝外套增加挺度與帥氣，再踩上一雙復古風運動鞋，瞬間把整體氣質拉得更年輕有活力。穿上SKECHERS復古德訓鞋 Hotshot，有撞色設計，都能讓黑色穿搭變得有層次又不沉悶...styletc ・ 1 小時前
Amazon優惠｜M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
學生返校季拉開帷幕，11 吋和 13 吋的 M3 iPad Air 雙雙刷新了歷史低價。目前它們在 Amazon 上正以低至 US$449 和 US$649 的低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Google 首款 Gemini 喇叭曝光：「360 度音效」加煙霧警報、玻璃碎裂偵測
在 Made by Google 活動上小小預熱過一下的首款 Gemini 喇叭，現在被 Android Headlines 曝光了更多資訊，據稱它會支援「360 度音效」和 Gemini Live，而且能偵測煙霧警報、玻璃碎裂發出的聲音。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 2 天前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前