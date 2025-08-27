iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機

2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？現階段已經是流言四起，在 9 月 10 日凌晨的發布會正式到來前，我們在這裡先為大家總結了一篇懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列最大變數的動態。

命名從 Slim 到 Air，效仿筆電定位？

左 iPhone 16 右 iPhone 16 Plus

坊間最早出現有關這款手機的流言時，依舊是把它當作新的 Plus 機種，只是說尺寸會稍稍縮小。之後慢慢開始有人將其改稱為 iPhone 17 Slim，並指出賣點是機身纖薄，打造方向是以設計而非規格為先。如此定位不免讓人想起 MacBook Air 之於 Apple 筆電，iPhone 17 Air 這個名字遂開始廣泛流傳，從產品推廣的角度來說這也的確是個合情合理的選擇。

全新設計！機身厚度不到 6mm？！僅 145g？！

歷史上 MacBook Air 讓人印象最深刻的記憶點就是薄，初代被 Jobs 從紙袋中抽出的那一刻早已成為永世經典。背負起相同名字的 iPhone 17 Air 似乎也將在這件事上達到里程碑，早期流言都提到它的厚度僅為 6mm 左右，將打破 Apple 手機中由 iPhone 6 保持的 6.9mm 紀錄。上月知名分析師郭明錤甚至透露其最薄處只有約 5.5mm，如果屬實的話，那這勢必會成為巨大的差異化賣點。

Nexus 6P

不過，當今的手機顯然不可能從上到下完全保持同一厚度。而根據爆料大神們提供的諜照，iPhone 17 Air 至少在視覺上會非常頭重腳輕。它的外觀很容易讓人想起早年的 Nexus 6P，或者說是把 Pixel 9 的相機位置移到了後背頂部。自 iPhone X/XS 之後，我們就沒再見過 Apple 有如此激進的設計改動呢。除此之外，Apple 似乎會在這款裝置上使用鋁製後蓋，但工藝或許會比以前更加複雜。還有傳說稱 Air 會是唯一使用鈦金屬的 iPhone 17 機型，它的中框可能由鈦鋁合金製成，其中鈦的含量較之前的 Pro 型號有所下降。同時最新的消息也指出，新機重量可能只有 145g，直逼 iPhone 13 mini。

縮小的螢幕和動態島

動態島

關於螢幕如上文所說，從一開始傳的就是 iPhone 17 Air 的尺寸會比之前的 Plus 要小，流傳最廣的規格是 6.6 吋。既然是超薄機，那它正常來說應該會採用 OLED 面板。120Hz 刷新率今年可能也會首度向非 Pro 機種開放，但非 Pro 型號似乎會缺少 ProMation 自適應調整功能。有消息說 iPhone 17 Pro Max 的「動態島」會變得更小，不知 Air 在這件事上有沒有可能跟進。

相機和電池都有所犧牲，完全轉向 eSIM？

iPhone 17 Air、iPhone 16 Pro Max 假想對比

為了盡量瘦身，iPhone 17 Air 在相機和電池上估計都做出了犧牲。從諜照中已經可以看出它只保留了單相機，傳說規格是 48MP，對表現最好是不要抱過高的期待。電池因為空間有限應該也做不了太大，不過有消息說 Apple 會選擇 2,800mAh 高密度電池盡量減少對續航力的影響，並且重新螢幕和晶片組件降低功耗。目前也不確定 Air 是不是會像 iPhone 16e 那樣把 MagSafe 砍掉，另外據說 Apple 為了降低厚度，已決定在這款新機上徹底取消實體 SIM 卡槽。但這帶來的潛在問題就是裝置恐將在關鍵的中國市場遇到障礙，因中國目前並不推廣僅支援 eSIM 之手機。

Apple 自研 SoC 加全套無線晶片

Apple C1

iPhone 17 Air 估計將搭載基於台積電第三代 3nm 製程的 A19 晶片，效能弱於兩款 Pro 型號所用的 A19 Pro。iPhone 16e 首發的 Apple C1 5G 晶片大概率也會出現在 Air 上，傳說也在籌備當中的 Apple 自研 Wi-Fi 晶片到時會不會作為搭檔出場，目前仍是一個謎團。不管怎麼說，按照 Apple 在宣傳 16e 時的說法，C1 的存在理應能增加手機的續航力，而這對無法奢望大電池的 Air 來說無疑是相當重要的。

推出時間和售價

Tim Cook

按照慣例，iPhone 17 Air 應該會在今年 9 月和另外三款 iPhone 17 新機一同到來。雖說是取代了 Plus，但其定價策略估計會有變化。漲價的可能性較大，但到什麼程度就要等更多爆料才能判斷了。

