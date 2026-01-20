炒麵食譜｜豉油皇炒麵

豉油皇炒麵食譜

十幾元材料可以炒出一大鑊豉油皇炒麵，真係好抵食。

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

蛋炒麵 2個

芽菜（摘豆摘尾） 4 兩

蔥 幾棵

乾蔥（大size) 1顆

白芝麻 少許

甜醬 適量

生抽 3湯匙

鉅利醬油/老抽 2湯匙

蠔油 1湯匙

水 半湯匙





作法:

1



1芽菜摘豆摘尾（可買巳摘芽菜），乾蔥切碎，蔥切段分開蔥白和蔥綠段，麵餅預早用熱水煮開或用滾水浸開，麵餅鬆開後隔去水份，麵餅盡量攤開攤凍備用，芽菜用熱水快手焯一焯，隔水備用。醬料生抽、醬油、蠔油和水混合攪勻備用（如用老抽可加半茶匙糖調味）

2麵餅攤凍後可以開始烹調，熱油爆香乾蔥和蔥白，再加入芽菜快手炒一炒，所有材料盛起，棄蔥白段，乾蔥芽菜備用

3鑊不用清洗，直接加油，油熱加入麵，先煎一煎麵餅，再用筷子鬆放麵餅

4邊炒邊加入醬料炒勻，炒麵上色後可試味再調節味道

最後乾蔥芽菜回鑊，加入綠蔥段，炒勻後，豉油皇炒麵面撒上白芝麻、再配上甜醬即完成。