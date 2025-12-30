MBTI人格｜心理年齡排名大公開！INFP心理年齡是7歲小孩，只差一個英文字就變成80歲看破紅塵的老人？

MBTI 16型人格，近年成為媲美星座的人格熱話，網絡上更出現了一個MBTI心理年齡排名，心境年紀最少的跟最年老的竟然只差一個英文字，各位MBTI迷又覺得如何呢？我們從心理年齡最少的開始說起。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

7歲：INFP

INFP「調停者」，總是以美好姿態來觀察世界。樂觀、理想主義、著重心靈滿足，又好奇，喜歡發掘新東西、新想法的他們，就像個小孩一樣，難怪被視為心理年齡只有7歲的位置。

廣告 廣告

（小丸子劇照）

13歲-20歲：ENFP、ESFP、ISFP、INTP

都是P的4位朋友，都是比較重視過程的一群，就像人生學習階段一樣，跌跌撞撞也沒關係，過程所遇到的人和事，令到他們有所體驗才是重點。

ENFP「競選者」，有點思想而且充滿好奇心，說他們是不怕嘗試的13歲孩子最適合不過；ESFP「表演者」，很愛玩樂、未定性、享受成為Social Butterfly，還在探索階段的15歲青少年。

（小丸子劇照）

ISFP「探險家」，是天生的藝術家，有點感性又有點情緒，這優柔寡斷一面，像是剛轉成年18歲的人；INTP「邏輯學家」，具有強大的邏輯組織能力，同時因為有太多想法容易一秒打倒自己，說他們是個擁有20歲矛盾靈魂的人，覺得合適嗎？

（想見你劇照）

25歲-27歲：ENTP、ESTP

兩位E、TP的朋友，你們的心境還在20多歲的階段，剛踏入社會，還有探索這世界的年齡，還是對世界充滿好奇與熱情，同時也開始迷惘和進行選擇的時期。

ENTP「辯論家」，說他們是位擁有自己想法，又勇敢去闖的25歲年輕一族也挺合適；ESTP「企業家」，說話很有活力與說服力，很實際地去做的行動派。不過有時又因為太向前衝，缺乏耐性，偶然都會撞板，說他們是27歲階段的青年，覺得如何？

（社內相親劇照）

32歲-50歲：ISFJ、ENFJ、ISTP、ESTJ、ENTJ、ESFJ

開始踏入中年的年紀，同時都是人生精彩的時期，有點社會經歷、人生閱歷，也開始有儲蓄可以挑選更好的享受。有些人更已經踏入人生新階段，結婚生仔，或是當上老闆、主管等。

ISFJ「守衛者」，是位暖男暖女，是位很好的傾訴對象；ENFJ「主人公」，善於領導、有感染與凝聚力的一群，說他們是35歲的大哥哥、大姐姐角色，也挺合適的。

（浪漫醫生金師傅3劇照）

ISTP「鑒賞家」，務實寡言，就很像卡通片裡爸爸，小事會交給媽媽，但大事一定要有他來撐場的典型40歲爸爸角色；ESTJ「總經理」，很有大將之風，亦有良好的組織能力，聽他們說的就不會走冤枉路，說他們是43歲的老闆型年紀，覺得如何？

（代理公司劇照）

ENTJ「指揮官」，目標明確、自信滿滿、口齒伶俐，同時很果斷；ESFJ「執政官」，是位容易相處，細心而觀察力強的一群，會擔任照顧者的角色，說他們是經歷半百歲的人，覺得切合這心境年紀嗎？

58歲-80歲：INTJ、ISTJ、INFJ

3位「I」、「J」人，很多事情都覺得可以自己處理，覺得默默處理、默默做，靠自己是可以做到的。有點開始看透世事、不慌不忙，比較顧及結果的一群。

INTJ「建築師」，擇善固執的完美主義者，說他們是到了58歲這個要有生活智慧與高情商的年齡；ISTJ「物流師」，是位很理性、成熟、務實行動派、正直重視誠信的一群，在他們面對耍小孩，他們會覺得很幼稚，說他們是62歲的人，也挺合適的。

（社內相親劇照）

INFJ「提倡者」，內斂細膩，亦懂得眉頭眼額，看到衝突及紛爭，會嘗試調解和事，免傷和氣，說他們是80歲看破紅塵一樣的一群，是不是很合適？其實跟INFP只差最後的一個字，INFJ比較重視結果，INFP比較重過程，就由7歲走到80歲。大家覺得這MBTI年齡排名如何呢？

圖片來源：小紅書@53老师

（小紅書圖片）

MBTI人格｜最難攻破心房的5種人格！自由靈魂ISTP活在自我世界、哪位「E」人上榜？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流話題：

MBTI人格測試｜8條問題反映最真實內在個性！不只用來分理想職業更能找出人性潛在陰暗面

MBTI命定顏色｜從16型人格配對色彩：ENFP競選者代表色是橙、INFP調停者又是什麼？（上）

MBTI命定顏色｜從16型人格配對色彩：ESFP表演者是鮮黃色、INTJ建築師又是什麼？（下）