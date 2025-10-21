Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

唇釉推薦2025｜12款專櫃唇釉試色 絕美秋冬配色！ARMANI幾乎不沾杯、YSL光澤感完勝、第3款最水潤｜美編實測

絕美唇釉推薦！作為美妝編輯兼唇膏控，踏入秋冬怎能不開箱一下今季流行的各款唇釉色調，由經典性感的正紅色到秋冬必備的乾燥玫瑰色再到偽素顏一流的奶茶色，唇釉色號琳瑯滿目。今次先集中在這幾年一踴而起的唇釉，集唇蜜、唇膏及潤唇膏3大功效於一身的唇釉光澤感一流、水潤修護之餘妝感自帶氛圍，難怪各大美妝品牌紛紛推出自家產品。Yahoo美編這次精選4大討論度十足的專櫃品牌皇牌唇釉產品，當中包括ARMANI、YSL、shu uemura以及DIOR，一文試12款秋冬大熱色號，為你帶來最真實的開箱實評！

秋冬唇色推薦1) ARMANI beauty LIP MAESTRO SATIN 絲絨水漾唇釉

LIP MASETRO SATIN 絲絨水漾唇釉主打來自粉底技術的專利水油啫喱技術（Double Gel Technology）將本不相容的輕潤水份啫喱和高顯色度及持久度油份啫喱融合。一枝唇釉兼具高顯色度、持久妝效、水漾光澤和修護效果，難怪常登各大IG及小紅書美妝博主的推薦清單。今年更注入升級養唇配方以及增添了多款高級低飽和度裸粉色調，超過11款色調選擇，各種膚色的女生都能買到心水！

Weekend Getaway 02、Spring Stroll 14、Opening Dance 15試色圖

用後感︰質地絲滑易搽開、無香味、滋潤得來不會有油膩感、光澤感恰到好處、喝水後幾乎不沾杯，持色度值得一讚！

Weekend Getaway 02︰接近自然唇色的低飽和度粉裸色，搽一層感覺像有血色的嘴唇，搽兩層才比較顯色帶妝感，適合偽素顏妝容使用。

Spring Stroll 14︰自然橙啡裸色的顏色適合淡妝但又想增添氣色時使用，日常上班用不錯，不建議膚色偏黃或暖色調女生入手。

Opening Dance 15︰編輯大力推薦！非常適合甜美女生，士多啤梨果醬般的粉嫰光澤感顯氣色之餘女友感滿滿，建議配搭簡約妝容以及杏色、白色、粉色等淺色系穿搭。

綜合總分：18.5/20

ARMANI beauty LIP MAESTRO SATIN 絲絨水漾唇釉

更多ARMANI beauty絲絨水漾唇釉看這邊

秋冬唇色推薦2) YSL THE INKS VINYL CREAM 漆亮唇釉

YSL的唇妝產品一向是人氣王，今次THE INKS VINYL CREAM系列蘊含來自YSL Beauty Ourika社區花園的晚香玉及仙桃仙人掌花萃取，配方標榜90%修護鎖水，滋潤補濕持續24小時，讓雙唇閃耀出不黏膩的透薄鏡面光澤。黑色漆面唇膏管配以金色經典Cassandre標誌，中間的心形空窗設計十分別緻。這個系列備有5種色調3大色系：裸色、粉紅色和橙紅色，從米色的含蓄到紅色的熱情到粉紅色的生動，不同風格誘人唇妝能夠搭配任何裝束。

蜜桃烏龍N610、玫瑰豆沙N622、焦糖蕃茄N416試色圖

用後感︰包裝別緻可愛、有香味、質地絲滑易推開、光澤感和鏡面感滿分、色調選擇百搭、唇刷需多沾幾次來回疊搽。

蜜桃烏龍N610︰偏棕奶茶色適合個性系女生，大地色妝容塗上此色再配搭襯衫牛仔褲，立即呈現鬆弛隨性的感覺。

玫瑰豆沙N622︰溫柔姐姐必備的梅紫紅色，上嘴後比想像中顯色，單塗一層具韓系氛圍感，厚塗妝感強，同樣是十分適合秋冬晚上約會的顏色。

焦糖蕃茄N416︰接近今年超流行的安可拉紅色，紅棕橙三款色調完美平衡得出的焦糖蕃茄紅色，比起真正的大紅色低調卻又帶點熱情，十分適合參加聖誕或年尾派對，搶眼得來不會太浮誇，推薦入手！

綜合總分：18/20

YSL THE INKS VINYL CREAM 漆亮唇釉

更多YSL唇釉看這邊

秋冬唇色推薦3) Shu uemura 絹感潤護水光唇釉

植村秀全新「果凍唇釉」絹感潤護水光唇釉如其名，塗上真的像果凍質地般清透，展現飽滿的水感光澤。蘊含74%護唇精華的修護配方注入山茶花籽油、角鯊烯、甘油、神經醯胺等成分，帶來持久的水潤保濕感。加上油水混合技術為雙唇帶來不黏膩的舒適。全新系列推出10款極簡浪漫裸色，專為亞洲人膚色而設，能夠提亮膚色，輕鬆擁有好氣色。

無花果棕RD158、蜜桃茶凍OR599、冰透熟桃BG958試色圖

用後感︰有香味、水光感十足、非常滋潤、感覺像有色的潤唇膏、沒有負擔感、顯色度偏低不太適合唇色深的女生。

無花果棕RD158︰秋冬不能缺少的乾燥玫瑰色，這調色帶棕增添了一些硬朗感，塗上有一種知性大姐姐的感覺，屬於百搭的顏色。

蜜桃茶凍OR599︰一塗上就已經知道是用來提亮氣色，帶有元氣活力感的柔和橙橘調，適合秋冬野餐、郊遊或週末咖啡廳等場合。

冰透熟桃BG958︰適合成熟女生的冰感玫瑰粉，毫無疑問的秋冬冷色調，溫柔得來帶點小性感。建議簡潔妝容上厚塗兩層，再配搭西裝褸、淨色連身裙或深色系穿搭的話，立刻出現和對象晚餐約會後酒吧小酌一杯的畫面感。

綜合總分：16/20

Shu uemura 絹感潤護水光唇釉

秋冬唇色推薦4) Dior 傲姿持色閃亮唇釉及傲姿持色啞緻唇釉

今次開箱中唯一的霧面唇釉，傲姿持色啞緻唇釉是Dior首款高度顯色的防脫色液態唇膏，色澤鮮明，極緻啞緻。配方主打12小時不脫色持久唇妝，色調選擇多達16款。而節日特別版的傲姿持色閃亮唇釉則推出如珠片般閃亮的妝效，上妝後待5分鐘乾透再輕抿雙唇即刻見到閃亮效果。Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips更為此系列研創了多款裸色、啡色及紅色，塗上一系列迷人色調唇釉，立刻昇華節日妝容。

Forever Dior 999、Intrigue 333、Liaison 353試色圖

用後感︰顏色鮮艷、加入閃粉妝效十分特別、質地像慕絲奶霜、持色度不錯、閃粉有點太多容易弄到底妝、略顯唇紋。

Forever Dior 999︰對Dior唇部產品有一定認識都會知道的經典999，鮮紅帶粉的色調自帶大女主氣場，霧面質地更添氣勢，適合配搭濃妝出現在派對中，一定令人眼前一亮。

Intrigue 333︰不是人人可以駕馭的螢光粉紅配閃粉，推薦給歐美系或皮膚白的女生。

Liaison 353︰底色是秋冬常見的玫瑰粉棕，加上閃粉的妝感別有風味，適合想讓人看出有精心打扮但又不想過於浮誇的女生。

綜合總分：15.5/20

Dior 傲姿持色閃亮唇釉及傲姿持色啞緻唇釉

