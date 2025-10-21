不斷更新｜累計 17 名議員宣布棄選立法會
唇釉推薦2025｜12款專櫃唇釉試色 絕美秋冬配色！ARMANI幾乎不沾杯、YSL光澤感完勝、第3款最水潤｜美編實測
這次精選4大討論度十足的專櫃品牌皇牌唇釉產品，當中包括ARMANI、YSL、shu uemura以及DIOR，一文試晒12款，為你帶來最真實的開箱實評！即看內文：
絕美唇釉推薦！作為美妝編輯兼唇膏控，踏入秋冬怎能不開箱一下今季流行的各款唇釉色調，由經典性感的正紅色到秋冬必備的乾燥玫瑰色再到偽素顏一流的奶茶色，唇釉色號琳瑯滿目。今次先集中在這幾年一踴而起的唇釉，集唇蜜、唇膏及潤唇膏3大功效於一身的唇釉光澤感一流、水潤修護之餘妝感自帶氛圍，難怪各大美妝品牌紛紛推出自家產品。Yahoo美編這次精選4大討論度十足的專櫃品牌皇牌唇釉產品，當中包括ARMANI、YSL、shu uemura以及DIOR，一文試12款秋冬大熱色號，為你帶來最真實的開箱實評！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
秋冬唇色推薦1) ARMANI beauty LIP MAESTRO SATIN 絲絨水漾唇釉
LIP MASETRO SATIN 絲絨水漾唇釉主打來自粉底技術的專利水油啫喱技術（Double Gel Technology）將本不相容的輕潤水份啫喱和高顯色度及持久度油份啫喱融合。一枝唇釉兼具高顯色度、持久妝效、水漾光澤和修護效果，難怪常登各大IG及小紅書美妝博主的推薦清單。今年更注入升級養唇配方以及增添了多款高級低飽和度裸粉色調，超過11款色調選擇，各種膚色的女生都能買到心水！
用後感︰質地絲滑易搽開、無香味、滋潤得來不會有油膩感、光澤感恰到好處、喝水後幾乎不沾杯，持色度值得一讚！
Weekend Getaway 02︰接近自然唇色的低飽和度粉裸色，搽一層感覺像有血色的嘴唇，搽兩層才比較顯色帶妝感，適合偽素顏妝容使用。
Spring Stroll 14︰自然橙啡裸色的顏色適合淡妝但又想增添氣色時使用，日常上班用不錯，不建議膚色偏黃或暖色調女生入手。
Opening Dance 15︰編輯大力推薦！非常適合甜美女生，士多啤梨果醬般的粉嫰光澤感顯氣色之餘女友感滿滿，建議配搭簡約妝容以及杏色、白色、粉色等淺色系穿搭。
綜合總分：18.5/20
秋冬唇色推薦2) YSL THE INKS VINYL CREAM 漆亮唇釉
YSL的唇妝產品一向是人氣王，今次THE INKS VINYL CREAM系列蘊含來自YSL Beauty Ourika社區花園的晚香玉及仙桃仙人掌花萃取，配方標榜90%修護鎖水，滋潤補濕持續24小時，讓雙唇閃耀出不黏膩的透薄鏡面光澤。黑色漆面唇膏管配以金色經典Cassandre標誌，中間的心形空窗設計十分別緻。這個系列備有5種色調3大色系：裸色、粉紅色和橙紅色，從米色的含蓄到紅色的熱情到粉紅色的生動，不同風格誘人唇妝能夠搭配任何裝束。
用後感︰包裝別緻可愛、有香味、質地絲滑易推開、光澤感和鏡面感滿分、色調選擇百搭、唇刷需多沾幾次來回疊搽。
蜜桃烏龍N610︰偏棕奶茶色適合個性系女生，大地色妝容塗上此色再配搭襯衫牛仔褲，立即呈現鬆弛隨性的感覺。
玫瑰豆沙N622︰溫柔姐姐必備的梅紫紅色，上嘴後比想像中顯色，單塗一層具韓系氛圍感，厚塗妝感強，同樣是十分適合秋冬晚上約會的顏色。
焦糖蕃茄N416︰接近今年超流行的安可拉紅色，紅棕橙三款色調完美平衡得出的焦糖蕃茄紅色，比起真正的大紅色低調卻又帶點熱情，十分適合參加聖誕或年尾派對，搶眼得來不會太浮誇，推薦入手！
綜合總分：18/20
秋冬唇色推薦3) Shu uemura 絹感潤護水光唇釉
植村秀全新「果凍唇釉」絹感潤護水光唇釉如其名，塗上真的像果凍質地般清透，展現飽滿的水感光澤。蘊含74%護唇精華的修護配方注入山茶花籽油、角鯊烯、甘油、神經醯胺等成分，帶來持久的水潤保濕感。加上油水混合技術為雙唇帶來不黏膩的舒適。全新系列推出10款極簡浪漫裸色，專為亞洲人膚色而設，能夠提亮膚色，輕鬆擁有好氣色。
用後感︰有香味、水光感十足、非常滋潤、感覺像有色的潤唇膏、沒有負擔感、顯色度偏低不太適合唇色深的女生。
無花果棕RD158︰秋冬不能缺少的乾燥玫瑰色，這調色帶棕增添了一些硬朗感，塗上有一種知性大姐姐的感覺，屬於百搭的顏色。
蜜桃茶凍OR599︰一塗上就已經知道是用來提亮氣色，帶有元氣活力感的柔和橙橘調，適合秋冬野餐、郊遊或週末咖啡廳等場合。
冰透熟桃BG958︰適合成熟女生的冰感玫瑰粉，毫無疑問的秋冬冷色調，溫柔得來帶點小性感。建議簡潔妝容上厚塗兩層，再配搭西裝褸、淨色連身裙或深色系穿搭的話，立刻出現和對象晚餐約會後酒吧小酌一杯的畫面感。
綜合總分：16/20
秋冬唇色推薦4) Dior 傲姿持色閃亮唇釉及傲姿持色啞緻唇釉
今次開箱中唯一的霧面唇釉，傲姿持色啞緻唇釉是Dior首款高度顯色的防脫色液態唇膏，色澤鮮明，極緻啞緻。配方主打12小時不脫色持久唇妝，色調選擇多達16款。而節日特別版的傲姿持色閃亮唇釉則推出如珠片般閃亮的妝效，上妝後待5分鐘乾透再輕抿雙唇即刻見到閃亮效果。Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips更為此系列研創了多款裸色、啡色及紅色，塗上一系列迷人色調唇釉，立刻昇華節日妝容。
用後感︰顏色鮮艷、加入閃粉妝效十分特別、質地像慕絲奶霜、持色度不錯、閃粉有點太多容易弄到底妝、略顯唇紋。
Forever Dior 999︰對Dior唇部產品有一定認識都會知道的經典999，鮮紅帶粉的色調自帶大女主氣場，霧面質地更添氣勢，適合配搭濃妝出現在派對中，一定令人眼前一亮。
Intrigue 333︰不是人人可以駕馭的螢光粉紅配閃粉，推薦給歐美系或皮膚白的女生。
Liaison 353︰底色是秋冬常見的玫瑰粉棕，加上閃粉的妝感別有風味，適合想讓人看出有精心打扮但又不想過於浮誇的女生。
綜合總分：15.5/20
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：粉餅推介2025｜5款平價開架粉餅大評比 低至$88入手！Sofina控油妝感最出色/「這個品牌」下巴位會脫妝｜美編實測
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
抗老神物A醇真的有用？用錯變敏感肌爛面！推薦新手必試4大A醇產品 低至$130入手（內附5大使用重點）
不靠整形打針！網友熱捧5大港式抗老保養法 水油養膚法/內服營養補充品/堅持運動 輕鬆凍齡防衰老
防曬推薦｜夏天必學防曬小技巧 搽防曬都要學？精選5大網友推介防曬產品！低至$82入手大人氣Sunplay/戶外運動必備防曬噴霧
必學敷面膜10大技巧！只需一步保濕效果激增 同場推薦護膚好物：茶樹精華油抗痘面膜/溫和淨潤洗面乳 這款面膜每片低至$5！
其他人也在看
【龍豐】豐搶價 DHC濃密彩色潤唇膏 $29/件（即日起至27/10）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Medicube PDRN粉紅膠原凝膠爽膚棉70片 $98/件、Medicube PDRN粉紅胜肽膠原蛋白安瓶 $168/件、Tenzero睡眠面膜 $55/件、Lefilleo法令紋眼紋除皺貼12片 $32/件、DHC濃密彩色潤唇膏 $29/件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
Miu Miu激減罕有低至半價！經典Matelassé口金包6折入手、入門級「富家千金風」首飾低至$2,190有交易
Miu Miu 手袋、鞋履及首飾勁減低至半價！Miu Miu 近年登上 LYST 熱門品牌榜榜首，經由人氣韓星張員瑛帶貨後，各式單品亦成為了時尚潮人的搶購目標。Mytheresa 突發推出勁減優惠，時尚首飾低至$2,190、手袋超抵$8,760起即有交易，手快有手慢無！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
「真．法國女人」特質，由美魔女上司Sylvie教你！灑脫帥氣完勝女主Emily
Netflix愛情輕喜劇《Emily in Paris》，其異國戀愛劇情極具爭議。在云云討論當中，美魔女老闆Sylvie Grateau（Philippine Leroy-Beaulieu飾）也是焦點，除了因為Sylvie的法式穿搭好品味之外，還有哪些特質備受大家喜愛，完勝大家口中的「討厭鬼」Emily（Lily Collins飾）？Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Sogo Thankful Week 2025｜崇光感謝祭優惠合集！名牌護膚品/化妝品/香水香氛全部減
Sogo Thankful Week 2025崇光感謝祭從10月24日至11月23日舉行。當中有不少話題名牌護膚品、化妝品，每日都有優惠著數大激減！這裡簡單整合相關吸引優惠，一起在年尾消費！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【Yahoo Style 玄來愛情】單身尋求突破必有方法｜有想法才會驅使行動｜抱有主觀願望必鑽牛角尖
長期單身是否只因緣份？極有可能自己鑽進了盲點而一直不自知。玄來愛情 ・ 3 小時前
Jennie遊覽巴黎「灰黑拼」私服沒有讓人失望！「靈魂單品」芭蕾長靴秋冬準備爆紅搶一波？
Jennie 近日在巴黎的街拍造型再次引發熱議，她以簡約單品搭配出充滿高級感的日常穿搭，其中一雙芭蕾舞長靴更成為造型亮點，預計將引發新一波熱潮！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限21/10）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏濕廁紙 (40片X3包) $18/件、TARGETPRO BY WATSONS 低敏長效保濕潤膚霜300克 $139/件、屈臣氏補血鐵+葉酸咀嚼片 120片 $109/件！YAHOO著數 ・ 4 小時前
萬聖節好去處2025｜電車全景遊Halloween特別場：走進殯儀世界！邊睇夜景、邊聽仵作真實故事
今年萬聖節節目豐富，除有開篷巴士團，香港電車宣布由10月30至31日限量兩日、只此3場的「仵」講吾知電車夜遊，大家可登上開篷特色電車，由自小薰陶於傳統殯葬文化的Mark分享真實故事，了解儀式背後的文化與人情，道盡「鬼故事」以外的價值與意義，是別具意義的萬聖節好去處。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
顯老「虎口紋」原來與「脾胃」有關！中醫教睇皺紋位置了解體質狀況＋金盞花湯水有助抗氧化預防皺紋｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
秋季濕度開始低，不少人都會面對乾紋問題。皺紋也不是年紀大才會面對，趁早預防乾紋、皺紋也是關鍵。想撫平皺紋的話，註冊中醫師楊明霞博士，向大家介紹食療法來預防乾紋及皺紋問題！醫言窈窕 ・ 7 小時前
元朗美食｜輕奢西餐Wellington Grill and Bar威靈頓餐廳登場！力推威靈頓牛柳/原隻法國黃油雞/法式油封鴨髀
在新界尋找高級西餐體驗不再是難事，Wellington Grill and Bar為元朗帶來全新的歐陸料理，以輕奢精緻的氛圍重新定義Casual Fine Dining。餐廳以「輕奢、精緻、舒適」為設計理念，將歐陸典雅與現代簡約風格巧妙融合，營造出既沉穩又時尚的用餐環境。必食推介有威靈頓牛柳、原隻法國黃油雞、法式油封鴨髀以及慢烤美國穀飼牛肋骨，一同享受歐洲經典菜式！Yahoo Food ・ 7 小時前
AirPods 通話聲音過小如何解決？AirPods Pro 3 升級誰合用？使用注意事項
Apple iPhone 用戶大多都會配搭 AirPods 來聽音樂和通話，但收音質素總是時好時壞？經常被對方投訢聽不清楚？其實有個小技巧不妨一試，可能會改變你通話的體驗！Yahoo Tech 編輯為你分析 AirPods 耳機的收音原理，再實測效果。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
大閘蟹放題2025｜8間大閘蟹放題任食優惠推介 低至$368/無限時任食/任食片皮鴨
大閘蟹放題邊間最抵食？踏入秋季是品嚐時令大閘蟹的最佳季節，坊間推出不少大閘蟹套餐，甚至是大閘蟹自助餐，令人見到肥美的蟹膏就令人垂涎，忍不住口想一隻接一隻吃個不停，要食個夠本當然是大閘蟹放題最著數，不用左計右計，喜歡食幾多隻都無問題！Yahoo Food為大家精選城中優質大閘蟹放題餐廳，間間都咁吸引，好想全部都逐一試勻！Yahoo Food ・ 7 小時前
【壽司郎】牛奶味軟雪糕買一送一（21/10、28/10）
壽司郎突發雪糕買一送一！於10月21日及10月28日一連兩個星期一10:30am-5:00pm，惠顧牛奶味軟雪糕（原價$18）即可享買一送一，數量有限，售完即止！YAHOO著數 ・ 1 天前
mandycat office：邊個缺席講邊個
最常見梗係講「唔喺現場嘅boss」啲偉大事跡啦！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 21 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Nubia Z80 Ultra 規格曝光，性能爆炸，能拍能打
文章來源：Qooah.com Nubia 在10月17日公佈了關於 Nubia Z80 Ultra 手機的主要參數，進行發佈前預熱。此次 Nubia Z80 Ultra 官方號稱「街拍遊戲機」。 拍攝方面，Nubia Z80 Ultra 採用第五代原生 35mm 定制光學鏡頭、行業獨家 18mm 超廣鏡頭、15cm 潛望式長焦微距鏡頭。此外還配備了專業攝影套裝、專業 AI 影像大模型以及實體機械拍照鍵。 規格方面，Nubia Z80 Ultra 採用 6.85吋全面屏，支援最高 2592Hz PWM 調光和 AI 暮光護眼，獲得 SGS 低藍光護眼認證。搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，配以 LPDDR5X+UFS4.1 和紅魔同款頂級遊戲引擎。 續航方面，Nubia Z80 Ultra 內置 7200mAh 超大電池，支援 90W 有線 / 80W 無線雙快充、無線反向充電。 Nubia Z80 Ultra 將於 10月 22日 14時正式發佈，可選擇魅影黑、凝光白、星空典藏版三個版本，具體價格待官方揭曉。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王Qooah.com ・ 15 小時前
【Pizza Hut】抵食星期一 皇牌意粉或焗飯買一送一（即日起至優惠結束）
由即日起，每逢星期一於Pizza Hut惠顧以下任何一款皇牌意粉或焗飯，均可享買一送一優惠，平均價低至$35。YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕自助餐優惠2025｜九龍香格里拉Café Kool「聖誕奇遇」自助餐7折！人均$375起食時令冷海鮮/鱈場蟹腳/炭火現烤肉扒
聖誕節將至，想要與摯愛親友共度一個難忘的節日時光，一頓豐盛的聖誕大餐絕對不可少。位於尖沙咀東的九龍香格里拉Café Kool咖啡廳，今年特別推出「聖誕奇遇」主題自助餐7折優惠，午餐折後人均$375 起；晚餐折後人均$615 起，從新鮮時令海鮮到炭火烤肉，從亞洲風味熱菜到精緻甜點，每一口都充滿驚喜，絕對是今個聖誕不容錯過的美食體驗，立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 3 小時前
ME:I第4人停工JO1劈腿黑幕！ 選秀女神小三毀團紅白禁忌！
哎喲，這ME:I簡直像在演生存遊戲續集！這支從《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》脫穎而出的11人女團，去年4月出道，年底就閃上NHK紅白歌會，風頭正旺，誰知一年半內就連續4位成員停工，現在只剩7人撐場面。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 22 小時前