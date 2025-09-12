一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
和牛拖羅任食只需$2XX！黑木亭居酒屋A5宮崎和牛放題58折起優惠 豪歎厚切鵝肝多士/鮮甜松葉蟹腳/和牛壽喜燒
黑木亭推出58折和牛套餐快閃優惠，人均只需要$298就可享用日本料理，即睇內文：
想以超抵價錢品嚐頂級日式料理？尖沙咀黑木亭居酒屋A5宮崎和牛拖羅放題勁減至58折優惠，120分鐘任食體驗低至$298起，機會難得不容錯過！放題菜單豐富，任食入口即化的A5宮崎和牛、鮮甜松葉蟹腳、奢華拖羅、蒜蓉燒鮮蠔、帶子蟹中寶、和牛壽喜燒，更有清酒、梅酒任飲連意大利甜品，絕對不能錯過，記得上KKday入手優惠！
行程及飲食優惠平台：
A5宮崎和牛拖羅放題 人均$298起
黑木亭居酒屋今次推出的A5宮崎和牛拖羅放題菜單豐富，58折優惠後人均只需$298起，絕對物超所值。120分鐘內可無限享用多達數十款精緻日式料理，由前菜到甜品一應俱全。頂級前菜系列包括厚切鵝肝多士、A5宮崎和牛海膽牛角包、脆炸貓山王等創意料理，另有多款日式TACO如原條鰻魚薄脆TACO、鵝肝牛肉薄脆TACO等。新鮮海鮮盛宴方面，蒜蓉燒鮮蠔、松葉蟹腳、帶子蟹中寶、鮑汁花膠海參等頂級食材任君選擇，配搭清酒煮蜆、鮑魚蟹粥等暖胃料理。
壽司刺身專區提供時令海膽軍艦、龍蝦沙律軍艦、蟹膏蟹肉蟹子軍艦等多款軍艦壽司，以及日本直送鮮吞拿魚、油甘魚、北海道鮮帶子、象拔蚌等優質刺身。主食亮點當然是招牌A5宮崎和牛壽喜燒，嫩滑和牛配上特調醬汁，入口即化的頂級享受。 其他主食還包括日式豚肉煮、常滿海鮮桶、燒香草羊鞍、西京燒比目魚等。
【58折優惠】A5 宮崎和牛拖羅120分鐘午市放題
優惠價：$298起/位（
原價：$555/位）
另收原價加一服務費
午市放題時段：12:00 - 14:00 / 13:00 - 15:00 / 14:00 - 16:00
【64折優惠】A5宮崎和牛拖羅120分鐘晚市放題
優惠價：$358起/位（
原價：$555/位）
另收原價加一服務費
晚市放題時段：18:00 - 20:00 / 20:00 - 22:00
黑木亭
地址：尖沙咀金馬倫道 58 號國鈀大廈一樓（地圖）
