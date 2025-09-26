貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
廣州熱雪奇蹟優惠買1送1、人均$96滑雪3小時！包滑雪服、滑雪鞋、頭盔和滑雪板｜廣州滑雪場
正當大家都衝去最新開幕的深圳華發冰雪熱雪奇蹟時，那就是廣州熱雪奇蹟人潮較少的時候。除了要把握時機之外，當然也要把握優惠，用最平價入場玩個夠啦！KKday推出買一送一優惠，在秋季旅遊博覽舉行期間（即日起至9月28日）可以用人均$96的激抵價入手3小時初級道滑雪門票，超抵！與Klook在9月26日9pm起推出的同樣優惠價錢平一大截～現時「熱雪奇蹟」有不同門票優惠，有的送香港、廣州直通車票，有的送半小時課程，即睇詳情。
買一送一優惠、最平人均$96起
KKday、Klook推出買一送一優惠，同樣是3小時初級道滑雪門票。KKday人均價$96起，Klook人均價$163起，相差$67起！不過適用日期大不同，KKday最早可使用日期為2025年10月9日，而Klook則適用於2025年9月27日至12月31日，大家可以按旅程日期而選擇經哪個旅遊產品平台入手。所有滑雪門票都包有滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板/滑雪杖及儲物櫃，可以兩手揈揈入場，相當方便。
【9月旅遊展限定·買1送1】3小時 初級道滑雪門票｜需訂2張(大小同價)
價錢：$192起/2位
（原價$511起），人均$96起
優惠推出日期：即日起2025年9月28日
適用日期：2025年10月9日至2025年10月30日
【9月26-28日 9PM 買一送一】廣州熱雪奇蹟（原稱融創雪世界）門票
價錢：$326起/2位
（原價$652起），人均$163起
優惠推出日期時間：2025年9月26日至2025年9月28日，每晚9pm
適用日期：2025年9月27日至2025年12月31日
全球第3大室內滑雪場 全年恒溫、積雪厚50厘米
熱雪奇蹟（原名廣州融創雪世界）位於廣州花都區廣州融創文旅城內，佔地7.5萬平方米，是現時全球第3大室內滑雪場。偌大滑雪場分為娛雪區和滑雪區，場內設有5條不同難度的雪道，整體落差66米，斜度最高達21°，積雪厚度經常保持在50厘米，加上熱雪奇蹟全年恒溫，四季都可以入場滑雪，絕對是滑雪新手或專業人士的天堂！
5條不同難度滑雪道 適合滑雪新手及專業人士
熱雪奇蹟滑雪區的設計充分考慮了不同滑雪水平的遊客需求，例如適合初學者的小熊道及企鵝道，小熊道寬約50米、坡度約8度，滑行速度較慢，適合零基礎的滑雪者及小朋友，而企鵝道較適合單板練習，練習道寬約35米、坡度約10度，比一般的單板練習雪道陡峭，適合已經掌握基本站姿、停止技術的新手。至於中高級別可以到雪兔道、麋鹿道及老虎道。中級的雪兔道長約360米、坡度約11.8°，適合掌握了基本滑雪技巧的滑雪者，練習GROUND TRICKS （平地花樣），故又稱為「平花大道」；高級的麋鹿道，長度約260米、坡度達18.8°，下半段修整了蘑菇道和波浪道，適合中級滑雪者挑戰；需要更高級技巧的老虎道，同樣長約260米、平均坡度約20.8°，設有滑雪地形公園，能夠滿足滑雪高手迴轉和刻滑的需求。
廣州熱雪奇蹟（原稱融創雪世界）
營業時間：9月星期一至五10:30am-8:30pm，星期六及日10am-9pm；10月1日至8日9:30am-10pm
地址：花都區花城街道鳳凰北路63號廣州融創茂F1廣州熱雪奇蹟（地圖按此）
交通：
高鐵｜香港西九龍高鐵站搭到廣州東站/南站，再轉高鐵搭到廣州北站，在廣州北站再轉乘的士到廣州熱雪奇蹟，全程約2小時。
直通巴士｜環島中港通和永東直通巴士都可到花都融創茂商場，車程約3.5小時。
