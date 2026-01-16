白汁雞皇飯食譜│KFC白汁雞皇飯 方便又好食 自製只需兩個步驟？

不少人都喜歡吃KFC的白汁雞皇飯，尤其是小朋友更是吃得停不下口，鬆軟的薯仔和雞肉，加埋啲白汁，又的確好有Comfort food感覺，其實自家製KFC白汁雞皇飯都唔難，用料足啲都好經濟實惠，而用罐頭忌廉雞湯來煮醬汁亦很方便，可以一次做完一煲分兩餐食都得，即睇如何製作白汁雞皇飯：

白汁雞皇飯（2人份量）

時間：25分鐘

材料

去皮無骨雞腿肉半塊

洋葱半個

甘筍1/4條

西蘭花1個

薯仔1個

白飯2碗

忌廉雞湯2/3罐

黑椒少許

鹽少許

醃料

糖少許

生抽1茶匙

粟粉1茶匙

胡椒粉少許

做法

1. 西蘭花分小朵，梗切薄片。洋葱切絲，甘筍和薯仔削皮切片，再一開四成扇形小片。雞肉切薄片，加醃料拌勻。燒熱水，加鹽和糖，西蘭花汆水2分鐘，撈起，過冷水降溫。

白汁雞皇飯食譜│KFC白汁雞皇飯 方便又好食 自製只需兩個步驟？

2. 另備一小煲水，薯仔和甘筍用過面水，用中火煮10分鐘。另備一鑊，燒熱油，加入雞肉煎兩面，再加入洋葱同炒至開始軟身。將薯仔和甘筍連水一同加入鑊中。蓋上，煮至薯仔軟身。

白汁雞皇飯食譜│KFC白汁雞皇飯 方便又好食 自製只需兩個步驟？

3. 加入忌廉雞湯，煮至稀稠適中，再加入西蘭花拌勻，最後淋在白飯上即可。

白汁雞皇飯食譜│KFC白汁雞皇飯 方便又好食 自製只需兩個步驟？

