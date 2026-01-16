渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
白汁雞皇飯食譜│KFC白汁雞皇飯 方便又好食 自製只需兩個步驟？
自家製KFC白汁雞皇飯，用料足啲都好經濟實惠，而用罐頭忌廉雞湯來煮醬汁亦很方便，即睇Yahoo Food食譜：
不少人都喜歡吃KFC的白汁雞皇飯，尤其是小朋友更是吃得停不下口，鬆軟的薯仔和雞肉，加埋啲白汁，又的確好有Comfort food感覺，其實自家製KFC白汁雞皇飯都唔難，用料足啲都好經濟實惠，而用罐頭忌廉雞湯來煮醬汁亦很方便，可以一次做完一煲分兩餐食都得，即睇如何製作白汁雞皇飯：
白汁雞皇飯（2人份量）
時間：25分鐘
材料
去皮無骨雞腿肉半塊
洋葱半個
甘筍1/4條
西蘭花1個
薯仔1個
白飯2碗
忌廉雞湯2/3罐
黑椒少許
鹽少許
醃料
糖少許
生抽1茶匙
粟粉1茶匙
胡椒粉少許
做法
1. 西蘭花分小朵，梗切薄片。洋葱切絲，甘筍和薯仔削皮切片，再一開四成扇形小片。雞肉切薄片，加醃料拌勻。燒熱水，加鹽和糖，西蘭花汆水2分鐘，撈起，過冷水降溫。
2. 另備一小煲水，薯仔和甘筍用過面水，用中火煮10分鐘。另備一鑊，燒熱油，加入雞肉煎兩面，再加入洋葱同炒至開始軟身。將薯仔和甘筍連水一同加入鑊中。蓋上，煮至薯仔軟身。
3. 加入忌廉雞湯，煮至稀稠適中，再加入西蘭花拌勻，最後淋在白飯上即可。
