Black Friday優惠2025｜周生生黑色星期五限時低至5折！鑽石戒指平一半／計價金飾免工費
周生生由即日開始推出官網限時優惠，即睇Yahoo購物推介：
周生生Black Friday黑色星期五2025大型減價正式開始！由即日起至12月1日，一連3日推出官網限時低至半價，近2,300款手鍊、頸鍊、戒指及金器等有折扣，足金金飾低至免工費，上次錯過了雙11優惠的話，今次絕對是大好機會！而且入手任何金額飾品無論香港還是澳門地區都免運費，立即看以下周生生黑五優惠推薦吧！
周生生Black Friday優惠2025詳情：
周生生黑五優惠今年由11月28日開始至12月1日，優惠低至5折、計價金飾免工費，玩法跟早前雙11快閃優惠大致一樣，只要在指定優惠頁內的產品，統統都有折！不過提提大家，有些產品賣完未必再補貨，所以有心水款式就最好快手落單。
優惠日期：即日起至12月1日
運費：免運費送貨或分店取貨
7日免費退換貨
半價入手鑽石戒指／計價金飾免工費
周生生今年Black Friday優惠誠意十足，全場折扣最平低至半價，當中最抵買的是18K白色黃金鑽石戒指，由原價$6,050減至$3,025，平足一半，而18K白紅分色黃金鑽石手鐲同樣抵買，折後平了$4,220，趁Black Friday優惠買定聖誕禮物最適合不過！同時，周生生都有金類產品優惠，最平低至$855入手佛教經典「心經」足金金片，亦有計價金飾免工費優惠，生生有囍 「花悅連理」999.9黃金戒指免工費後只需$14,510，還有不少產品有優惠，有興趣趁Black Friday優惠平價入手！
Let's Play「好玩」「Fingers Play 「指玩」」18K白色黃金鑽石戒指
特價：$3,025｜
原價：$6,050
PROMESSA「同心」18K白紅分色黃金鑽石手鐲
特價：$37,980｜
原價：$42,200
薄荷系列 18K玫瑰金頸鍊
特價：$2,847｜
原價：$3,350
薄荷系列 18K玫瑰金十字星耳環
特價：$1,230｜
原價：$2,050
生生有禮 「祈願篇」999.9黃金金片
特價：$855｜
原價：$950
文化祝福 「東方古祖」999.9黃金戒指
特價：$9,563｜
原價：$10,063
生生有囍 「花悅連理」999.9黃金戒指
免工費：$14,510｜
原價：$15,190
生生有囍 「花悅連理」999.9黃金頸鍊
工費38折：$19,678｜
原價：$19,988
