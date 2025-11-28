Black Friday優惠2025｜周生生黑色星期五限時低至5折！鑽石戒指平一半／計價金飾免工費

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜周生生黑色星期五限時低至5折！鑽石戒指平一半／計價金飾免工費女

周生生Black Friday黑色星期五2025大型減價正式開始！由即日起至12月1日，一連3日推出官網限時低至半價，近2,300款手鍊、頸鍊、戒指及金器等有折扣，足金金飾低至免工費，上次錯過了雙11優惠的話，今次絕對是大好機會！而且入手任何金額飾品無論香港還是澳門地區都免運費，立即看以下周生生黑五優惠推薦吧！

立即查看周生生黑五優惠頁

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

廣告 廣告

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

周生生Black Friday優惠2025詳情：

周生生黑五優惠今年由11月28日開始至12月1日，優惠低至5折、計價金飾免工費，玩法跟早前雙11快閃優惠大致一樣，只要在指定優惠頁內的產品，統統都有折！不過提提大家，有些產品賣完未必再補貨，所以有心水款式就最好快手落單。

生生黑色星期五限時低至5折！

優惠日期：即日起至12月1日

運費：免運費送貨或分店取貨

7日免費退換貨

立即查看周生生黑五優惠頁

半價入手鑽石戒指／計價金飾免工費

周生生今年Black Friday優惠誠意十足，全場折扣最平低至半價，當中最抵買的是18K白色黃金鑽石戒指，由原價$6,050減至$3,025，平足一半，而18K白紅分色黃金鑽石手鐲同樣抵買，折後平了$4,220，趁Black Friday優惠買定聖誕禮物最適合不過！同時，周生生都有金類產品優惠，最平低至$855入手佛教經典「心經」足金金片，亦有計價金飾免工費優惠，生生有囍 「花悅連理」999.9黃金戒指免工費後只需$14,510，還有不少產品有優惠，有興趣趁Black Friday優惠平價入手！

Let's Play「好玩」「Fingers Play 「指玩」」18K白色黃金鑽石戒指

特價：$3,025｜ 原價：$6,050

SHOP NOW

Let's Play「好玩」「Fingers Play 「指玩」」18K白色黃金鑽石戒指

PROMESSA「同心」18K白紅分色黃金鑽石手鐲

特價：$37,980｜ 原價：$42,200

SHOP NOW

PROMESSA「同心」18K白紅分色黃金鑽石手鐲

薄荷系列 18K玫瑰金頸鍊

特價：$2,847｜ 原價：$3,350

SHOP NOW

薄荷系列 18K玫瑰金頸鍊

薄荷系列 18K玫瑰金十字星耳環

特價：$1,230｜ 原價：$2,050

SHOP NOW

薄荷系列 18K玫瑰金十字星耳環

生生有禮 「祈願篇」999.9黃金金片

特價：$855｜ 原價：$950

SHOP NOW

生生有禮 「祈願篇」999.9黃金金片

文化祝福 「東方古祖」999.9黃金戒指

特價：$9,563｜ 原價：$10,063

SHOP NOW

文化祝福 「東方古祖」999.9黃金戒指

生生有囍 「花悅連理」999.9黃金戒指

免工費：$14,510｜ 原價：$15,190

SHOP NOW

生生有囍 「花悅連理」999.9黃金戒指

生生有囍 「花悅連理」999.9黃金頸鍊

工費38折：$19,678｜ 原價：$19,988

SHOP NOW

生生有囍 「花悅連理」999.9黃金頸鍊

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

Black Friday優惠2025：

Stanley杯Black Friday優惠驚見半價！Jennie愛牌水杯，櫻花粉靚色Quencher H2.0折後低至$210

Hogan斷貨王「餅乾鞋」6折！潮流神鞋Black Friday激減，檀健次同款復古厚底德訓鞋超百搭

Black Friday優惠2025｜馬拉松Marathon Sports黑五優惠限時45折起！NB 530低至$379、Hoka跑鞋7折

Black Friday優惠2025｜抗老護膚品牌Elemis聖誕套裝低至56折！獨家優惠碼享6折/骨膠原玫瑰系列免費升級

Black Friday優惠2025｜Daniel Wellington手錶突發低至半價！人氣Petite系列$625起/優雅玫瑰金方形手錶5折買到

Black Friday優惠2025｜名牌頸巾限時低至56折 最平$9XX入手！格子控必看Acne Studios/潮人之選AMI Paris

Black Friday優惠2025｜Tommy Hilfiger低至38折！男裝長袖上衣低至$2XX、cap帽只需$93

Black Friday優惠2025｜Tory Burch cardholder低至$4XX ！The Outnet低至3折+黑色星期五額外75折