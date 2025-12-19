冬至養生｜冬至養生要瞓多啲？食膩咗點算好？中醫進補湯水食譜2款+解膩飲品

冬至可以說是二十四節氣中最重要的節氣，正所謂冬大過年，大家都會聚在一起過冬，但到底冬至團圓有甚麼食材跟湯水才是養生又進補，食完冬至飯又可以吃甚麼解膩？這次請來德善堂註冊中醫師陳毅立來講解一下冬至養生秘訣。

冬至瞓覺最重要 運動在家中

冬至屬於三九嚴寒時節，是一年中最寒冷、地面積蓄熱量最少的一段時間，由於冬至前後氣侯寒冷，而且日夜溫差大，「因此心臟病和高血壓病患者的病情容易加重，中風的發病率亦會增加。所以對心腦血管疾病患者來說，要特別提高警惕，謹防發作。」陳醫師說。

冬至當天是全年日照時間最短，夜晚最長的一天，而香港平均氣溫大約17度。

在不同節氣，生活習慣也應該有所改變，好像在冬至，由於夜半至清晨氣溫較低，人體需要消耗更多能量維持體溫，因此我們應該適當增加睡眠時間，晚上較早入睡，早上不要過早外出活動，以免損傷陽氣。

對於愛睡人士來說，在冬至終於可以光明正大表示自己正根據冬至在養生呢！

雖然運動有助保持身體健康，但冬天氣候寒冷，身體的陽氣宜處於收藏狀態。雖然運動可保暖，但不宜在戶外進行過於透支體力的運動，避免大量出汗，使陽氣外耗。保持良好心境，情緒穩定愉快，盡量避免動怒、急躁，情緒波動，都不利於陽氣收藏。

大家可以選擇在家中做瑜珈等出汗較少運動。

過冬煮海參、鮑魚 解膩靠綠茶

大家是否還在苦惱冬至應該煮甚麼？所謂三九補一冬，冬至是最佳的進補時令，可適當食用羊肉、 牛肉、海參、鮑魚等補益食品，但必須注意不宜過量，否則容易出現內熱或者腸胃積滯。進補亦需視乎體質，以免適得其反。蓮子、芡實、淮山、銀耳等平補類食物，性質溫和，可作日常食用。但切記過食肥甘厚膩之品。

冬至聚餐可以多煮羊肉、 牛肉、海參、鮑魚等補益食品。

而在聚餐後，通常都覺得口腔非常油膩，陳醫師就建議大家可以飲用綠茶跟山渣茶，「綠茶例如龍井茶，可提神、生津止渴、降低血液中的中性脂肪和膽固醇等功效。」陳醫師說，「而山渣茶酸甘，性微溫，能消食化積。尤其適合肉食積滯之證，是消化油膩肉食積滯之要藥，但謹記少吃多滋味，多吃壞肚皮。」

在享用完冬至聚餐後，大家亦可以飲用綠茶消消膩呢。

陳醫師亦提供了2款養生湯水，大家冬至聚餐可以與親朋好友分享這份養生滋味呢！

1.當歸羊肉湯水

湯水份量：1-2人份量

材料：羊肉片200克，當歸5克，清水1000毫升，醪糟4湯匙，薑1塊，醬油1湯匙，鹽1茶匙，冰糖5克

功效：溫補氣血

做法：

1.薑去皮切絲備用

2.鍋中倒入清水大火燒開，將當歸用水沖洗一下，放入鍋中，用中火煮20分鐘

3.將羊肉片倒入鍋中，水開後撇去浮沫

4.最後放入醪糟，薑絲，調入醬油，鹽和冰糖即可

2.海參北耆歸地湯水

湯水份量：1-2人

材料：發透海參2條、北耆1兩、熟地5錢、當歸頭5錢

功效：養心健脾

做法：

1.藥材洗淨，放入煲湯袋內，加6碗清水浸泡30分鐘

2.放入海參，煮滾後轉小火燉煮2小時

3.最後以鹽調味即可。

冬至怎少得海參！這次大家可以烹調這款湯水，美味又應節！

德善堂註冊中醫師陳毅立為廣州中醫藥大學中醫學學士。

