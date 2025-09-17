Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

片皮鴨放題只需$37！囍慶酒家及雲海匯3小時任食片皮鴨1折 豪食茄汁煎焗大虎蝦、惹味椒鹽骨、酥炸廣島蠔

久違了的片皮鴨放題又來了！每次推出都秒殺，今次雲海匯、囍慶科學園、囍慶顯徑同步推出3小時任食片皮鴨，頭盆定食有茄汁煎焗大虎蝦每位1隻、雲南野菌燉日本元貝每位1盅、蠔皇5頭鮮鮑魚伴椎茸每位1隻；更有酸甜黑豚肉、蜜餞欖角骨、珍菌牛柳粒、滑蛋炒蝦仁、酥脆廣島蠔、老壇酸菜魚、白灼海生蝦等惹味菜式放題，再來紅白餐酒任飲，9月17日中午12點上KKday預訂更有快閃1折優惠，人均只需$37起，片皮鴨粉絲們絕對不能錯過！

>>立即查看囍慶及雲海滙片皮鴨任食放題優惠<<

3小時任食多款中式美食 必食片皮鴨/酸菜魚

脆卜卜的片皮鴨，酥香誘人，肉嫩細膩，配上青瓜絲京蔥絲，蘸上特製的醬，裹着薄餅皮，一口咬下，油香滿滿，又帶點清新，這種多層次的食味的確叫人難以抗拒！深受大家喜愛的深水埗雲海匯、囍慶科學園、囍慶顯徑同步推出3小時任食片皮鴨，同場更有任食菜式豉蒜虎皮尖椒、潮式鹹菜煮豬肚、蒜茸炒雜菜、竹笙燴上素、椒鹽脆皮豆腐粒、脆皮炸鮮奶等。

食完熱葷更可任食多款甜品來滿足大家的甜品胃，包括奶皇千層糕、千層薑汁糕、養顏紅棗糕、金絲脆麻花，無限任叫美食飲品超過20款！不過最令人想不到的，是除了任食菜式外，更加碼送上滋味無窮的茄汁煎焗大虎蝦每位1隻、雲南野菌燉響螺湯每位 1 盅、蠔皇5頭鮮鮑魚伴椎茸每位1隻，鮮甜滋潤補一補！而且更有汽水、啤酒、紅白酒任飲，1折優惠人均也只是$37，輕鬆回本零難度！

【低至1折】超值秋冬滋補片皮鴨任食3小時放題

優惠價：$37起/位｜ 原價：$368/位

現場另收原價加一服務費及茶芥

SHOP NOW

【快閃優惠】超值秋冬滋補片皮鴨任食3小時放題

優惠價：$108起/位｜ 原價：$368/位

現場另收原價加一服務費及茶芥

SHOP NOW

3小時片皮鴨放題

3小時片皮鴨放題

3小時片皮鴨放題

白灼海生蝦

老壇酸菜魚

酸甜黑豚肉

雲海匯

地址：深水埗深旺道38號海達邨二期平台1樓1-01號舖（地圖）

囍慶科學園

地址：沙田香港科學園科技大道西一號一樓（地圖）

囍慶顯徑

地址：大圍車公廟道69號顯徑商場A翼3樓301A號舖（地圖）

