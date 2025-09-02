《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店低至人均$323起！十一國慶、中秋不加價 送自助早晚餐、的士車費報銷/按摩套票
眨吓眼又就到十一國慶、中秋節，打算到深圳staycation來個2日1夜小旅行的話，推介大家到2024年12月才開業的深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）！酒店屬雅高集團旗下的高級酒店品牌，Yahoo購物專員發現Klook及KKday都推出住宿優惠，最平人均$323起就可以住一晚，而且在星期五六日、十一國慶及中秋假期都沒有加價，優惠數量有限，手快有手慢冇啊～
2024年12月最新深圳酒店
去年12月底才開幕的深圳美憬閣酒店，位於龍華區，區內有熱門的超大型商場壹方天地，距離來往深圳主要交通樞紐深圳北站亦算方便，由香港搭高鐵前往深圳北站只是30分鐘內，地理位置相當優越。酒店262間客房面積由480平方呎起跳，加上每間房都有落地窗，空間感十足，既可欣賞時尚的城市景觀和花園美景，又可享受遠離城市喧囂的舒適感。每間客房可供2大1小入住，小童身高1.2米以下不佔床就可以免費入住。
暑假親子人均$323住一晚
要入住新酒店不一定貴，Yahoo購物專員留意到Klook推出深圳酒店優惠，逢星期三晚9pm推出減$200優惠碼【SZHOTEL200】，可以用在住宿優惠套票，變相可以折上折！當中最平一定是淨住宿套票，人均$423就可以住一晚兼有早餐，套用減$200優惠碼後、人均更低至$323，相當划算～另外，雙人美食套餐同樣抵住，送雙人自助早餐、晚餐，還送上限人民幣100元的單程的士車費報銷，讓住客在酒店接駁車以外，有多一個免費交通選擇到目的地。價錢上同樣優惠，原本套票已經減$100，再用減$200優惠碼，變相減足$300，人均只要$477.5，加上十一國慶、中秋正日及翌日都是同價，非常抵，建議大家提前部暑！
【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華城景房1晚（含雙人自助早餐+接駁巴士）
價錢：$846，套用【SZHOTEL200】減$200優惠碼折後人均$323
減$200優惠碼【SZHOTEL200】逢星期三晚9pm更新
另有減$150優惠碼【SZHOTEL150】、減$100優惠碼【SZHOTEL100】
【美食套餐｜限定減$100】豪華城景房1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐+接駁巴士+單程的士車費報銷（不超過100元））
價錢：$1,155起
（原價1,955），套用【SZHOTEL200】減$200優惠碼折後人均$477.5
減$200優惠碼【SZHOTEL200】逢星期三晚9pm更新
另有減$150優惠碼【SZHOTEL150】、減$100優惠碼【SZHOTEL100】
度假放鬆之選 人均$750起包早晚餐送雙人精油芳療
酒店還有個性價比高的套票選擇，入住豪華城景大床房或雙床房，包雙人自助早餐及自助晚餐，再送你雙人鶴祥宮肩頸精油芳療60分鐘、單程深圳區任何地點的車費報銷，全面地涵蓋港人北上消費的指定項目，人均也只是$750起，非常值得一試！提提大家，鶴祥宮肩頸精油按摩需要提前至少3小時在微信或致電預約，可以在網站找最近的分店，套餐包的是3星養生師的服務，如要更高級的按摩師，就需要補差價。
【KKday獨家·車費報銷（限的士） + 鶴祥宮肩頸芳療】豪華城景房 + 雙人自助早餐 + 雙人自助晚餐
價錢：$1,500起
（原價$2,984起），人均$750起
豪華城景大/雙床房 1間1晚 + 雙人自助早餐 + 雙人自助晚餐+單程車費報銷（僅限指定地點）+ 雙人鶴祥宮肩頸精油芳療60分鐘
『鶴祥宮肩頸精油芳療60分鐘』需客人至少提前3小時自行與相應門店預約
『報銷單程車費』僅限報銷由『深圳市轄區內任意地點』至『深圳美憬閣酒店』之單程車費，車費不超過人民幣100元；由深圳市轄區內任意地點前往酒店時，請先行墊付車費，憑行程單、的士發票或網約車發票於酒店禮賓部進行報銷（網約車軟件開發票抬頭可咨詢酒店禮賓部）
深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）
地址：深圳市龍華區浪韻路8號（地圖按此）
交通方式：陽台山東地鐵站A出口，坐計程車前往酒店車程約16分鐘。
