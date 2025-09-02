《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
「職場情緒勒索」7大有毒信號你中幾多？聽到「我以前都好似你咁樣」你可能已被PUA了
職場情緒勒索，你有遇到嗎？不少職場新人都希望能在一個能夠激發潛力、實現理想的地方，但現實往往與理想相去甚遠。有些工作環境表面上看似正常，實際上，卻充斥著隱形的不文明職場文化，例如霸凌、潛規則、情緒勒索和情感操控等。
這些負面因素不僅影響職業發展，更可能對心理健康和生活質量造成長期損害。身處其中的人，往往難以察覺問題的根源，直到深陷其中，身心俱疲，才驚覺自己正處在「有毒」的環境中。因此，必須學會識別「有毒職場」的7大特徵，並果斷地逃離職場情緒勒索！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
小心職場情緒勒索！7個「有毒職場」隱藏危機訊號，一旦發現即逃！
「有毒職場」隱藏特徵1. 難以承擔的工作量
是否感覺到自己的工作量，已經超出了正常範圍？在某些公司裡，這種情況司空見慣。當你向上司反映壓力過大時，他們通常會用「壓力是成長的推動力」來搪塞，並給你更多的工作。不僅對你的健康構成威脅，還會讓你懷疑自己的時間管理能力。
「有毒職場」隱藏特徵2. 「公司文化」陷阱
作為職場新人，很多人不太敢表達自己的想法和需求，這使某些公司可以利用這一點來強加其「職場文化」。例如，有些上司會說「所有人都是這樣過來的」、「公司一向是這樣」、「我之前跟你一樣」，讓你相信高壓和不合理的要求是正常的工作標準，進而操控你的心理，使你不自覺地接受不公平的對待。
「有毒職場」隱藏特徵3. 持續否定
在某些職場環境中，不論你多麼努力工作，上司總是會找到理由來否定你的成果。他們可能會貶低你的能力，讓你感到自己不如其他同事。長此以往，你可能會對自己的能力產生懷疑，逐漸喪失自信心，這是「有毒職場」中的典型行為。
「有毒職場」隱藏特徵4. 情感勒索
有些老闆會通過情感勒索來操控員工的行為。當你拒絕不合理的要求時，他們會以「為你好」或「你不做誰做」的話來施壓，讓你感到內疚，進而強迫自己去完成原本不該接受的工作。這種操縱手段常常使員工承受巨大心理壓力，無法輕易脫身。
「有毒職場」隱藏特徵5. 虛假承諾
是否曾遇到過上司用升職加薪或是雙糧花紅吸引你，卻從未兌現？一些公司會給予你不切實際的期望，讓你相信只要完成某些任務就能得到升遷或加薪的機會。然而，最終這些承諾往往落空，實際上只是為了壓榨你的勞動，而不提供應有的回報。
「有毒職場」隱藏特徵6. 精神壓力的無形操控
一些上司會利用精神壓力來控制員工。他們在否定你的同時，偶爾給你一些虛假的鼓勵，讓你在自我懷疑中迷失。這種行為不僅削弱你的自信，還可能讓你在工作中感到無力，逐漸失去對未來的希望。
「有毒職場」隱藏特徵7. 利用法律漏洞
有些公司不僅無視勞工法，甚至會通過各種方式來逃避責任，如不支付加班費或拒絕批長假、病假或各種有薪假。長期在這樣的環境中工作，除了對身心健康造成嚴重影響外，也會讓你喪失抵抗不公平待遇的勇氣，陷入自我懷疑的深淵。
逃離「有毒職場」的7大方法
逃離「有毒職場」方法1. 學會識別早期危險信號
最重要的當然是學會識別有毒職場的早期信號，才有助避免進入這樣的環境。
在面試過程中，可以通過觀察公司文化、與員工互動的方式，以及對你提出的問題來判斷公司的氛圍。注意，上司或面試官是否過度強調「加班文化」、「高速成長」等詞語，這些往往是壓榨員工的徵兆。
此外，詢問目前員工的流動率以及公司對員工職業發展的支持，也是識別公司是否有毒的重要指標，如果對於這些問題的回答不夠明確或迴避便要小心了！
逃離「有毒職場」方法2. 避免過度自責
當你發現自己身處一個有毒職場環境時，首先需要提醒自己不要過度自責。很多人在遇到困境時，往往會歸咎於自己的不足。然而，這些往往是來自外部的壓力，而不是你能力不足的問題。適度的反思是必要的，但過度自責只會增加你的心理負擔，甚至可能導致身體健康出現問題。
逃離「有毒職場」方法3. 職場外的聯繫
在面對有毒職場時，擁有一個強大的聯繫網至關重要，不僅包括家人和朋友，還可以是一些職業社群或支持團體。通過與外界建立聯繫，可以獲得更多的視角來評估自己的情況，並且可以提供情感上的支持和實際建議。
逃離「有毒職場」方法4. 時刻保持撤退的準備
無論如何，都不要把工作視為「家」。工作場所是利益交換的地方，時刻保持清醒的頭腦非常重要。當你發現自己被上司貶低能力，或是情緒勒索，不妨考慮是否應該換一個環境。
不要讓自己在有毒的職場裡長期受苦，這樣的環境只會消耗你的時間與精力，無法讓你真正成長。最重要的是，不要害怕改變，離開一個有毒的職場往往是邁向更好職業生涯的第一步。
逃離「有毒職場」方法5. 不斷提升自我競爭力
保持個人競爭力，是確保你能夠在不利環境中生存，並最終擺脫它的關鍵。當你具備更強的專業能力時，會有更多選擇權，並且不會因為害怕失去工作而被迫留在有毒職場裡。
提升自我競爭力還意味著你能夠自信地面對挑戰，並在需要時果斷地離開不利環境。
逃離「有毒職場」方法6. 不要獨自面對
當你遭遇職場霸凌時，不要選擇隱忍不發。與朋友或家人聊聊你的困境，或者尋求專業心理醫生的幫助，這並不意味著你軟弱。適時尋求幫助，可以幫助你釋放壓力，並在困境中找到解決之道。心理健康是至關重要的，千萬不要忽視！
逃離「有毒職場」方法7. 勇敢捍衛權益
很多人在面對不公平待遇時會選擇忍耐，然而這樣的行為往往會讓情況變得更糟。了解並熟悉相關的勞動法，可以確保自己的權益不被侵犯。當發現自己的權利被侵害時，應該第一時間向人事部門反映，或者尋求法律幫助。記住，你有權在合法的框架內為自己發聲，並且不應該因為擔心被報復而沉默。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
李鍾碩與文佳煐說出「社畜」心聲！韓劇《瑞草洞》職場共鳴對白：上班靠意志，下班靠幻想
咖啡因抑鬱症是甚麼？新生代情緒殺手，社交平台重度用家不看IG會不安...9大症狀你中幾多？
其他人也在看
華爾街搶人大戰升溫！傳摩通從高盛花旗挖走百名菁英 一年挖角人數超過10年總和
華爾街搶人大戰正全面升級，英國《金融時報》周日 (8 月 31 日) 引述消息人士報導，摩根大通(JPM-US) 正以前所未有的力道從競爭對手挖角，從高盛、花旗等投行挖走約 100 名董事總經理，今年招聘規模顯著超過往年，過去一年為全球銀行業務部門引進的董事總經理數量，更超過前 10 年總和且持續找人。鉅亨網 ・ 1 天前
兌換英鎊🇬🇧點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
英鎊匯價波動，我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店及銀行的匯價連結，給大家參考！Yahoo財經 ・ 3 小時前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 23 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 1 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 20 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 7 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 9 小時前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 1 天前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 1 天前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Swarovski飾品快閃低至半價！最平$347買到水晶手鏈/生日禮物之選Birthstone系列 Minecraft聯名登場
想入手飾品點綴自己的穿搭，價錢親民、閃亮耀眼的Swarovski是一個好選擇！今次Swarovski官網的Outlet專區推出水晶飾品低至半價，近900款首飾有優惠，經典款Swan手鍊、Una項鏈、Stella鏈墜以及瑞士製造的腕錶都有減價！官網更有生日禮物之選的Birthstone系列首飾，9月誕生石是具有神秘氣質的深藍色寶石。此外，Minecraft聯名系列全新登錄官網，每一款都精緻耐看，擺在家中彷彿置身於場景，可以慢慢欣賞。而且官網購物相當有保障，買夠$500即免運費，享有7日可退貨服務，讓大家無後顧之憂入手心水款式。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮
近日歐美流行一句話：「你不是醜，只是不生於韓國。」Tiktok 影片中外國人紀錄移居到韓國後，只需 7 日即可變美的過程，這種新世代對「美」的新定義為 #KoreaGlowUp 。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生
美國康乃狄克州一個富裕又安靜的郊區，一棟價值 270 萬美元的荷蘭殖民風格豪宅本應是退休老人 Suzanne Eberson Adams 頤養天年的港灣，卻在一夜之間淪為悲劇的舞台，因他的 56 歲兒子 Stein-Erik Soelberg 在跟 ChatGPT 的交流互動加劇了自身偏執，最終導致了一起可怕的謀殺與自殺事件。鉅亨網 ・ 1 天前
Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定
相隔差不多 20 年，《穿Prada的惡魔》續集終於開拍，Anne Hathaway 再度化身 Andy Sachs 重返紐約街頭。這次她不再是當年那個為借 Chanel 長靴而奔波的職場新鮮人，反而以女強人姿態現身，手上的 Coach 復古公事包更成為焦點。Yahoo Style HK ・ 8 小時前