香港機場意外兩死　貨機滑出跑道墮海

咖啡因抑鬱症是什麼？新生代情緒殺手，社交平台重度用家不看IG會不安...9大症狀你中幾多？

長期機不離手，現在可能是不看Threads會不安...

咖啡因抑鬱症又名SNS抑鬱症，這個單詞最近成為韓國的熱議話題。雖然名字叫咖啡因抑鬱症，但這個新興的心理問題卻並非因飲用咖啡過量引起，而是指由於過度使用SNS而造成的情緒低落。

這種抑鬱症狀尤其在MZ世代（泛指1981至2010年代出生的年輕人）中流行，並且隨著社交媒體的持續發展，愈來愈多的年輕人正面臨這種隱形的心理健康威脅，馬上了解一下看看自己有沒有「中招」吧！

咖啡因抑鬱症是甚麼？

「咖啡因抑鬱症」又名為「SNS抑鬱症」（SNS是Social Networking Service的縮寫，泛指一切社交平台），這一名稱是源於韓國三大熱門社交平台——Kakao Story、Facebook和Instagram的縮寫「Ka、Fa、In」，現代年輕人習慣在這些平台上分享日常生活，甚至在上面尋求關心和認可。

然而，隨著使用時間的增加，人們逐漸受到情緒的波動和心理壓力，導致社交平台原本的交流功能開始扭曲，成為了展示個人優越感的舞台，於是網友將三者結合並以咖啡因的韓文諧音命名此隱形心理威脅。

咖啡因抑鬱症成因

當過度使用社交平台時，或會頻繁看到他人的光鮮生活，無形中開始將自己與他人比較，從而產生不必要的焦慮和自卑感，特別容易引發一種稱為「相對剝奪感」的心理狀態。在美國、英國以及澳大利亞的多項研究都證明，長時間使用社交媒體會增加患上抑鬱症的風險，尤其是對於青少年和女性而言，情況更為嚴重。

「這類人」最易患上咖啡因抑鬱症

而根據研究顯示，平均每天使用社交平台超過196分鐘的年輕人中，32.3%出現了抑鬱症狀，而使用時間較少的參與者中，也有22.6%的人表現出了類似症狀。更值得注意的是，那些情感變化較大或性格敏感的人，每天使用社交平台超過5小時，患抑鬱症的可能性是其他人的兩倍。

而長時間使用社交平台不僅會增加人們進行社會比較的機會，也更容易暴露於有害內容中。其他相關研究還發現，當參與者停止使用社交平台一段時間後，他們的幸福感顯著上升，抑鬱和焦慮情緒明顯減少。

韓國MZ世代成咖啡因抑鬱症「重災區」

這種現象在韓國尤為明顯，由於韓國社會非常注重個人在群體中的形象，這種心理需求進一步加劇了社交平台的影響，使原本單純的交流工具變成了比較和炫耀的場地。當一個人頻繁在網上看到他人幸福的生活時，回到現實中可能會產生強烈的失落感，覺得自己過得不如別人好，最終患上咖啡因抑鬱症。

咖啡因抑鬱症9大症狀 中5個以上＝重度咖啡因抑鬱症！

如果以下列舉的行為和感受中看到了自己的影子，那麼你可能已經不知不覺地陷入了咖啡因抑鬱症的泥沼。

咖啡因抑鬱症狀1. 無法控制地頻繁查看社交平台動態

咖啡因抑鬱症狀2. 發現有未曾聽說過的餐廳或打卡地標時，會產生落伍感

咖啡因抑鬱症狀3. 當自己發佈的內容未能獲得預期反應時，會感到焦慮和不安

咖啡因抑鬱症狀4. 在社交場合中，會因為朋友未等拍照便開始進食而感到不滿

咖啡因抑鬱症狀5. 漸漸失去對現實生活的興趣

咖啡因抑鬱症狀6. 在高級餐廳用餐時，首先想到的是拍攝分享，而不是享受美食

咖啡因抑鬱症狀7. 對他人在社交平台上的生活感到嫉妒和羨慕

咖啡因抑鬱症狀8. 在日常生活中，與家人和朋友相處時，也無法停止查看手機

咖啡因抑鬱症狀9. 開始重視在社交平台上的形象，甚至超過了現實中與家人朋友的關係

咖啡因抑鬱症解決方法

咖啡因抑鬱症不僅影響你的心理健康，還可能進一步損害你的人際關係和生活質量，必須採取適當的措施，才能擺脫這種困境！

咖啡因抑鬱症解決方法1. 減少使用社交平台的頻率

要擺脫「咖啡因抑鬱症」，首先應該做的就是減少使用社交平台。這並不意味著要完全禁用社交平台，因為這可能會導致對電視或手機遊戲等其他媒介的依賴。相反，可以制定計劃，比如每週選定一天不使用社交平台，逐步減少使用時間，這樣可以避免因過度依賴而引發的負面情緒。

咖啡因抑鬱症解決方法2. 選擇上午使用社交平台

在上午使用社交平台能有效降低其對睡眠和情緒的負面影響，晚間使用會影響睡眠質素，並可能加劇抑鬱情緒。由於上午的日常生活較為繁忙，不太可能長時間沉迷於社交平台，同時與他人面對面的互動也能減少孤獨感。因此，專家建議將社交平台的使用時間安排在上午，而非深夜。

咖啡因抑鬱症解決方法3. 理性看待社交平台內容

社交平台的最大功能之一是隨時隨地將人與人連接起來，然而當你看到他人的生活片段時，如果讓你感到自己的生活黯然失色，或引發嫉妒心和羨慕感，那麼這種使用方式就是不健康的。你需要意識到，社交平台上的內容往往只是他們生活中快樂時刻的一小部分，並不能反映他們的整體生活。與其在社交平台尋找認同感，不如更多地進行現實中的人際互動，這樣更能夠獲得真實的情感連結和滿足感。

咖啡因抑鬱症解決方法4. 不要過於重視評論

另一個有效的方法是對評論保持冷漠，需要有意識地減少對他人反應的在意程度。當你不再期待別人的回應或過度關注他們的評論時，便會發現自己對社交平台的依賴感也在減少，隨之而來的抑鬱情緒也會有所改善。

咖啡因抑鬱症解決方法5. 進行替代活動

參加社團活動、運動或閱讀等興趣愛好，是減少對社交平台過度依賴的有效方法。這些活動不僅能有助擺脫社交平台成癮，還能在現實生活中找到更多的快樂和滿足，專注於當下的現實生活，而非沉迷在社交平台中。

咖啡因抑鬱症解決方法6. 尋求專業人士幫助

如果你發現自己因為嚴重的抑鬱情緒而難以入睡，並且這些消極想法揮之不去，那麼最好尋求專業的心理諮詢或治療，這對於擺脫重度「咖啡因抑鬱症」可能是至關重要的一步。

