腩肉食譜│果汁煎腩片惹味香口 加一樣材料醃肉更腍

天氣晚上開始轉涼，用砂鍋上的菜式保溫佳，在這涼涼的夜裡吃著別有滋味。客家釀豆腐雖然材料簡單，但卻是大人小孩都適合的菜式，很適合做家常菜。用煎釀豆腐來釀，質地較挺但不失軟滑，適合新手。傳統的客家人多不用挖洞，直接用筷子來割開豆腐，再慢慢釀入肉餡，如果覺得太難，可以先挖小洞，把挖出的豆腐加回豬肉餡中便不浪費。煎過的豆腐再用砂鍋小火燜煮，吃起來便份外嫩滑，即睇如何製作客家釀豆腐：

Yahoo Food ・ 16 分鐘前