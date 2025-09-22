麻婆豆腐食譜│ 用郫縣豆瓣醬炒香 上碟前加呢款油香氣更濃

麻婆豆腐是到酒樓又或家常也會很受歡迎的菜式，做起來快速簡單，不過並唔係將全部材料一次過倒落鑊就算，也要講究一點。首先想做出又香又美觀的紅油色，可以用郫縣紅油豆瓣醬，這個豆瓣醬要先用細火炒香，味道會比平日用開的豆瓣醬香得多。如果想更香，可以在起鑊和埋鑊前加入花椒油，便會做出香氣四溢的麻婆豆腐，即睇如何製作麻婆豆腐：

麻婆豆腐（1人份量）

烹煮時間：20分鐘

嫩豆腐1盒

豬肉碎80克

薑1片

蒜頭2瓣

辣椒1條

葱花1湯匙

紅油辣豆瓣醬1湯匙

花椒油2湯匙

醃料：

糖少許

鹽少許

胡椒粉少許

紹酒1茶匙

粟粉1茶匙

醬汁：

生抽2湯匙

水1湯匙

老抽1茶匙

糖少許

鹽少許

胡椒粉少許

花椒粉1茶匙

辣椒粉1茶匙

粟粉1茶匙

做法

1. 豆腐切粒，放入已煲滾但收細火的水中汆燙，隔水備用。豬肉碎加醃料略醃。

2. 配料包括薑、蒜頭和辣椒切粒。燒熱油加花椒油1湯匙，起鑊爆香配料，加入辣豆瓣醬同炒，加入豬肉爆香。

3. 加入拌好的醬汁，豆腐回鑊，炒至收汁，撒葱花，再淋1湯匙花椒油。

辣豆瓣醬是麻婆豆腐美味的靈魂，四川郫縣紅油豆瓣醬味道比較香濃，色澤也漂亮。

