樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
麻婆豆腐食譜│ 用郫縣豆瓣醬炒香 上碟前加呢款油香氣更濃
首先想做出又香又美觀的紅油色，可以用郫縣紅油豆瓣醬，這個豆瓣醬味道會比平日用開的豆瓣醬香得多，即睇內文：
麻婆豆腐是到酒樓又或家常也會很受歡迎的菜式，做起來快速簡單，不過並唔係將全部材料一次過倒落鑊就算，也要講究一點。首先想做出又香又美觀的紅油色，可以用郫縣紅油豆瓣醬，這個豆瓣醬要先用細火炒香，味道會比平日用開的豆瓣醬香得多。如果想更香，可以在起鑊和埋鑊前加入花椒油，便會做出香氣四溢的麻婆豆腐，即睇如何製作麻婆豆腐：
麻婆豆腐（1人份量）
烹煮時間：20分鐘
嫩豆腐1盒
豬肉碎80克
薑1片
蒜頭2瓣
辣椒1條
葱花1湯匙
紅油辣豆瓣醬1湯匙
花椒油2湯匙
醃料：
糖少許
鹽少許
胡椒粉少許
紹酒1茶匙
粟粉1茶匙
醬汁：
生抽2湯匙
水1湯匙
老抽1茶匙
糖少許
鹽少許
胡椒粉少許
花椒粉1茶匙
辣椒粉1茶匙
粟粉1茶匙
做法
