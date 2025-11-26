精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Lululemon官網減價區32折起！過百款特價產品 皇牌Leggings低至$380／Define Jacket都有平
Lululemon推出限時優惠低至32折，過百件產品有優惠，即睇Yahoo購物推介：
加拿大人氣品牌Lululemon被喻為是瑜珈界的「CHANEL」，其服飾出名舒適及透氣度好，閒閒地過千元一條的Leggings都有不少忠實擁躉！而最近Yahoo購物專員發現Lululemon官網的「We Made Too Much」專區發現過百款運動服飾低至XX折優惠，當中皇牌Leggings、運動褲、外套等都有平，不少折後幾百元就買到，非常划算！無論買幾錢Lululemon官網都有免運費送貨，一於趁特價入手幾套舒適又耐穿的運動服飾喇！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
大量好評！皇牌瑜珈褲$380起
數到Lululemon最受歡迎的產品，其Leggings絕對榜上有名，以柔軟親膚、透氣度及舒適度高而打響名堂，而且更有各式各樣的長度、質地及功能性選擇，深受一眾運動愛好者歡迎！今次官網減價有多款Leggings選擇，黑色、灰色等大路色都有，慢慢望一定買到心水款。
當中至抵買有Wunder Train高腰灰色瑜珈褲，由原價$780減至$380就買到，差不多是半價入手！而小個子女生可以選擇入手Fast and Free高腰24英吋瑜珈褲，褲管較短，適合嬌子身型的女生，5折後只需$580，一樣划算。各位瑜珈迷，快趁減價入手一兩條喇！
Wunder Train High-Rise Crop 21"
5折特價：$380｜
原價：$780
Fast and Free High-Rise Fleece Tight 24"
5折特價：$580｜
原價：$1,180
此外，趁天涼可以添置多款保暖運動風服裝，例如Define Jacket、Scuba Oversized Funnel、Lightweight Running Jacket等，不僅穿上會變得漂亮，價錢都很美麗，低至$680就可以買到，當中的人氣Define Jacket更是長期在官網熱賣榜中。而最抵買的百搭易襯裙裝這次也有減價，32折後$220即可買到，超級便宜！優惠買少見少，大家快去搶購吧！
Lightweight Running Jacket
72折特價：$850｜
原價：$1,180
Define Jacket
81折特價：$950｜
原價：$1,180
Scuba Oversized Funnel-Neck Half Zip
69折特價：$680｜
原價：$980
Relaxed-Fit Boatneck T-Shirt
6折特價：$290｜
原價：$480
Stretch Woven High-Rise Wide-Leg Pants
51折特價：$650｜
原價：$1,280
Nulu Slim-Fit High-Rise Midi Skirt
32折特價：$220｜
原價：$680
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
UGG厚底鞋神價再現，Black Friday低至5折後再8折！張員瑛、Jisoo、田小娟爆款毛拖鞋折上折只需$692
Canada Goose羽絨黑五優惠突發55折起！黑色背心羽絨平近$1,300／有帽長袖款折上折
Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900
其他人也在看
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
【JHC日本城】聖誕大優惠 全場買4送1（即日至優惠結束）
一份窩心聖誕禮物，為摯愛送上溫暖！有到咗選購聖誕禮物嘅時候啦，日本城提供多款優惠產品俾你！$30都可以有好多選擇：四款可愛造型嘅拍拍小夜燈，放床頭溫馨又實用；KATO珊瑚絨毛巾+方巾禮盒，柔軟親膚，實用度爆燈；SUPER SAVER保溫玻璃內膽手斟壼，冬天沖茶沖咖啡都夠晒暖，送俾長輩都夠體面！另外仲有冬天小家電之選：松井陶瓷蒸燉湯煲2.5L，日日煲健康湯水；松井雙層防燙系列智能電熱水瓶5L，大容量好方便；隨時飲茶沖咖啡；松井IP21 PTC陶瓷浴室暖風機1800W，陶瓷加熱又快又平均，IP21防水設計用得更放心！門市仲有好多聖誕禮品款式，快啲嚟揀啦！ J Fun及金會員憑J Fun App內優惠券額外再減$50，抵上加抵，限時優惠買定唔好等！YAHOO著數 ・ 1 天前
主人突離世五貴婦狗急尋家 有狗狗曾伴主人遺體不肯離開
【動物專訊】動物機構LAP (Lifelong Animal Protection Charity) 早前接手了一單令人心痛的求助個案，5隻貴婦狗的主人在家中突然離世，隔了數天才被人發現，當警員到場時，發現其中一隻狗狗還一直伴在主人遺體旁不肯離開，十分忠心和重情。現時5隻狗狗已經由LAP接手，LAP希望能夠為他們找到領養家庭，讓失去依靠的他們得到新主人的愛。 LAP義工表示，早前接到主人家人求助，表示獨居主人突然離世，想他們接收狗狗們。她形容狗狗們的性格都十分親人，不會怕羞，很喜歡黐住人。 LAP求助後將這5隻狗狗接走，現時狗女Nisa、Nia和Nikita都在LAP中心暫住，而狗仔Noble和Nero則由暫托家庭照顧。 5隻狗狗約8至10歲，LAP希望能夠為這5隻失去至愛主人的貴婦狗尋找新的領養家庭，讓他們可以再次感受愛，在家庭中安享晚年。 如有意領養他們，可以與LAP聯絡。祝福這些可憐狗狗們都找到愛他們的新主人。 The post 主人突離世五貴婦狗急尋家 有狗狗曾伴主人遺體不肯離開 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 15 小時前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 金御膳冰鮮三黃雞 $55/隻（即日起至18/12）
今期佳抵買真係超多優惠，集合咗唔同筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠，即日起至12月18日買金御膳冰鮮三黃雞只需$55/隻， 仲可以加+$9換購淘大頭遍豉油雞汁450毫升(價值$19)；SELECT佳之選加拿大咸豬手800克$38/包；淘大點心3-10件裝(各款) $42.9/3包，平均只係$14.3/包！YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜男生最想收到10大實用時尚禮物！$5XX起入手A.Society太陽眼鏡／Hermès香水禮盒／潮牌Human Made T恤
大家想好年末送給男朋友的聖誕禮物了嗎？除了電子用品，購物專員為大家搜羅 10 款男生最想收到 $1,000 內的時尚單品，包括 Puma 爆紅波鞋、潮牌 Human Made T 恤、Ralph Lauren 棒球帽等，為對方送上甜蜜驚喜吧！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
【大生生活超市】八達通優惠 購物滿$220享88折（只限15/12）
大生八達通優惠購物滿$220享88折 ！咁快就嚟到年尾，大生繼續有購物優惠等住你，今個聖誕就可以大買特買啦！12月15日、22日及29日嚟購物滿 $220，用八達通付款即享88折優惠 (指定酒品及禮券除外)，所以無論喺籌備聖誕Party或準備聖誕抽獎禮物，即嚟大生睇吓有咩買啦！YAHOO著數 ・ 22 小時前
聖誕禮物2025｜Marshall Emberton II 勁減，歷史低價 HK$700 入手
Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【百佳】會員網店買滿$800 可享92折（只限15/12）
百佳網購進行驚喜會員日，會員於PNS網購買滿 $800輸入優惠碼「MB15」 即享92折，最高可享$80優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
聖誕禮物2025｜Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年12月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter與Yahoo購物推出極抵優惠，購物隨時送名牌手袋！此外，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，新會員更有$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！Net-A-Porter減價區還有不少抵買產品，Burberry手袋平近萬元、Polo Ralph Lauren手袋、服飾都有折！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 49 分鐘前
竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 1 天前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 16 小時前
200人暴雪滯留後餘震6.4！ 新千歲機場天花墜落內幕！
北海道新千歲機場本該是旅客趕飛機的熱鬧樞紐，誰知8日暴風雪取消75班機，200人滯留已超機場150人上限Japhub日本集合 ・ 20 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 1 天前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？
《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
馬斯克：在地球上蓋小型核電「愚蠢至極」
主張在太空蓋資料中心的億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)，周一 (15 日) 在社群平台 X 上，公開表達對核電的強烈質疑，他批評，在地球上建造小型核電反應爐「簡直愚蠢至極」。鉅亨網 ・ 14 小時前
謝霆鋒張柏芝大仔Lucas深圳被捕獲 帥氣外表獲網民大讚：真的是越大越帥氣
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然佢哋已經離婚及分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
曼般精彩！紅魔4：4和般茅
【Now Sports】曼聯在周一英超獨腳戲，與來訪的般尼茅夫合演入球騷，最終打成4:4。紅魔失去升上前5的機會。曼聯安排即將代表所屬國家出戰非洲國家盃的安保姆及阿麥迪亞路出任正選，後者於上半場13分鐘近門頂入。般茅王牌戰將施曼尤在40分鐘沿右輔位推入禁區後窄位射入。上半場勇於起腳的卡斯美路，於補時得到回報，接應般奴費蘭迪斯左路開出角球頂彈地波收死門將。曼聯半場領先2:1。易邊後雙方更是拳拳到肉，未及1分鐘，伊雲尼遜接應達芬尼亞傳送，入楔禁區射成2:2。般茅得勢不饒人，52分鐘，泰芬尼亞在禁區頂主射自由球破網，般茅今仗首度領先。77分鐘，般奴還以顏色，主射自由球百步穿楊為曼聯追成3:3。兩分鐘後，古亞把握敵衛跣腳，在禁區內射成4:3。以為曼聯可贏波，般奴於84分鐘由確比入楔射成4:4。戰至補時，般茅的攻勢更入肉，不過曼聯門將拿文斯力挽狂瀾，最終雙方打成4:4平手。這戰果令曼聯以26分排第6，般茅以21分排13。now.com 體育 ・ 3 小時前
45歲張柏芝喊「我要生到不能生」！劉嘉玲爆多年前對話：男友都沒有就說要生小孩
張柏芝在最新綜藝《一路繁花2》中談到自己的生育觀，坦言「一輩子的夢想就是生小孩、當媽媽」，甚至說出「要生到不能生為止」。她對「媽媽」這個角色的強烈期待，也讓身旁的劉嘉玲想起一段多年往事。姊妹淘 ・ 16 小時前