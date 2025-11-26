Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Lululemon官網減價區32折起！過百款特價產品 皇牌Leggings低至$380／Define Jacket都有平

加拿大人氣品牌Lululemon被喻為是瑜珈界的「CHANEL」，其服飾出名舒適及透氣度好，閒閒地過千元一條的Leggings都有不少忠實擁躉！而最近Yahoo購物專員發現Lululemon官網的「We Made Too Much」專區發現過百款運動服飾低至XX折優惠，當中皇牌Leggings、運動褲、外套等都有平，不少折後幾百元就買到，非常划算！無論買幾錢Lululemon官網都有免運費送貨，一於趁特價入手幾套舒適又耐穿的運動服飾喇！

立即查看Lululemon官網優惠頁

大量好評！皇牌瑜珈褲$380起

數到Lululemon最受歡迎的產品，其Leggings絕對榜上有名，以柔軟親膚、透氣度及舒適度高而打響名堂，而且更有各式各樣的長度、質地及功能性選擇，深受一眾運動愛好者歡迎！今次官網減價有多款Leggings選擇，黑色、灰色等大路色都有，慢慢望一定買到心水款。

當中至抵買有Wunder Train高腰灰色瑜珈褲，由原價$780減至$380就買到，差不多是半價入手！而小個子女生可以選擇入手Fast and Free高腰24英吋瑜珈褲，褲管較短，適合嬌子身型的女生，5折後只需$580，一樣划算。各位瑜珈迷，快趁減價入手一兩條喇！

Wunder Train High-Rise Crop 21"

5折特價：$380｜ 原價：$780

SHOP NOW

Wunder Train High-Rise Crop 21"

Fast and Free High-Rise Fleece Tight 24"

5折特價：$580｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

Fast and Free High-Rise Fleece Tight 24"

此外，趁天涼可以添置多款保暖運動風服裝，例如Define Jacket、Scuba Oversized Funnel、Lightweight Running Jacket等，不僅穿上會變得漂亮，價錢都很美麗，低至$680就可以買到，當中的人氣Define Jacket更是長期在官網熱賣榜中。而最抵買的百搭易襯裙裝這次也有減價，32折後$220即可買到，超級便宜！優惠買少見少，大家快去搶購吧！

Lightweight Running Jacket

72折特價：$850｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

Lightweight Running Jacket

Define Jacket

81折特價：$950｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

Define Jacket

Scuba Oversized Funnel-Neck Half Zip

69折特價：$680｜ 原價：$980

SHOP NOW

Scuba Oversized Funnel-Neck Half Zip

Relaxed-Fit Boatneck T-Shirt

6折特價：$290｜ 原價：$480

SHOP NOW

Relaxed-Fit Boatneck T-Shirt

Stretch Woven High-Rise Wide-Leg Pants

51折特價：$650｜ 原價：$1,280

SHOP NOW

Stretch Woven High-Rise Wide-Leg Pants

Nulu Slim-Fit High-Rise Midi Skirt

32折特價：$220｜ 原價：$680

SHOP NOW

Nulu Slim-Fit High-Rise Midi Skirt

