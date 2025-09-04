新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
Mytheresa香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月折上折低至21折/免費退貨/香港運費攻略！
Yahoo購物為你整合德國大型網購平台Mytheresa最新優惠，減價區低至21折，內文即睇：
今次向各位介紹來自德國的大型網購平台Mytheresa，最近Mytheresa有限時優惠，指定減價產品可享最多額外6折優惠，折上折最平低至21折！Yahoo購物專員推介入手Chloé手袋折上折低至56折、JW Anderson恤衫裙折後最平低至21折！即睇以下Mytheresa網購教學，免運費詳情及退貨教學，如果好彩有時會遇到Mytheresa限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～
Mytheresa香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月3日：折上折低至21折
1. 限時額外優惠
指定減價產品買滿$2,500可享最多額外6折優惠，產品加入購物車後自動減價
優惠日期：即日起至9月9日早上5點59分
2. 新會員優惠
首次下單買指定產品滿$4,000並輸入優惠碼【FIRST10】即可享9折優惠
3. 減價區低至3折
立即查看Mytheresa女裝優惠頁 立即查看Mytheresa男裝優惠頁
網購實用文：Mytheresa網購教學
Mytheresa Code 2025年9月優惠碼/退貨/免運攻略
這次來詳盡介紹來自德國的名牌百貨，Mytheresa。這品牌自2006年成立，也是德國數一數二的名牌網站，裡面有超過200個輕奢與奢華品牌，貨款齊備亦有網站獨家貨品。Mytheresa可在2-4個工作天內運送貨品至130個國家，香港是其中一個送貨點。
以3大特點來簡單概括Mytheresa網購網站：
特點一：Mytheresa每月都會推出折扣優惠，大家可以定期上去逛下，可能會尋到寶
特點二：運費$200，2-4個工作天派送時間；滿$4,000免運費（有時更會推出全店免運費優惠）
特點三：72小時內派送，30日內免費退貨
簡單地介紹Mytheresa網站版面，設計清晰簡潔，主要是一系列的時裝專題。頁面頂有齊基本選項，上架新貨、設計師、時裝、鞋款、手袋、飾物，還有近期的主題專欄。當然不少得優惠區，裡面有很多抵買貨品值得入手，下面會繼續有更多介紹。
立即查看Mytheresa女裝優惠頁 立即查看Mytheresa男裝優惠頁
購物過程簡單 開戶過程3步搞掂
這裡先來簡單講解Mytheresa開戶方法和購物過程，之後的降價優惠更易燒著你的購物意慾。
Mytheresa開戶過程
1）Mytheresa開戶，先到頁頂的「My Account」
2）進入頁面後，在左邊的「Create An Account」填寫名、電郵、密碼
3）再選是否要收EDM，並按「Register」就完成登記。
Mytheresa購物過程：
1）選好想買的單品，並「Add to shopping bag」。
2）如要結賬就到右上角的購物袋，按入後就會見到你選購的貨品。在這裡可以加入優惠碼。如無其他需要可以「Proceed to Checkout」
3）登入賬戶，輸入地址後，左方會顯示以DHL Express派遞，選好後按「Proceed to Checkout」
4）選擇付款方法和填資料，再按「Proceed to Checkout」，就完成。
30日內免費退貨
如要退貨可以在30日內，先與客服聯絡，再提出關於退貨的申請，之後與DHL聯絡，就會上門收貨，過程免費。詳情：按此
1）到Mytheresa退貨頁面，有退貨步驟。
2）拉到最底有客服電話和電郵，可與他們聯絡，就會安排相關退貨事宜。
3）與DHL聯絡，填寫「Returns Invoice」，包括名和數量，訂單編號、簽名，並寫日期，再Send給Mytheresa官方。
4）之後就會有專人上門收件。
＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝
重點來了，最近Mytheresa有限時減價優惠低至3折，指定減價產品可享最多額外6折優惠，折上折最平低至21折！事不宜遲，立即介紹女裝抵買之物，今期減價區有不少名牌手袋都有平，如Valentino Garavani半月手袋折後低至7折，$6,370就可以買到，而Chloé手袋更有折上折低至56折，由原價$15,700減至$8,792，差不多平了一半！不過數到最平，一定是女裝JW Anderson恤衫裙折後最平低至21折，OL們必買的Tod's平底鞋最平都低至4折，非常抵買！男裝方面，推介入手Rick Owens黑色Tote Bag，折上折低至56折，大容量Tote Bag設計，手提電腦、文件、個人物品全部都可以裝到，做返工袋一流！男裝Ami Paris hoodie都有平，折後低至$1,824，還有不少抵買好物，不過數量不算多，見到啱心水就快手買回家！
立即查看Mytheresa女裝優惠頁 立即查看Mytheresa男裝優惠頁
女裝減價名牌好物推介：
Valentino Garavani VLogo Signature Mini leather shoulder bag
7折特價：$6,370｜
原價：$9,100
Chloé The 99 leather shoulder bag
折上折56折：$8,792｜
7折特價：$10,990｜ 原價：$15,700
JW Anderson Striped cotton shirt dress
折上折21折：$1,302｜
3折特價：$1,860｜ 原價：$6,200
Tod's Kate leather ballet flats
折上折4折：$2,760｜5
折特價：$3,450｜ 原價：$6,900
男裝減價名牌好物推介：
Rick Owens Medium leather tote bag
折上折56折：$6,328｜
7折特價：$7,910｜ 原價：$11,300
Maison Margiela Crossbody bag
折上折49折：$3,556｜
7折特價：$5,080｜ 原價：$7,270
Salomon x Phileo Alpinway SP2 suede sneakers
折上折64折：$1,168｜
8折特價：$1,460｜ 原價：$1,825
Ami Paris Ami De Cœur cotton hoodie
折上折48折：$1,824｜
6折特價：$2,280｜ 原價：$3,800
