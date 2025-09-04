Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Mytheresa香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月折上折低至21折/免費退貨/香港運費攻略！

今次向各位介紹來自德國的大型網購平台Mytheresa，最近Mytheresa有限時優惠，指定減價產品可享最多額外6折優惠，折上折最平低至21折！Yahoo購物專員推介入手Chloé手袋折上折低至56折、JW Anderson恤衫裙折後最平低至21折！即睇以下Mytheresa網購教學，免運費詳情及退貨教學，如果好彩有時會遇到Mytheresa限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～

Mytheresa香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月3日：折上折低至21折

1. 限時額外優惠

指定減價產品買滿$2,500可享最多額外6折優惠，產品加入購物車後自動減價

優惠日期：即日起至9月9日早上5點59分

2. 新會員優惠

首次下單買指定產品滿$4,000並輸入優惠碼【FIRST10】即可享9折優惠

3. 減價區低至3折

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

立即查看Mytheresa女裝優惠頁 立即查看Mytheresa男裝優惠頁

網購實用文：Mytheresa網購教學

Mytheresa Code 2025年9月優惠碼/退貨/免運攻略

這次來詳盡介紹來自德國的名牌百貨，Mytheresa。這品牌自2006年成立，也是德國數一數二的名牌網站，裡面有超過200個輕奢與奢華品牌，貨款齊備亦有網站獨家貨品。Mytheresa可在2-4個工作天內運送貨品至130個國家，香港是其中一個送貨點。

Mytheresa自2006年成立，也是德國數一數二的名牌網站，裡面有超過200個輕奢與奢華品牌，貨款齊備亦有網站獨家貨品。

以3大特點來簡單概括Mytheresa網購網站：

特點一：Mytheresa每月都會推出折扣優惠，大家可以定期上去逛下，可能會尋到寶

特點二：運費$200，2-4個工作天派送時間；滿$4,000免運費（有時更會推出全店免運費優惠）

特點三：72小時內派送，30日內免費退貨

簡單地介紹Mytheresa網站版面，設計清晰簡潔，主要是一系列的時裝專題。頁面頂有齊基本選項，上架新貨、設計師、時裝、鞋款、手袋、飾物，還有近期的主題專欄。當然不少得優惠區，裡面有很多抵買貨品值得入手，下面會繼續有更多介紹。

立即查看Mytheresa女裝優惠頁 立即查看Mytheresa男裝優惠頁

這裡的分類很細緻，「Clothing」時裝裡面會有關於婚禮的專頁，可以在裡面選擇去晚宴的靚衫，甚至有輕婚紗、禮服可以選擇。

購物過程簡單 開戶過程3步搞掂

這裡先來簡單講解Mytheresa開戶方法和購物過程，之後的降價優惠更易燒著你的購物意慾。

Mytheresa開戶過程

1）Mytheresa開戶，先到頁頂的「My Account」

2）進入頁面後，在左邊的「Create An Account」填寫名、電郵、密碼

3）再選是否要收EDM，並按「Register」就完成登記。

在頁面的右上見到My Account直接按入去，不要按Create An Account，無法顯示頁面。

Mytheresa開戶過程3步即可

Mytheresa購物過程：

1）選好想買的單品，並「Add to shopping bag」。

2）如要結賬就到右上角的購物袋，按入後就會見到你選購的貨品。在這裡可以加入優惠碼。如無其他需要可以「Proceed to Checkout」

3）登入賬戶，輸入地址後，左方會顯示以DHL Express派遞，選好後按「Proceed to Checkout」

4）選擇付款方法和填資料，再按「Proceed to Checkout」，就完成。

選擇想買的單品，並「Add to shopping bag」。

優惠碼可以在貨品結賬頁面輸入，可即時見到扣了優惠的價錢，非常方便。

選擇貨品後，會到填寫地址頁面。

30日內免費退貨

如要退貨可以在30日內，先與客服聯絡，再提出關於退貨的申請，之後與DHL聯絡，就會上門收貨，過程免費。詳情：按此

1）到Mytheresa退貨頁面，有退貨步驟。

2）拉到最底有客服電話和電郵，可與他們聯絡，就會安排相關退貨事宜。

3）與DHL聯絡，填寫「Returns Invoice」，包括名和數量，訂單編號、簽名，並寫日期，再Send給Mytheresa官方。

4）之後就會有專人上門收件。

＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝

重點來了，最近Mytheresa有限時減價優惠低至3折，指定減價產品可享最多額外6折優惠，折上折最平低至21折！事不宜遲，立即介紹女裝抵買之物，今期減價區有不少名牌手袋都有平，如Valentino Garavani半月手袋折後低至7折，$6,370就可以買到，而Chloé手袋更有折上折低至56折，由原價$15,700減至$8,792，差不多平了一半！不過數到最平，一定是女裝JW Anderson恤衫裙折後最平低至21折，OL們必買的Tod's平底鞋最平都低至4折，非常抵買！男裝方面，推介入手Rick Owens黑色Tote Bag，折上折低至56折，大容量Tote Bag設計，手提電腦、文件、個人物品全部都可以裝到，做返工袋一流！男裝Ami Paris hoodie都有平，折後低至$1,824，還有不少抵買好物，不過數量不算多，見到啱心水就快手買回家！

Mytheresa香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月3日：折上折低至21折

1. 限時額外優惠

指定減價產品買滿$2,500可享最多額外6折優惠，產品加入購物車後自動減價

優惠日期：即日起至9月9日早上5點59分

2. 新會員優惠

首次下單買指定產品滿$4,000並輸入優惠碼【FIRST10】即可享9折優惠

3. 減價區低至3折

立即查看Mytheresa女裝優惠頁 立即查看Mytheresa男裝優惠頁

女裝減價名牌好物推介：

Valentino Garavani VLogo Signature Mini leather shoulder bag

7折特價：$6,370｜ 原價：$9,100

SHOP NOW

Valentino Garavani VLogo Signature Mini leather shoulder bag

Chloé The 99 leather shoulder bag

折上折56折：$8,792｜ 7折特價：$10,990 ｜ 原價：$15,700

SHOP NOW

Chloé The 99 leather shoulder bag

JW Anderson Striped cotton shirt dress

折上折21折：$1,302｜ 3折特價：$1,860 ｜ 原價：$6,200

SHOP NOW

JW Anderson Striped cotton shirt dress

Tod's Kate leather ballet flats

折上折4折：$2,760｜5 折特價：$3,450 ｜ 原價：$6,900

SHOP NOW

Tod's Kate leather ballet flats

男裝減價名牌好物推介：

Rick Owens Medium leather tote bag

折上折56折：$6,328｜ 7折特價：$7,910 ｜ 原價：$11,300

SHOP NOW

Rick Owens Medium leather tote bag

Maison Margiela Crossbody bag

折上折49折：$3,556｜ 7折特價：$5,080 ｜ 原價：$7,270

SHOP NOW

Maison Margiela Crossbody bag

Salomon x Phileo Alpinway SP2 suede sneakers

折上折64折：$1,168｜ 8折特價：$1,460 ｜ 原價：$1,825

SHOP NOW

Salomon x Phileo Alpinway SP2 suede sneakers

Ami Paris Ami De Cœur cotton hoodie

折上折48折：$1,824｜ 6折特價：$2,280 ｜ 原價：$3,800

SHOP NOW

Ami Paris Ami De Cœur cotton hoodie

提你拎著數!!! >>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Kate Spade限時折上折48折起 Taylor Swift也愛用！返工大手袋只需$1XXX/薯片包裝card holder超可愛

Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋

「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款