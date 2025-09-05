Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Trip.com大派旅遊優惠｜訂機票、酒店、旅遊團激減$999！內地旅遊團、高鐵車票低至$1

正在計劃年尾旅行的大家，一定要把握今次優惠！Trip.com將於9月9日起大派一連串旅遊優惠，不論是訂機票、酒店或旅遊團，都可以激減$999，幫大家慳很多旅費呢～Yahoo購物專員幫大家整合是次Mega Sale的優惠碼、優惠券推出日期及內容，記得bookmark此文章及校定鬧鐘開搶！

Trip.com將於9月9日起大派一連串旅遊優惠，不論是訂機票、酒店或旅遊團，都可以激減$999！

$1入手內地旅遊團、高鐵車票！機票、酒店優惠低至6折

Yahoo購物專員幫大家睇過今次推出的優惠，當中以酒店、機票優惠券最抵用！大家要Mark實9月9日至11日每晚凌晨零時零分推出的優惠，訂酒店、機票滿$1,500即減$999／滿$1,000即減$599，折扣低至6折～除了每晚零時零分，9月9日至12日間每晚9:30pm都會有不同旅遊地機票優惠券，飛台灣、泰國、日本、內地減$99，而泰國更可低至半價！

另外，內地旅遊團及高鐵都有破天荒低價，參加內地旅遊團滿$1,000即減$999、高鐵車票無門檻減99%，變相都可以用$1激抵價入手！提提大家，高鐵優惠有優惠金額上限，扣減金額不多於$150，換句說，只要預訂金額不超過$151.5，就可以全單減99%。

大家要Mark實9月9日至11日每晚凌晨零時零分推出的優惠，訂酒店、機票滿$1,500即減$999／滿$1,000即減$599，折扣低至6折！

是次活動還有最受大家歡迎的一口價來回機票、酒店優惠，Yahoo購物專員已整合了優惠時間表，記得bookmark方便查看！

———9月9日優惠一覽———

9月9日00:00am優惠

9月9日12pm優惠

天雲旅棧台北開封分館每晚只要$199。（圖片：Trip.com）

9月9日9pm優惠

9月9日9pm推出台北、高雄$99機票優惠。

9月9日9:30pm優惠

———9月10日優惠一覽———

9月10日00:00am優惠

9月10日12pm優惠

曼谷素坤逸11巷琵帕酒店、寧曼慕斯酒店每晚只需$199。

9月10日9pm優惠

阿聯酋航空曼谷來回機票只要$399。（Getty Images）

9月10日9:30pm優惠

———9月11日優惠一覽———

9月11日00:00am優惠

9月11日9pm優惠

搭香港航空飛大阪、札幌只要$399起。（圖片：香港航空）

9月11日9:30pm優惠

———9月12日優惠一覽———

9月12日00:00am優惠

9月12日12pm優惠

深圳東門壹棠服務公寓、珠海象往明珠酒店住一晚低至$99！

9月12日9pm優惠

把握優惠，年尾飛哈爾濱睇冰雪節！（Getty Images）

9月12日9:30pm優惠

———其他優惠碼一覽———

即日起推出

