Trip.com大派旅遊優惠｜訂機票、酒店、旅遊團激減$999！內地旅遊團、高鐵車票低至$1
正在計劃年尾旅行的大家，一定要把握今次優惠！Trip.com將於9月9日起大派一連串旅遊優惠，不論是訂機票、酒店或旅遊團，都可以激減$999，幫大家慳很多旅費呢～Yahoo購物專員幫大家整合是次Mega Sale的優惠碼、優惠券推出日期及內容，記得bookmark此文章及校定鬧鐘開搶！
$1入手內地旅遊團、高鐵車票！機票、酒店優惠低至6折
Yahoo購物專員幫大家睇過今次推出的優惠，當中以酒店、機票優惠券最抵用！大家要Mark實9月9日至11日每晚凌晨零時零分推出的優惠，訂酒店、機票滿$1,500即減$999／滿$1,000即減$599，折扣低至6折～除了每晚零時零分，9月9日至12日間每晚9:30pm都會有不同旅遊地機票優惠券，飛台灣、泰國、日本、內地減$99，而泰國更可低至半價！
另外，內地旅遊團及高鐵都有破天荒低價，參加內地旅遊團滿$1,000即減$999、高鐵車票無門檻減99%，變相都可以用$1激抵價入手！提提大家，高鐵優惠有優惠金額上限，扣減金額不多於$150，換句說，只要預訂金額不超過$151.5，就可以全單減99%。
是次活動還有最受大家歡迎的一口價來回機票、酒店優惠，Yahoo購物專員已整合了優惠時間表，記得bookmark方便查看！
———9月9日優惠一覽———
9月9日00:00am優惠
9月9日12pm優惠
台灣酒店（天雲旅棧台北開封分館）一口價優惠｜$199/晚 👉🏻SHOP NOW
9月9日9pm優惠
9月9日9:30pm優惠
台灣機票優惠｜滿$500即減$99 👉🏻SHOP NOW
———9月10日優惠一覽———
9月10日00:00am優惠
酒店優惠｜滿$1,000即減$599 👉🏻SHOP NOW
9月10日12pm優惠
泰國機票半價優惠｜無門檻享5折優惠，優惠金額上限$500 👉🏻SHOP NOW
曼谷酒店（曼谷素坤逸11巷琵帕酒店）一口價優惠｜$199/晚 👉🏻SHOP NOW
清邁酒店（寧曼慕斯酒店）一口價優惠｜$199/晚 👉🏻SHOP NOW
9月10日9pm優惠
9月10日9:30pm優惠
泰國機票優惠｜滿$500即減$99 👉🏻SHOP NOW
———9月11日優惠一覽———
9月11日00:00am優惠
機票優惠｜滿$1,000即減$599 👉🏻SHOP NOW
9月11日9pm優惠
9月11日9:30pm優惠
日本機票優惠｜滿$500即減$99 👉🏻SHOP NOW
———9月12日優惠一覽———
9月12日00:00am優惠
9月12日12pm優惠
9月12日9pm優惠
哈爾濱來回機票（不限航空公司）｜連稅$599 👉🏻SHOP NOW
9月12日9:30pm優惠
內地機票優惠｜滿$500即減$99 👉🏻SHOP NOW
———其他優惠碼一覽———
即日起推出
酒店連住3晚優惠｜最多減$110 👉🏻SHOP NOW
酒店連住優惠減5%（週五、週六連住2晚同房型）｜最多減$95 👉🏻SHOP NOW
門票/體驗95折優惠｜每單最多減$33👉🏻SHOP NOW
日本門票/體驗97折優惠 👉🏻SHOP NOW（不適用於東京迪士尼海洋、東京迪士尼樂園、日本環球影城、日本JR鐵路券等）
台灣門票/體驗95折優惠 👉🏻SHOP NOW
泰國門票/體驗97折優惠 👉🏻SHOP NOW
韓國門票/體驗95折優惠 👉🏻SHOP NOW
