珠海酒店優惠｜珠海金灣毛林大酒店人均$249起 免費玩約64,000呎冰雪運動城、兒童樂園

「1小時生活圈」車程短，低消費，的確好吸引港人北上消費，特別是珠海！香港市區不但有多架跨境直達專巴，還可以港車北上自駕遊，方便一家大細出行。打算留宿一晚，慢慢遊走珠海多個景點的話，可以考慮2024年全新開幕的珠海毛林金灣酒店，2大2小入住人均低至$249，兼送自助早餐，以及雙人冰雪運動城、兒童遊樂城門票，而且入住客人可以免費泊車，十分划算！

珠海酒店玩樂綜合城！毛林金灣酒店2024年1月開幕

珠海毛林金灣酒店在2024年1月開幕，坐落在珠海市航空新城核心區域，坐擁12萬平方米中心湖、14萬平米中心河濕地公園的開揚景色，還可以眺望金灣高爾夫球場、磨刀門水道入海口，地理位置優越！珠海毛林金灣酒店可算是一個酒店玩樂綜合城，形式跟澳門各大酒店集團類似，齊集會議、休閑、旅遊、娛樂、購物、餐飲於一身，既有酒店住宿，又有多間餐廳選擇，還有約6,000平方米的冰雪運動城、3,000平方米的小童遊樂園，以及精品商業街，即使足不出戶都可以玩足一日一夜！

珠海毛林金灣酒店2024年1月開幕，坐落在珠海市航空新城核心區域。（官方圖片）

珠海毛林金灣酒店設有無邊際泳池。（官方圖片）

珠海毛林金灣酒店兒童樂園佔地3,000平方米。（官方圖片）

珠海毛林金灣酒店兒童樂園。（官方圖片）

珠海毛林金灣酒店冰雪運動城佔地6,000平方米。（官方圖片）

珠海毛林金灣酒店冰雪運動城門票包有滑雪服、滑雪鞋、護膝及頭盔。（官方圖片）

最平人均$249起有齊早餐、雙人冰雪運動城門票、雙人兒童樂園

Yahoo購物專員看過Klook、KKday的住宿套票優惠，都有附上自助早餐、冰雪運動城票及兒童遊樂城票，入住即為住客送上娛樂項目，相當抵住！10-12月入住最平房價$996起，10月的重陽節紅日都一樣價錢，以2大2小入住計，除開人均$249起，有齊自助早餐、雙人冰雪運動城門票、雙人兒童樂園，以及人民幣100元的毛林優選超市券一張。

如打算星期六日出發的話，就推介大家入手另一個package，除了有雙人自助早餐、雙人冰雪運動城門票、雙人兒童樂園，還多送雙人自助海鮮晚餐，以2大2小入住計，除開人均$489起！如經KKday預訂，就可享免費升級豪華大床房，兼送AIRSIM無國界上網卡一張～如只需要房間住宿，那就可以到Trip.com預訂，10-12月最平人均$319起。

【性價比推薦】客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人冰雪運動城門票+雙人兒童樂園+100元毛林優選超市券等）

價錢：$996起，2大2小入住、除開人均$249起

雙人自助早餐（1位成人可攜帶1位1.2米以下小朋友，免費享用）

雙人冰雪運動城門票（入住期間無限次）

雙人兒童遊樂城門票（入住期間無限次）

毛林優選超市券人民幣100元代金券一張

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

【美食玩樂套餐】客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐+雙人冰雪運動城門票+雙人兒童樂園門票）

價錢：$1,956起 （原價$2,719起） ，2人2小入住、人均$489起

按此經Klook預訂

【免費升級豪華大床房】高級雙床房 1間1晚｜含自助早餐+冰雪運動城票+兒童遊樂城票+首晚豪華海鮮自助晚餐｜週五週六&節假日｜送AIRSIM無國界上網卡

價錢：$1,966起 （原價$3,168起） ，2人2小入住、人均$491.5起

高級雙床房 免費升級（需提前與KKday/酒店聯絡） 豪華大床房 1 間 1 晚，下單後需要二次確認房況及房價，以酒店最後確認為準。

自助早餐【2名成人】1份+冰雪運動城票【2張】+兒童遊樂城票【2張】+首晚豪華海鮮自助晚餐【2名成人】1份

按此經KKday預訂

Trip.com珠海毛林金灣酒店

10-12月最平淨房連稅價：$638起，2人入住人均$319起

按此經Trip.com預訂

普通高級房都有40平方米！（官方圖片）

部分房間可以坐擁湖景、河濕地公園景色。（官方圖片）

珠海毛林金灣酒店

地址：珠海金灣區金河東路577號（地圖按此）

交通：經港珠澳大橋到珠海口岸後，叫車或搭的士，車程約30分鐘，車費約人民幣￥60

