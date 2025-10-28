Ami Paris低至3折！6大網購平台入手攻略+尺寸選擇技巧 T-shirt低至$900、紅心Logo毛衣平近$2,000

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
Yahoo購物專員整合入手Ami Paris的網購平台，再分享邊個網站最抵買、最優惠！即睇內文：
Ami Paris 紅心A的logo簡單又容易識別，加上款式設計百搭易襯，備受潮人們的喜愛，不少明星都有著過，近年更邀請韓國演員崔宇植成為全球品牌大使！不過香港暫時都未有Ami Paris專門店，雖然有些連鎖服飾店都有機會見到其蹤跡，或者有時Ami Paris有聯乘系列，都可以在聯乘品牌的專門店買到，但價錢大多數都比外國網購價貴一截。Yahoo購物為各位整合了可以入手Ami Paris的網購平台，再幫大家比較邊個最抵買、最優惠。另外，亦會分享品牌尺寸選擇的小技巧，讓大家可以第一時間用最抵價錢就買到！想知Ami Paris網購攻略，即刻睇落去啦！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
六大網購平台入手攻略！Ami Paris上衣低至3折
Ami Paris價錢定位都不便宜，官網一件普通T恤入手價都要過千元，一些特別少少版型更要$1,700左右；而冬天冷衫款更去到$2,000尾的價位，想入手都要考慮一陣。Yahoo購物專員整合幾個可以用優惠價買到Ami Paris的網購平台，當中Farfetch平台較多產品類型選擇，不用$1,000入手T-shirt、紅心Logo白色毛衣平近$2,000。
👉🏻 24S：Ami Paris限時低至5折，冷衫、恤衫、裙、褲、袋類等都有平。
運費：滿300歐元（約2,500港元）即可免運費，300歐元（約2,500港元）以下訂單則要付$100運費
👉🏻 Mytheresa：Ami Paris限時低至5折，冷衫、裙、褲類、外套、鞋類等都有平。
運費：滿$4,000即可免運費，$4,000以下訂單則要付$200運費
👉🏻 Farfetch：Ami Paris限時低至3折，Hoodie、T-shirt、冷衫、恤衫、褲、裙類等都有平。
運費：滿$3,000可免運費，$2,000至$2,999需付$50運費，$2,000內則要$150運費
👉🏻 Mr. Porter：Ami Paris限時低至5折，外套、褲等都有平。
運費：滿£200 (約HKD $1,987) 即可免運費，如未滿£200，則要付£22 (約HKD $219) 為運費
👉🏻 END.Clothing：Ami Paris限時低至3折，Hoodie、冷衫、外套、裙類等都有平。
運費：滿$2,500即可免運費，$2,500以下訂單則要付$160運費
👉🏻 Harvey Nichols：Ami Paris限時低至5折，外套、褲類等都有平
運費：$480
Ami Paris尺寸選擇tips：
現在很多網購平台都有免費退貨政策，不過如果買到最適合自己的size，就可以省回退貨時間，更可以收到貨後第一時間著新衫！不過，外國時裝品牌大部分尺寸都跟亞洲人身型比例有所出入，而Ami Paris尺寸亦普遍偏大。
如果大家想網購入手Ami Paris，但尺寸又難拿捏的話，可以去Ami Paris官網找回同款產品作比較，皆因官網有齊法國、UK、US、意大利、韓國及日本尺碼對照。以香港最常見到的US尺碼為例，女裝有領冷衫M碼代表US 8碼，亦相等於EUR 40碼；如果Unisex T恤，S碼就已經等於男裝US 36碼，亦是EUR 46碼，非常大件。所以女士們如果要入手Ami Paris服飾，首先要看清楚款式是否屬Unisex，如果是中性款，普遍尺碼都會較大，Ami Paris官網亦建議女士可以選擇比平時碼數再細一個size。編輯認為網購前去Ami Paris官網查看清楚產品size，再根據官網對照平時自己買衫的國家尺碼，這樣可以大大減少買錯碼數的機會！
編輯身邊都有同事曾購入Ami Paris服飾，以下供大家作為參考：
女士，165cm，中等身材：女裝冷衫M碼偏大。
女士，160cm，中等身材：Unisex Tee XS碼偏大，女裝開胸冷衫L碼鬆身。
女士，157cm，微胖身材：Unisex運動褲XS碼，長度及尺寸剛好。
男士，173cm，中等偏瘦身材：Unisex Tee XS碼鬆身，Unisex運動外套XS碼剛好。
Ami Paris至抵買推薦：
經過Yahoo購物專員於幾個平台格價後，發現Farfetch和END.Clothing平台上Ami Paris產品低至3折，不過Farfetch產品種類較多，有齊男女裝恤衫、Logo Tee、Hoodie、毛衣等選擇，值得推介入手Ami Paris Logo Tee，粉紅色減價款低至$900，而黑色紅心Logo Tee雖然沒有優惠，但定價都不算高，$1,000就可以買到易襯款式！數到最平，一定是Ami Paris女裝連身裙，低至3折，由$6,900減至$2,070；冬季必備Jumper都有平，紅心Logo的白色毛衣折後平近$2,000，而且存貨只剩一件，想買就要快手！想知還有哪款Ami Paris產品抵買？即睇以下推薦：
AMI Paris Ami de Coeur organic cotton T-shirt
價錢：$1,000
AMI Paris bias-cut maxi dress
3折特價：$2,070｜
原價：$6,900
AMI Paris spread-collar ribbed jumper（最後一件）
55折特價：$2,326｜
原價：$4,324
AMI Paris Fade Out T-shirt
6折特價：$900｜
原價：$1,500
AMI Paris logo-print organic cotton T-shirt
6折特價：$1,020｜
原價：$1,700
AMI Paris Ami de Coeur T-shirt
7折特價：$1,260｜
原價：$1,800
AMI Paris striped embroidered shirt
75折特價：$1,644｜
原價：$2,240
