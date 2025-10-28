Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Ami Paris低至3折！6大網購平台入手攻略+尺寸選擇技巧 T-shirt低至$900、紅心Logo毛衣平近$2,000

Ami Paris 紅心A的logo簡單又容易識別，加上款式設計百搭易襯，備受潮人們的喜愛，不少明星都有著過，近年更邀請韓國演員崔宇植成為全球品牌大使！不過香港暫時都未有Ami Paris專門店，雖然有些連鎖服飾店都有機會見到其蹤跡，或者有時Ami Paris有聯乘系列，都可以在聯乘品牌的專門店買到，但價錢大多數都比外國網購價貴一截。Yahoo購物為各位整合了可以入手Ami Paris的網購平台，再幫大家比較邊個最抵買、最優惠。另外，亦會分享品牌尺寸選擇的小技巧，讓大家可以第一時間用最抵價錢就買到！想知Ami Paris網購攻略，即刻睇落去啦！

六大網購平台入手攻略！Ami Paris上衣低至3折

Ami Paris價錢定位都不便宜，官網一件普通T恤入手價都要過千元，一些特別少少版型更要$1,700左右；而冬天冷衫款更去到$2,000尾的價位，想入手都要考慮一陣。Yahoo購物專員整合幾個可以用優惠價買到Ami Paris的網購平台，當中Farfetch平台較多產品類型選擇，不用$1,000入手T-shirt、紅心Logo白色毛衣平近$2,000。

👉🏻 24S：Ami Paris限時低至5折，冷衫、恤衫、裙、褲、袋類等都有平。

運費：滿300歐元（約2,500港元）即可免運費，300歐元（約2,500港元）以下訂單則要付$100運費

查看24S優惠頁

👉🏻 Mytheresa：Ami Paris限時低至5折，冷衫、裙、褲類、外套、鞋類等都有平。

運費：滿$4,000即可免運費，$4,000以下訂單則要付$200運費

查看Mytheresa優惠頁

👉🏻 Farfetch：Ami Paris限時低至3折，Hoodie、T-shirt、冷衫、恤衫、褲、裙類等都有平。

運費：滿$3,000可免運費，$2,000至$2,999需付$50運費，$2,000內則要$150運費

查看Farfetch優惠頁

👉🏻 Mr. Porter：Ami Paris限時低至5折，外套、褲等都有平。

運費：滿£200 (約HKD $1,987) 即可免運費，如未滿£200，則要付£22 (約HKD $219) 為運費

查看Mr. Porter頁面

👉🏻 END.Clothing：Ami Paris限時低至3折，Hoodie、冷衫、外套、裙類等都有平。

運費：滿$2,500即可免運費，$2,500以下訂單則要付$160運費

查看END. Clothing優惠頁

👉🏻 Harvey Nichols：Ami Paris限時低至5折，外套、褲類等都有平

運費：$480

查看Harvey Nichols優惠頁

Ami Paris尺寸選擇tips：

現在很多網購平台都有免費退貨政策，不過如果買到最適合自己的size，就可以省回退貨時間，更可以收到貨後第一時間著新衫！不過，外國時裝品牌大部分尺寸都跟亞洲人身型比例有所出入，而Ami Paris尺寸亦普遍偏大。

如果大家想網購入手Ami Paris，但尺寸又難拿捏的話，可以去Ami Paris官網找回同款產品作比較，皆因官網有齊法國、UK、US、意大利、韓國及日本尺碼對照。以香港最常見到的US尺碼為例，女裝有領冷衫M碼代表US 8碼，亦相等於EUR 40碼；如果Unisex T恤，S碼就已經等於男裝US 36碼，亦是EUR 46碼，非常大件。所以女士們如果要入手Ami Paris服飾，首先要看清楚款式是否屬Unisex，如果是中性款，普遍尺碼都會較大，Ami Paris官網亦建議女士可以選擇比平時碼數再細一個size。編輯認為網購前去Ami Paris官網查看清楚產品size，再根據官網對照平時自己買衫的國家尺碼，這樣可以大大減少買錯碼數的機會！

按此查看Ami Paris官網

Ami Paris官網每款產品都有不同國家的尺碼標準參考。

編輯身邊都有同事曾購入Ami Paris服飾，以下供大家作為參考：

女士，165cm，中等身材：女裝冷衫M碼偏大。

女士，160cm，中等身材：Unisex Tee XS碼偏大，女裝開胸冷衫L碼鬆身。

女士，157cm，微胖身材：Unisex運動褲XS碼，長度及尺寸剛好。

男士，173cm，中等偏瘦身材：Unisex Tee XS碼鬆身，Unisex運動外套XS碼剛好。

如果是unisex款，官網會在size guide位置有標明選購tip，女士可選擇比平時穿著的碼數再細一個。

男士，173cm，中等偏瘦身材，Unisex運動外套XS碼剛好。

男士，173cm，中等偏瘦身材：Unisex Tee XS碼鬆身。

女士，160cm，中等身材：女裝開胸冷衫L碼鬆身。

女士，160cm，中等身材：Unisex Tee XS碼偏大。

女士，160cm，中等身材：Unisex Tee XS碼偏大。將Tee放入褲裡，可以減低上衣太大件的感覺。

Ami Paris至抵買推薦：

經過Yahoo購物專員於幾個平台格價後，發現Farfetch和END.Clothing平台上Ami Paris產品低至3折，不過Farfetch產品種類較多，有齊男女裝恤衫、Logo Tee、Hoodie、毛衣等選擇，值得推介入手Ami Paris Logo Tee，粉紅色減價款低至$900，而黑色紅心Logo Tee雖然沒有優惠，但定價都不算高，$1,000就可以買到易襯款式！數到最平，一定是Ami Paris女裝連身裙，低至3折，由$6,900減至$2,070；冬季必備Jumper都有平，紅心Logo的白色毛衣折後平近$2,000，而且存貨只剩一件，想買就要快手！想知還有哪款Ami Paris產品抵買？即睇以下推薦：

AMI Paris Ami de Coeur organic cotton T-shirt

價錢：$1,000

SHOP NOW

AMI Paris Ami de Coeur organic cotton T-shirt

AMI Paris bias-cut maxi dress

3折特價：$2,070｜ 原價：$6,900

SHOP NOW

AMI Paris bias-cut maxi dress

AMI Paris spread-collar ribbed jumper（最後一件）

55折特價：$2,326｜ 原價：$4,324

SHOP NOW

AMI Paris spread-collar ribbed jumper

AMI Paris Fade Out T-shirt

6折特價：$900｜ 原價：$1,500

SHOP NOW

AMI Paris Fade Out T-shirt

AMI Paris logo-print organic cotton T-shirt

6折特價：$1,020｜ 原價：$1,700

SHOP NOW

AMI Paris logo-print organic cotton T-shirt

AMI Paris Ami de Coeur T-shirt

7折特價：$1,260｜ 原價：$1,800

SHOP NOW

AMI Paris Ami de Coeur T-shirt

AMI Paris striped embroidered shirt

75折特價：$1,644｜ 原價：$2,240

SHOP NOW

AMI Paris striped embroidered shirt

