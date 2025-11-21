Black Friday黑五優惠2025｜Galaxy Watch7 黑五清貨僅千元級，CP 值直逼入門手環

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Galaxy Watch7 黑五清貨僅千元級，CP 值直逼入門手環

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

想買智能手錶，但又不想花太多錢？今年 Black Friday，Samsung Galaxy Watch7 幾乎專門為你而減。Samsung 上代人氣王 Samsung Galaxy Watch7，趁黑五直接跌落千元級清貨價，只需 US$129（約 HK$1,012) 就能入手，而且免運費送到香港，讓你用接近入門手環的價錢，就可以玩齊心率偵測、睡眠追蹤、運動監測、NFC 支付、App 生態等完整智能手錶功能，CP 值可以說是直線爆棚。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

Samsung Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 7 是一款搭載 Wear OS 5 的 Android 智慧手錶，配備 3nm Exynos W1000處理器、L1+L5 雙頻 GPS 以及新一代 BioActive 感應器，對比上代 Watch 6 ，帶來了更為流暢的操作體驗。在 Galaxy AI 的強大支持下，它提供了「身體能量指數」、「AI 健康顧問」和「AI 睡眠分析」等功能，能隨時掌握自身的健康狀態。螢幕方面採用 1.3 吋 (40mm) Super AMOLED，具備 5ATM 防水規格，儲存空間也翻倍至 32GB，能存儲更多音樂和應用程序。

Samsung Galaxy Watch 7 40mm （Bluetooth）

Amazon 特價 US$129.99 （約 HK$1,012，免運費）｜原價 US $249.99

立即購買

Samsung Galaxy Watch 7 44mm （Bluetooth）

Amazon 特價 US$159.99 （約 HK$1,245，免運費）｜原價 US $279.99

立即購買

