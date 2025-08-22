Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Yahoo APP會員獎賞不斷更新 每日簽到驚喜加碼送YPoints！

【Yahoo APP Rewards奬賞】在現今數碼時代，資訊瞬息萬變，掌握最新動態已成為我們生活中不可或缺的一部分。Yahoo APP旨在為用戶提供即時新聞、生活資訊，以及豐富的會員獎賞計劃，讓你在繁忙的生活中，隨時隨地獲取所需資訊，同時專享多重Yahoo會員優惠！

作為Yahoo APP的會員，你可透過完成每日任務，如閱讀文章、參與民調、觀看影片等，賺取YPoints積分。累積的YPoints可於兌換中心兌換各種獎賞！想登記成為Yahoo會員，只要按此下載全新應用程式Yahoo APP，並以Yahoo電郵登記，更會即賞200YPoints即刻換禮品！

Yahoo Rewards最新獎賞一覽

為了讓Yahoo會員持續享受最新、最豐富的優惠，Yahoo Rewards 計劃的獎賞內容會不定期更新，讓你隨時掌握最新的獎賞資訊，確保不會錯過任何精彩優惠。

*請注意以下獎賞數量有限，先到先得，換完即止，詳情請參閱Yahoo Rewards兌換中心。

【K-POP男團】《ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION》VR演唱會電影戲票一張

兌換日期：2025 年 8月 27日（下午3時正）

【恐佈老人院】《老詭之家》優先場戲票兩張

兌換日期：2025 年 8月 22日（下午3時正）

【Yahoo請你睇優先場】III 級片《老詭之家》延續對人性陰暗面 探索恐怖老人院謎團

【寫實暖心香港電影】《無名指》會員限定謝票場戲票一張

兌換日期：2025 年 8月 8日（下午3時正）

【Yahoo請你睇會員謝票場】《無名指》郭富城感動演繹「頹廢老竇」照顧患肌肉萎縮症女兒 許恩怡展現生命中的奇蹟

【刺痛人性黑暗】《惡意》優先場戲票兩張

兌換日期：2025 年 8月 4日（下午3時正）

【古代社畜的掙扎】《長安的荔枝》優先場戲票兩張

兌換日期：2025 年 7月 31日（下午3時正）

【Yahoo請你睇優先場】改編自馬伯庸同名熱賣小說！《長安的荔枝》無名小官能否完全「不可能的任務」？

【壞得更盡】《壞蛋聯盟2》優先場戲票兩張

兌換日期：2025 年 7月 29日（下午3時正）

【Yahoo請你睇優先場】原著小說銷量突破3000萬冊！《壞蛋聯盟2》笑中有淚更有深度

【你和銀優的專屬回憶】車銀優互動式 VR 演唱會《MEMORIES》戲票一張

兌換日期：2025 年 7月 28日（下午3時正）

【Yahoo請你睇VR演唱會】車銀優首部互動式VR演唱會《MEMORIES》限時上映！觀眾可改變情節發展走向

【章子怡演女殺人犯】《醬園弄．懸案》電影換票證一張 兌換日期：2025 年 7月 21日（下午3時正）

【Yahoo送戲飛】章子怡演女殺人犯！《醬園弄．懸案》改編自1945年轟動全國殺夫碎屍真實事件

【英雄回歸】《超人》會員限定場戲票一張

兌換日期：2025 年 7月 8日（中午 12 時正/下午3時正）

【Yahoo請你睇會員限定場】DC Studios 首部電影《超人》 顛覆當代超級英雄電影的暗黑基調

【深入恐龍禁島】《侏羅紀世界：重生》會員限定場戲票一張

兌換日期：2025 年 6 月 27日（中午 12 時正/下午3時正）

【Yahoo請你睇會員限定場】埋沒數十年的震驚秘密！《侏羅紀世界：重生》開啟全新恐龍冒險啟程

【熱血澎湃】《雄獅少年2》優先場戲票兩張

兌換日期：2025 年 6 月 26日（下午 3 時正）

【賽車電影鉅製】《F1電影》會員限定場戲票一張

兌換日期：2025 年 6 月 25日（中午 12 時正/下午3時正）

【Yahoo請你睇會員限定場】《F1電影》於全球10大賽道實地取景 畢彼特駕駛真實賽車拍攝：從影以來最刺激的體驗！

【最癲最火最喪】《大風殺》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 6 月 17日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】電影風格受港產片影響！《大風殺》挑戰1996全民禁槍話題

【連環爆笑】《劇場版 我與機器子》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 6 月 13日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】多重宇宙超級女僕電影！《劇場版 我與機器子》延續原作漫畫家惡搞精神

【愛你的仇敵】《不赦之罪》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 6 月 11日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】黃秋生、蘇玉華主演《不赦之罪》一場關於人性與救贖的極限試煉！如果真相令人無法原諒，寬恕還有意義嗎？

【揭開人性黑暗】《器子》優先場戲票兩張

兌換日期：2025 年 6 月 10日（下午 3 時正）

【Yahoo請你睇優先場】為尋女兒肉搏黑白兩道！《器子》張孝全化身「最強老爸」 深情獨白迫哭觀眾

【延續經典】《功夫夢：傳奇少年》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 6 月 3日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】延續《功夫夢》經典！武打巨星成龍新作《功夫夢：傳奇少年》

【延續復仇宿命】《殺神John Wick之芭蕾殺姬》特別場戲票兩張

兌換日期：2025 年 6 月 2日（下午 3 時正）

【Yahoo請你睇特別場】延續復仇宿命！《殺神John Wick之芭蕾殺姬》在殺神世界再度掀起全新激戰

【驚悚邪典】《還魂》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 5 月 29日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】恐怖III級片《還魂》取材真實故事！寄養家庭驚現神秘儀式

【湯告魯斯主演】《職業特工隊：最終清算》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 5 月 20日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】湯告魯斯新作《職業特工隊：最終清算》見證最終章 Tom Cruise親自上陣延續玩命演出

【改編深潛災難事蹟】《300呎窒息倒數》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 5 月 12日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】驚震全球的潛海災難事蹟搬上大銀幕！《300呎窒息倒數》零氧氣下潛水員深海奇蹟生存30分鐘

【張藝興主演】《不說話的愛》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 4 月 29日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】無聲卻能振聾發聵！張藝興《不說話的愛》飾演聽障父親無聲傳愛

【温碧霞主演】《謊島美人魚》包場活動戲票一張

兌換日期：2025 年 4 月 16日（下午 3 時正）

【Yahoo請你睇會員限定場】溫碧霞、禾浩辰戲中譜出姐弟戀！《謊島美人魚》疑幻似真的感情

【劫富祭旗】《搗破法蘭克》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 4 月 16 日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳主演！《搗破法蘭克》賭上自身前途挑戰道德底線

【恐懼無限LOOP】《Until Dawn 死亡輪迴》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 4 月 14 日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】《Until Dawn 死亡輪迴》要生存就要活到天光！

【真實震撼】《戰役》IMAX優先場戲票兩張

兌換日期：2025 年 4 月 8 日（下午 3 時正）

【Yahoo請你睇IMAX優先場】《戰役》A24打造沉浸式戰爭實感

【日本影后松隆子】《穿越時空の初吻》優先場戲票兩張

兌換日期：2025 年 3 月 18 日（下午 3 時正）

【Yahoo請你睇優先場】《穿越時空の初吻》透視都市愛情的內心悸動

【置身魔界歷險】《魔域女巫》優先場戲票兩張

兌換日期：2025 年 3 月 11 日（下午 3 時正）

【Yahoo請你睇優先場】《魔域女巫》奇幻冒險鉅獻！《權力遊戲》作者 x 《生化危機》導演打造震撼魔幻世界

【人情味這回事】《紅豆》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 2 月 26 日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】任達華、鄧麗欣主演！《紅豆》盡顯時代洪流下的細膩溫情

【蛇年爆笑賀歲】《祥賭必贏》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 2 月 14 日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】蔡卓妍、張繼聰主演賀歲片《祥賭必贏》！阿Sa破格演病態賭徒 與張繼聰合演爆笑夫妻

【驚喜陣容開心賀歲】《唐探1900》優先場戲票兩張

兌換日期：2025 年 2 月 7 日（下午 3 時正）

【Yahoo請你睇優先場】影帝周潤發加盟！王寶強、劉昊然《唐探1900》帶觀眾重返1900年的美國舊金山

【改編金庸武俠名著】《射鵰英雄傳：俠之大者》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 2 月 7 日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】改編自金庸先生經典武俠著作！《射鵰英雄傳：俠之大者》權勢角力的戰亂時代

【神話再臨】《封神第二部：戰火西岐》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 2 月 6 日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】中國史詩式神話再現！《封神第二部：戰火西岐》神話人物和異獸「成真」

【新年大灑鹽花】《童話睇硬了》優先場戲票兩張

兌換日期：2025 年 2 月 5 日（下午 3 時正）

【Yahoo請你睇優先場】全新韓國爆笑III級片喜劇《童話睇硬了》密實姑娘寫性

【幻術視覺盛宴】《IMAGINE NATION 幻》大型魔術表演A區門票一張（價值 $888）

兌換日期：2025 年 1 月 27 日（下午 3 時正）

【Yahoo請你睇大型魔術表演】40年魔術智慧！《IMAGINE NATION 幻》世界頂級魔術⼤師Franz Harary震撼巨作⾸登香港

【賀歲片】《臨時決鬥》電影換票證一張

兌換日期：2025 年 1 月 24 日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】賀歲片《臨時決鬥》集結《九龍城寨之圍城》班底！古天樂成泰拳界傳奇拳王

【新人限定!】Starbucks $20 電子現金券

兌換日期：每逢星期四

Yahoo 新會員專享 Starbucks 電子現金券

邀請朋友勁賺高達1200YPoints

邀請朋友賺YPoints

於邀請朋友賺YPoints活動中，Yahoo APP會員可以分享專屬邀請碼俾朋友，成功邀得頭兩位朋友登記成為Yahoo Rewards會員後，現有會員即可獲得各50YPoints、邀得第三至六位朋友登記可獲各100YPoints、第七至八位朋友登記可獲各150YPoints，而第九至十位朋友登記後更可獲各200YPoints。而每位受邀朋友登記成為Yahoo Rewards會員後，亦可以獲得100YPoints！

完成每日任務 每星期賺20YPoints

進入Yahoo APP「任務清單」完成閱讀文章、週末簽到、進行民調投票等簡單任務，即可輕鬆賺取YPoints！

Yahoo APP「任務清單」

Yahoo APP電話驗證方法

為確保帳戶安全，建議您進行電話驗證：

登入至「帳戶安全性 」並往下滑至備用電話號碼欄位。 點選「新增電話號碼」，輸入您要認證的手機號碼後點選「新增」。 系統將會發送相關驗證碼至您的手機當中。 將驗證碼輸入頁面後，點選驗證電話號碼即可。 完成後，請您先嘗試兌換商品確認是否兌換成功。

立即下載Yahoo APP，享受資訊與獎賞的雙重體驗，讓您的生活更精彩！