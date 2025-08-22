Yahoo APP會員獎賞不斷更新 每日簽到驚喜加碼送YPoints！

焦點

熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗

【Yahoo APP Rewards奬賞】在現今數碼時代，資訊瞬息萬變，掌握最新動態已成為我們生活中不可或缺的一部分。Yahoo APP旨在為用戶提供即時新聞、生活資訊，以及豐富的會員獎賞計劃，讓你在繁忙的生活中，隨時隨地獲取所需資訊，同時專享多重Yahoo會員優惠！

作為Yahoo APP的會員，你可透過完成每日任務，如閱讀文章、參與民調、觀看影片等，賺取YPoints積分。累積的YPoints可於兌換中心兌換各種獎賞！想登記成為Yahoo會員，只要按此下載全新應用程式Yahoo APP，並以Yahoo電郵登記，更會即賞200YPoints即刻換禮品！

Yahoo Rewards最新獎賞一覽

為了讓Yahoo會員持續享受最新、最豐富的優惠，Yahoo Rewards 計劃的獎賞內容會不定期更新，讓你隨時掌握最新的獎賞資訊，確保不會錯過任何精彩優惠。

*請注意以下獎賞數量有限，先到先得，換完即止，詳情請參閱Yahoo Rewards兌換中心。

  • 【K-POP男團】《ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION》VR演唱會電影戲票一張
    兌換日期：2025 年 8月 27日（下午3時正）

  • 【恐佈老人院】《老詭之家》優先場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 8月 22日（下午3時正）

  • 【寫實暖心香港電影】《無名指》會員限定謝票場戲票一張
    兌換日期：2025 年 8月 8日（下午3時正）

  • 【刺痛人性黑暗】《惡意》優先場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 8月 4日（下午3時正）

  • 【古代社畜的掙扎】《長安的荔枝》優先場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 7月 31日（下午3時正）

【Yahoo請你睇優先場】改編自馬伯庸同名熱賣小說！《長安的荔枝》無名小官能否完全「不可能的任務」？

  • 【壞得更盡】《壞蛋聯盟2》優先場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 7月 29日（下午3時正）

  • 【你和銀優的專屬回憶】車銀優互動式 VR 演唱會《MEMORIES》戲票一張
    兌換日期：2025 年 7月 28日（下午3時正）

  • 【章子怡演女殺人犯】《醬園弄．懸案》電影換票證一張 兌換日期：2025 年 7月 21日（下午3時正）

【Yahoo送戲飛】章子怡演女殺人犯！《醬園弄．懸案》改編自1945年轟動全國殺夫碎屍真實事件

  • 【英雄回歸】《超人》會員限定場戲票一張
    兌換日期：2025 年 7月 8日（中午 12 時正/下午3時正）

【Yahoo請你睇會員限定場】DC Studios 首部電影《超人》 顛覆當代超級英雄電影的暗黑基調
【Yahoo請你睇會員限定場】DC Studios 首部電影《超人》 顛覆當代超級英雄電影的暗黑基調

【Yahoo請你睇會員限定場】DC Studios 首部電影《超人》 顛覆當代超級英雄電影的暗黑基調

  • 【深入恐龍禁島】《侏羅紀世界：重生》會員限定場戲票一張
    兌換日期：2025 年 6 月 27日（中午 12 時正/下午3時正）

  • 【熱血澎湃】《雄獅少年2》優先場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 6 月 26日（下午 3 時正）

【Yahoo請你睇優先場】首集票房破兩億！中國動作動畫《雄獅少年2》延續首集熱血追夢的精神主題

  • 【賽車電影鉅製】《F1電影》會員限定場戲票一張
    兌換日期：2025 年 6 月 25日（中午 12 時正/下午3時正）

  • 【最癲最火最喪】《大風殺》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 6 月 17日（下午 3 時正）

  • 【連環爆笑】《劇場版 我與機器子》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 6 月 13日（下午 3 時正）

  • 【愛你的仇敵】《不赦之罪》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 6 月 11日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】黃秋生、蘇玉華主演《不赦之罪》一場關於人性與救贖的極限試煉！如果真相令人無法原諒，寬恕還有意義嗎？

  • 【揭開人性黑暗】《器子》優先場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 6 月 10日（下午 3 時正）

  • 【延續經典】《功夫夢：傳奇少年》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 6 月 3日（下午 3 時正）

  • 【延續復仇宿命】《殺神John Wick之芭蕾殺姬》特別場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 6 月 2日（下午 3 時正）

  • 【驚悚邪典】《還魂》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 5 月 29日（下午 3 時正）

  • 【湯告魯斯主演】《職業特工隊：最終清算》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 5 月 20日（下午 3 時正）

  • 【改編深潛災難事蹟】《300呎窒息倒數》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 5 月 12日（下午 3 時正）

【Yahoo送戲飛】驚震全球的潛海災難事蹟搬上大銀幕！《300呎窒息倒數》零氧氣下潛水員深海奇蹟生存30分鐘

  • 【張藝興主演】《不說話的愛》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 4 月 29日（下午 3 時正）

  • 【温碧霞主演】《謊島美人魚》包場活動戲票一張
    兌換日期：2025 年 4 月 16日（下午 3 時正）

  • 【劫富祭旗】《搗破法蘭克》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 4 月 16 日（下午 3 時正）

  • 【恐懼無限LOOP】《Until Dawn 死亡輪迴》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 4 月 14 日（下午 3 時正）

  • 【真實震撼】《戰役》IMAX優先場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 4 月 8 日（下午 3 時正）

  • 【日本影后松隆子】《穿越時空の初吻》優先場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 3 月 18 日（下午 3 時正）

  • 【置身魔界歷險】《魔域女巫》優先場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 3 月 11 日（下午 3 時正）

  • 【人情味這回事】《紅豆》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 2 月 26 日（下午 3 時正）

  • 【蛇年爆笑賀歲】《祥賭必贏》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 2 月 14 日（下午 3 時正）

  • 【驚喜陣容開心賀歲】《唐探1900》優先場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 2 月 7 日（下午 3 時正）

  • 【改編金庸武俠名著】《射鵰英雄傳：俠之大者》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 2 月 7 日（下午 3 時正）

  • 【神話再臨】《封神第二部：戰火西岐》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 2 月 6 日（下午 3 時正）

  • 【新年大灑鹽花】《童話睇硬了》優先場戲票兩張
    兌換日期：2025 年 2 月 5 日（下午 3 時正）

【Yahoo請你睇優先場】全新韓國爆笑III級片喜劇《童話睇硬了》密實姑娘寫性經

  • 【幻術視覺盛宴】《IMAGINE NATION 幻》大型魔術表演A區門票一張（價值 $888）
    兌換日期：2025 年 1 月 27 日（下午 3 時正）

  • 【賀歲片】《臨時決鬥》電影換票證一張
    兌換日期：2025 年 1 月 24 日（下午 3 時正）

  • 【新人限定!】Starbucks $20 電子現金券

兌換日期：每逢星期四

邀請朋友勁賺高達1200YPoints

於邀請朋友賺YPoints活動中，Yahoo APP會員可以分享專屬邀請碼俾朋友，成功邀得頭兩位朋友登記成為Yahoo Rewards會員後，現有會員即可獲得各50YPoints、邀得第三至六位朋友登記可獲各100YPoints、第七至八位朋友登記可獲各150YPoints，而第九至十位朋友登記後更可獲各200YPoints。而每位受邀朋友登記成為Yahoo Rewards會員後，亦可以獲得100YPoints！

完成每日任務 每星期賺20YPoints

進入Yahoo APP「任務清單」完成閱讀文章、週末簽到、進行民調投票等簡單任務，即可輕鬆賺取YPoints！

Yahoo APP電話驗證方法

為確保帳戶安全，建議您進行電話驗證

  1. 登入至「帳戶安全性 」並往下滑至備用電話號碼欄位。

  2. 點選「新增電話號碼」，輸入您要認證的手機號碼後點選「新增」。

  3. 系統將會發送相關驗證碼至您的手機當中。

  4. 將驗證碼輸入頁面後，點選驗證電話號碼即可。

  5. 完成後，請您先嘗試兌換商品確認是否兌換成功。

立即下載Yahoo APP，享受資訊與獎賞的雙重體驗，讓您的生活更精彩！

