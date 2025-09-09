Amazon優惠｜WD_Black C50 512GB 擴充卡歷史低價，HK$500 直送香港 Xbox 擴容無憂

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

WD_Black C50 512GB 擴充卡歷史低價，HK$500 直送香港 Xbox 擴容無憂

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

為 Xbox 而設 WD_Black C50 擴充卡這兩天正在 Amazon 上促銷，想為主機增加空間的玩家可以下手。目前該款產品的 512GB 版本降到了 US$65，換算過來差不多是 HK$500，達到了歷史低價而且是免運費直送香港喔。

WD_Black C50 Xbox 擴充卡（512GB）

Amazon 特價 US$65（約 HK$500，免運費直送香港）｜原價 US$96

WD_Black C50 擴充卡採用 USB 3.0 介面，擁有 2,400MB/s 左右的寫入速度。它在 Xbox Series X/S 上可以即插即用，能依靠 Xbox Velocity Architecture 提供「與 Xbox Series X/S 內建儲存相似的效能」。此外玩家也可享受「快速恢復」功能帶來的便捷，你完全可以暫停當前遊戲然後去玩其他作品，再回過來玩第一款遊戲的時候「就像完全沒有離開過一樣」。

