拆解賀年糕點健康陷阱！營養師教你自製健康蘿蔔糕

▲ ELLE.com.hk

農曆新年快到，是時候準備一些賀年糕點送禮兼自用，傳統賀年糕點種類繁多，包括蘿蔔糕、芋頭糕、年糕、馬蹄糕、紅棗糕等任君選擇，但在揀選和進食至愛糕點的同時，記得參考其營養標籤，皆因米施洛營養護康中心營養師布善恒指出，如每天進食6件奶皇糕，4天就會增加1磅脂肪！不想過這種「肥年」，那就要聽從營養師以下的建議了。

▲ ELLE.com.hk





營養師布善恒指多款傳統賀年糕點中，最不健康的就是年糕、奶皇糕和紅棗糕。

廣告 廣告

▲ ELLE.com.hk

1. 年糕含極高糖份



無論蔗汁年糕及椰汁年糕都含很高糖份，由市面上的產品可見，每100克椰汁年糕含230千卡及20.8克糖，即相等於4粒方糖，糖尿病患者或血糖不耐受症的人士少吃為妙。由於椰汁年糕加入了椰奶，其的脂肪含量會比普通蔗汁年糕更高，每100克椰汁年糕已有約1茶匙油份。而且年糕質地較為黏糯，下鑊煎熱時容易沾底，所以需用較多油或加入蛋漿，其熱量就進一步增加，容易增磅。

▲ ELLE.com.hk

2. 日食6件奶皇糕，4日肥1磅



奶皇糕的材料有咸蛋黃、椰奶及糖等，而椰奶就含有高飽和脂肪，患有高膽固醇、高血脂的人士應少吃。奶皇糕中的咸蛋黃屬高鈉食物，高血壓患者尤其需注意。由市面所售產品可見，每100克奶皇糕（約兩件）的熱量是310千卡及11.2克脂肪（即多於2茶匙油），比普通年糕更高，如每天進食6件，4天就會增加1磅脂肪！

▲ ELLE.com.hk

3. 紅棗糕糖份高



很多人誤以為紅棗糕是較健康的選擇，其實不然，紅棗本身就含有天然果糖，再加上製作過程中加入了大量糖份，使紅棗糕的糖份與年糕相若。據食物安全中心資料顯示，每100克紅棗糕的熱量是190千卡，其中糖份是19克，即約4粒方糖，故糖尿病患者或血糖不耐受症的人士應少吃。市面上有些紅棗糕 (棗皇糕)更加入了椰汁，所以其脂肪及飽和脂肪亦會增加。

▲ ELLE.com.hk





當然，新年期間總要吃點糕點應節或款宴親朋的，營養師布善恒就建議了4個Don’ts：

▲ ELLE.com.hk

健康貼士1. 不配調味醬汁



蘿蔔糕是比年糕較為健康的選擇，不過若是加上醬汁如XO醬的話，熱量、糖份、脂肪及鈉質都會增加，這就本末倒置了。

▲ ELLE.com.hk

健康貼士2. 切勿當作正餐



中式賀年糕點都以糯米粉、粘米粉等所製成，過量食用可能會引起消化不良。建議每次最多只吃兩小件，並配以蔬菜食用，確保營養均衡，又能增加飽肚感，避免越吃越多。

▲ ELLE.com.hk

健康貼士3. 切勿加油煎煮



加熱中式糕點如蘿蔔糕、馬蹄糕、芋頭糕等時，可用蒸煮方法，或用不沾底的易潔鑊，那就可以不加任何油煎香糕點。在平底鍋舖上一層牛油紙（烘焙紙），亦可避免糕點沾底，減少額外油份攝取。

▲ ELLE.com.hk

健康貼士4. 不要臘腸臘肉



蘿蔔糕、芋頭糕等大多加入了臘腸或臘肉，其脂肪、飽和脂肪及膽固醇含量均高，吃時可挑走臘腸及臘肉，減少攝取額外熱量及油份。

▲ ELLE.com.hk

自製健康蘿蔔糕食譜 (8人份)



材料

白蘿蔔 3.5斤

粘米粉 300克

澄麵 20克

瘦叉燒 320克

冬菇 4粒

蝦米 少量

調味料

蠔油 2湯匙

胡椒粉 適量

油 適量

▲ ELLE.com.hk

製作方法



1 將白蘿蔔去皮洗淨，刨成絲；瘦叉燒切成小粒，備用。

2 冬菇浸軟，切成小粒。

3 粘米粉及澄麵，用篩篩過，備用。

4 燒熱易潔鑊，放入白蘿蔔絲以大火煮至半透明狀及軟身後，熄火。

5 加入叉燒粒、冬菇粒及蝦米拌勻。

6 逐少加入粘米粉及澄麵，一邊加一邊拌勻，以免攪拌不勻。

7 將粉漿倒入糕盆，在鑊中或蒸籠中蒸煮30至40分鐘即成。

（貼士︰市面所售的蘿蔔糕都加入了臘腸及臘肉，此食譜用了瘦叉燒代替，可以減少蘿蔔糕的脂肪含量。）

推薦閱讀:

➤ 5個月減37公斤！ 孫儷幫經紀人大瘦身的減肥餐單公開

➤ 「結婚2個月前減糖、1個月前飲水瘦身⋯」韓國減肥作家Coach D 傳授專業減肥法

➤ 3日瘦2.5kg兼減肚腩！韓國營養協會認可的減肥餐單

Follow us on:Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK

