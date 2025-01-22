賀年食譜合集│35+簡易食譜！年糕/蘿蔔糕/花膠/金蠔/雞煲 新手都整到！

🧧賀年食品🧧系列之 🫚黑糖薑汁年糕🫚 又食得又睇得的黑糖薑汁年糕✌️✌️ 年糕口感軟糯適中，加上原蔗黑糖同薑汁的味道好夾，試過的朋友都表示非常正😋😋 薑汁我係用慢磨榨汁機，勁方便，完全唔使加水就榨到純薑汁，而且d薑渣好乾身，慳左唔少功夫同時間，快靚正👍👍 今次我都係用呢款立體玫瑰花模黎整，脫模之後個花紋好突出，我仲噴左少少做作的閃粉，每次都覺得玫瑰花造型好鬼靚😍😍 溫馨提示一下，要脫模成功，除左一定要塗油，仲要完全放涼再放入雪櫃一晚，固定左年糕的形狀先，就會好容易脫模，否則啱啱蒸好的年糕好軟身，會痴實個矽膠模，呢個時候如果夾硬脫模，一定會失敗哦！！ 薑汁食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1AM5RMJyGA/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1GnSDCvEji/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前