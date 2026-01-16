渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
蘿蔔糕食譜│賀年糕點變身！黑松露牛柳粒炒蘿蔔糕
新年過後, 真係食糕食到滯晒, 食足幾餐, 雪櫃仍有不少蘿蔔和芋頭糕, 煎到厭, 不如加點創意, 把賀年糕點入饡, 變成一碟餸, 做個黑松露牛柳粒炒蘿蔔糕, 咁就唔怕擺到壞浪費左啦.
作者: 自言自魚 ShallRiceTalk
原文: http://weshare.hk/minibubble_sherice/articles/4628636
