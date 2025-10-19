不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
湯水食譜│藥膳豬手湯 滿滿骨膠原好風味
過了白露，天氣開始進一步有秋意，也是時候可以開始一點食補，來個藥膳豬手湯，即睇Yahoo Food食譜：
過了白露，天氣開始進一步有秋意，也是時候可以開始一點食補。廣東人愛煲湯，原來四川成都流行的一道「蹄花湯」，食味和做法跟廣東老火湯也異曲同工。這個藥膳豬手湯主要以豬手加上白芸豆（白豆）來熬煮至豬手軟爛出膠質，煮好後湯水好喝，再以帶點酸辣的蘸料配豬手同吃。這個版本是藥膳湯，加入黨參、沙參和當歸的藥膳版，在開始晚上有點涼意的天氣最適合食用，即睇如何製作藥膳豬手湯：
藥膳豬手湯 （4人份量）
烹煮時間：2小時30分鐘
材料：
豬手（斬件）1000克
白豆罐頭2罐
黨參2條
沙參3條
當歸1片
薑4片
葱2條
花椒12粒
香葉4片
米酒2湯匙
水4公升
杞子1湯匙
蘸料：
生抽2湯匙
黑醋2湯匙
芝麻1茶匙
紅油1湯匙
鹽半茶匙
雞粉1/4茶匙
糖半茶匙
花椒油2湯匙
蒜頭3瓣
辣椒1隻
葱1條
芫荽1棵
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
