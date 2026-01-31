焗豬扒飯│港式焗豬原來源自法國？新派吉列豬扒脆到咔嚓四響

宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
焗豬。焗豬扒飯暱稱。個名超親切，好似屋企人。事實上，香港人當佢寶寶，錫足佢幾廿年。酒樓、餐廳、茶記、快餐店，只要見到焗豬扒飯就興奮。厚切豬扒，菠蘿番茄，茄汁芝士，放在兜中一焗，熱辣辣，香噴噴，次次都心急食，次次都辣親咀。這經典焗飯，源自法國，發軔廣州，傳到港澳，開枝散葉，不斷變化，至今仍在添新裝，百年爐火歷煉，生命力超級強橫。
是吉豬還是焗豬
一般人心目中的焗豬扒飯，大概是這個模樣。蛋炒飯做底，放在鋼或瓷兜內，厚切豬扒，伴些番茄菠蘿洋葱等，鋪芝士，入焗爐，芝士溶化，豬扒熟嫩、菜蔬爆汁，混成一種美味，想起就吞口水。只是這種經典的焗豬扒飯，不代表不可以更新。曾經走進一家茶餐廳，師傅正忙着炮製新式焗豬扒飯。白飯下鑊加蛋漿快炒，下新鮮番茄打成的鮮茄醬，伴番茄塊和桃塊，放在白瓷兜內舖上芝士，入爐一焗，鮮香滿溢，焗飯的部分宣告做好。咦！主角豬扒呢？師傅另一邊廂正在炮製，蘸上麵包糠的豬扒，炸至金黃，撈起切塊，咔嚓四響，鋪在焗飯上，焗豬的飯，吉豬的扒，合成這吉列豬扒版本的新派焗豬扒飯。泰國絲苗、日本雞蛋，樹上熟番茄，用桃代替菠蘿……連醬汁都用番茄鮮打。至於主角豬扒，反傳統不和飯一起焗，炸成吉列豬扒斬件另上，吉豬X焗豬，為焗豬扒飯寫了個新版本。
源自法國casserole
事實上，焗豬扒飯這回事，從來不是一個款，一直都在變化的。要看變化，先找源頭。替焗飯追本溯源，也許要追到遙遠的法國。自古以來，法國人都會用一種叫casserole的橢圓形淺砂鍋烤焗食物，中世紀就已有把通心粉放進casserole裏，還在面頭放了芝士來烤焗，這也許就是現今焗飯的雛型。十九世紀，廣州成了通商口岸，華洋雜處，中西交流，開啟了豉油西餐的先河，用焗爐焗飯這西式做法，也開始出現在中國的土地上。中國第一家西餐廳太平館餐廳，1860年創於廣州，戰前南來香港，以豉油西餐作招徠，港人至愛的焗豬扒飯，是鎮店之寶。最大路的鮮茄焗豬扒飯，至今仍天天在賣，也出現過用葡萄牙砵酒來調製醬汁的砵酒焗豬扒飯，砵酒的甜味、番茄的酸香，伴着豬扒和炒飯，吃得人無限滿足。
而幾乎在同一時間，與香港一海相隔的澳門，焗飯也開始從廣州傳入。澳門著名的土生葡菜焗骨飯，是昔日名店皇宮、樂宮、頤園等飯店的名菜。豬扒用牛油、麵粉、茄汁、紅酒等煮成的汁醬醃透，上麵包糠炸過，放在雞蛋炒過的炒飯上，伴洋葱及番茄來焗香，外貌與味道與焗豬扒飯接近，花開兩朵，已究不出到底是誰先影響誰。
無限創意在其中
至於香港的焗豬扒飯，自戰後以來，也經歷過多次演變。豬扒。炒飯。焗製。這幾大元素是定海神針，配料和醬汁，就成了變化的關鍵。配番茄和茄醬來焗的，就是鮮茄焗豬扒飯。將茄醬改為白汁並配上芝士來焗的，就成為芝士白汁焗豬扒飯。將白汁換成咖喱，就是將惹味再升一級的咖喱焗豬扒飯了。只是，焗豬扒飯無論如何轉變，一直都只在西餐廳或酒樓供應，直至上世紀七十年代，快餐文化如野火蔓延，也做就了焗豬扒飯更深入民心。
街坊快餐店，固然有推出自家的焗豬扒飯。連鎖快餐店大家樂，更以招牌「一哥焗豬扒飯」風行香江，金黃蛋炒飯，鋪上厚切豬扒，淋上酸甜番茄汁，並番茄和菠蘿塊，最後鋪上mozzarella芝士，焗到香焦四溢，是不少港人的集體回憶。近年，全球掀起素食熱潮，又推出「招牌焗素豬扒飯」，以大豆及小麥等製成的素豬扒換了豬扒，配搭紅米蛋炒飯底，及蘑菇菠蘿翠玉瓜等菜蔬，淋上以西芹、番茄和洋葱調成的酸甜醬汁，焗成健康版的焗豬扒飯。這種隨機應變，與時並進，豈只是焗豬扒飯，還是香港人歷久不衰的精神。
太平館餐廳
地址：中環士丹利街60號地下（地圖按此）
電話：28992780
營業時間：11am-12mn
望月樓
地址：九龍塘達之路80號又一城G25號舖（地圖按此）
電話：23378213
營業時間：11am-11pm
全線大家樂
